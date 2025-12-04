6 años después vuelve una de las sagas de ciencia ficción más famosas y taquilleras de la historia del cine

Algo muy raro tiene que pasar para que una franquicia de Hollywood desaparezca para siempre. Al final es una mera cuestión de tiempo que el estudio quiera volver a ella, siendo eso justamente lo que acaba pasar con 'Men in Black', ya que Sony ha puesto en marcha una nueva entrega de la saga de ciencia ficción protagonizada por Will Smith.

Desde Deadline informan en exclusiva sobre el fichaje de Chris Bremmer para escribir la nueva película de 'Men in Black'. En su filmografía destacan 'Bad Boys for Life' y 'Bad Boys: Ride or Die', por lo que ya conoce lo que es trabajar con Smith, pero lo cierto es que la participación del ganador de un Óscar por 'El método Williams' no está para nada asegurada.

Quien a Will Smith de vuelta

Eso sí, la idea ahora mismo es que Smith aparezca en la película y retome el personaje de Agente J. Lo que no está claro es si sería asumiendo de nuevo el protagonismo de la función o si sería en un rol secundario al estilo del que tuvo Sylvester Stallone en la saga 'Creed'.

No obstante, Smith no piensa comprometerse a hacerla hasta que haya leído el guion, así que va a depender mucho de la suma de si lo gusta tanto lo que lee como el cheque que Sony esté dispuesto a pagar para que vuelve a la saga. Teniendo en cuenta que 'Men in Black: International' es la película menos taquilla de la saga con mucha diferencia, seguro que se esfuerzan al máximo para que acepte.

La saga 'Men in Black' consta de cuatro películas, tres de ellas protagonizadas por Smith junto a Tommy Lee Jones. Nada se sabe sobre el posible regreso de este último, quien además ha bajado mucho su ritmo de trabajo y tiene ya 79 años. Por mi parte, creo que su presencia es casi tan importante como la de Smith.

Por lo pronto, en Sony seguro que confían en volver a petarlo, pues la saga acumula unos ingresos mundiales de 1942 millones (incluyendo cuatro millones de unos pases conjuntos en cines de 'Men in Black 2' y 'Spider-Man 2', según aclara The Numbers). Lo verán como una apuesta segura, pero estoy convencido de que la presencia de Smith sería clave para ello.

