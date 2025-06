Hoy en TV, un éxito del cine bélico de la Segunda Guerra Mundial y la mejor película sobre el fútbol

El fútbol no ha tenido gran presencia en el canon del cine deportivo, y hay varios motivos que lo explican. Primero es que el deporte en sí no tiene importancia histórica en Estados Unidos, que al fin y al cabo tiene la industria que más esfuerzos pone en este género. Segundo es la naturaleza más libre y hasta caótica de un partido, donde no hay tantos tiempos muertos o “jugadas” con las que fabricar épica cinematográfica. De ahí que la mejor película futbolera sea tan dispersa como ‘Evasión o victoria’.

Un partido por la libertad

En este clásico inolvidable encontramos fútbol, pero también cine de escapada en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial y hasta cine de espionaje. Todo gracias a un triángulo compuesto por Michael Caine, Sylvester Stallone y Pelé, que lideran este éxito del cine bélico que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 de TVE a partir de las 22 horas de la noche (también en streaming a través de Movistar+).

Es el año 1943, con la guerra viviendo momentos muy intentos antes de acabarse. Un grupo de aliados apresados conecta a través de improvisar partidas de fútbol en su campo, lo que llama la atención de un comandante que tiempo atrás jugó para la selección alemana. El militar propone un partido que enfrente a los alemanes contra el grupo de prisioneros, que aceptan mientras intentan planificar una huida.

La combinación de elementos y de géneros no es necesariamente la más orgánica, pero consigue funcionar en paralelo lo suficiente para que no chirríe (al menos demasiado) la dispersión. Porque casi podemos ver a cada estrella liderando su propia película, con Stallone haciendo su esperable papel de líder de cinta de espías, Caine en el más clásico cine de escapada y Pelé como carismático representante del cine futbolero.

Todo consigue fluir en cierta medida gracias a la buena mano de un cineasta como John Huston, capaz de alternar con gran astucia entre el cine de autor de los setenta, donde tuvo un fabuloso resurgir creativo, y la artesanía hollywoodiense clásica. Aquí despierta la segunda faceta para una película que es cierta medida muy ochentero, pero también parece un pelotazo venido de décadas atrás.

Hay una gran cantidad de cosas contradictorias, o al menos funcionando en términos bastante distintos, que deberían ser la condena de una película menor. Pero no en el caso de ‘Evasión a victoria’ gracias a un fabuloso Huston dando con todas las claves necesarias (aunque el partido en sí sea un cacao) y un Caine que ejerce de elemento conector de todo con ese carisma tan especial e inigualable.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas deportivas de la historia