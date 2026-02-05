Uno de los protagonistas de 'Los juegos del hambre' acabó teniendo dismorfia corporal a fuerza de salir sin camiseta. "Me afecta enormemente lo que piensan los demás"

Si creciste en los 90, estarás más que acostumbrado a ver actores sin camiseta y actrices con poca ropa en las portadas de revistas, dando expectativas irreales sobre los cuerpos: abdominales mercados, cinturas de avispa, músculos donde no sabías que existían... En fin, lo de siempre. Aunque de un tiempo a esta parte, gracias a las nuevas sensibilidades, la industria ha querido echar el freno, lo cierto es que es imposible hacerlo... y los propios actores son los que pueden acabar sufriendo.

Los juegos del (mucho) hambre

Es el caso de Sam Claflin, conocido por la saga 'Los juegos del hambre' y que ha afirmado en el podcast 'Happy Place' que tiene un problema de dismorfia corporal que viene directamente de su trabajo y de verse sin camiseta en una pantalla en innumerables ocasiones: "Muchos de los papeles que hice al principio de mi carrera... Tuve una escena desnudo en una de mis primeras películas, pero no estaba guionizada y me dijeron una semana antes que me iban a quitar la camiseta. Yo pensé 'Joder, no me he estado entrenando, ¿qué voy a hacer?'. Esa fue mi primera introducción al mundo".

Soy increíblemente inseguro. Una vez fui a la proyección de una película en la que estaba y todo el mundo me preguntó inmediatamente después "¿Qué tal ha estado?", y yo respondía "La he odiado. No me gusta mi cara". Cuando me ficharon en 'Piratas del Caribe', me preguntaba "¿Qué demonios estoy haciendo aquí?".

No es la primera vez que habla sobre el tema: en 2025 ya le dijo a The Telegraph que tenía dismorfia corporal por la presión de tener abdominales marcados, y en el podcast exploró más este tema: "La dismorfia corporal me ha afectado muchísimo. Diría que a la mayoría de los chicos les pasa, pero en mi caso se agravó bastante... Es una lucha constante. Es como una lucha diaria. Me afecta enormemente lo que piensan los demás y si creen que tengo buen aspecto o que soy una buena persona". Lo que se esconde tras la cortina roja del glamour es algo que no todos querríamos ver.

En Espinof | Antes de 'Los juegos del hambre' y 'El juego del calamar' existió la violenta 'Battle Royale', una rareza distópica de culto que cautivó a Quentin Tarantino

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026