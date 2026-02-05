Hoy en Prime Video, uno de los mejores thrillers de la historia que no es apto para usuarios habituales del metro

Por la equivocada impresión de que sumar más efectos y más exageración vamos a tener más espectáculo, hemos perdido cierto pulso callejero en el cine de acción que es difícil saber si vamos a recuperar. Es una pena perder esa textura que tenía ocasión de ser sucia y podía tener riesgo alto sin que se juegue la carta de la explosión todo el rato. Una que brillaba en películas como ‘Pelham 1, 2, 3’.

Abono transporte al caos

Uno de los thrillers más implacables y extraordinarios de todos los tiempos, conseguido a base de llevar al límite una situación que en realidad parece ordinaria. Un escenario de tensión máxima bien llevado por el director Joseph Sargent que desde hoy se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Parece un día más en Nueva York, con miles de personas cogiendo diariamente el metro para ir a sus trabajos o quehaceres habituales. Hasta que en un vagón con 17 pasajeros se produce un asalto por un grupo de secuestradores que demanda un millón de dólares como rescate a cambio de no cargarse a sus rehenes. Se despliega en la ciudad un intenso operativo para solucionar la violenta situación.

Un conflicto de armas tomar elevado por la factura extremadamente profesional de uno de los artesanos que poblaba el sistema de estudios en convivencia con los autores del Nuevo Hollywood (aunque pudiendo contar historias potentes como esta gracias a su revolución). La película de Sargent lleva la tensión a niveles espectaculares, pero siempre manteniendo escala a pie de calle.

Es lo que ha convertido a ‘Pelham 1, 2, 3’ en una de las películas más canónicas de esa ola de cine neoyorquino que reflejaba el caos y la suciedad que estaba dominando las calles. Es, también, una representante extraordinaria de lo cinemática que es la acción que tiene lugar en un tren, un escenario que siempre está en movimiento pero da pie a que sus personajes estén atrapados.

Es todo un deleite hipermasculino, lleno de carazas como las de Walther Matthau con carisma suficiente para sostener el suspense ante la cámara pero siempre pareciendo personas que te podrías encontrar en la cola de la panadería. ‘Pelham 1, 2, 3’ parece un artefacto de una época lejana, pero debería seguir siendo importante para edificar nuestra idea del espectáculo.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia