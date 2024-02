Es uno de los mejores thrillers de la historia. Llega a Amazon Prime Video una genial película de suspense y acción que sirvió de inspiración a Quentin Tarantino

Casi 100 películas desaparecieron del catálogo de Prime Video con la finalización del mes de enero de 2024, pero el comienzo de febrero también supone que muchas películas se incorporan al servicio de streaming de Amazon. Entre ellas hay una que me ha llamado especialmente la atención, pues considero que 'Pelham 1, 2, 3' es uno de los mejores thrillers de la historia del cine.

La historia de la película quizá os suene, ya que Denzel Washington y John Travolta protagonizaron un remake en 2009 -aunque quizá sería más justo hablar de una segunda adaptación de la novela de John Godey- a las órdenes del tristemente fallecido Tony Scott, pero os garantizo que estamos ante uno de esos casos en los que la obra original es muchísimo mejor que la nueva versión.

Una maravilla

Lo primero que conviene destacar sobre 'Pelham 1, 2, 3' es que se trata de una película endiabladamente entretenida, uno de esos títulos con una clara vocación comercial pero en la que se prestó atención a todos los apartados de la película para dar forma a un thriller envidiable. Actualmente quizá se la recuerda más porque sirvió de inspiración a Quentin Tarantino a la hora de dar nombres de colores a los protagonistas de 'Reservoir Dogs'.

Es cierto que se nota que se hizo hace ya 50 años en algunos aspectos, pero en líneas generales es una película con capacidad para enganchar a cualquier tipo de espectador. Al final la fórmula es sencilla, pues si tienes un guion solvente y bien hilado, un director que sabe lo que hace -puede que el nombre de Joseph Sargent no sea tan conocido en la actualidad pero aquí lo borda- y un reparto de lo más inspirado, raro será que no te salga algo que merezca mucho la pena. Y no me olvido tampoco del nervio visual que aporta la aportación del director de fotografía Owen Roizman, un nombre clave del cine de los años 70 que aportó lo suyo a cintas tan emblemáticas como 'French Connection: Contra el imperio de la droga', 'El Exorcista' o 'Network (Un mundo implacable)'

'Pelham 1, 2, 3' es también un brillante ejercicio de suspense que desarrolla muy bien el esperable juego del gato y el ratón que se establece entre el personaje de un excelente Walter Matthau y los secuestradores del metro comandados por un brillante Robert Shaw ('Tiburón'). Y tiene además un cierre perfecto que remata la película por todo lo alto. No es tan mítico como otros por ser un título menos conocido, pero nunca lo dejaría fuera si tuviese que hacer una lista de los mejores finales de la historia del cine.

Si no estáis suscritos a Amazon Prime Video, 'Pelham 1, 2, 3' también está disponible en streaming tanto en Filmin como en Movistar+.

