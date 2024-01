Oscars 2024, dónde ver en streaming 'Los asesinos de la luna', 'Barbie', 'La sociedad de la nieve' y más películas nominadas antes de la gran cita de la temporada de premios

La temporada de premios 2023-2024 encara su recta final. Con los Globos de Oro y los Emmy ya entregados, y con los sindicatos empezando a votar para repartir galardones, nuestras miradas ya empiezan a posarse en una ceremonia de entrega de los Óscar que ya ha repartido nominaciones, posicionando a 'Oppenheimer', 'Pobres criaturas' y 'Los asesinos de la luna' como el trío de ases con más posibilidades para salir vencedores de la velada.

Como aún quedan unas cuantas semanas hasta la cita del próximo 11 de marzo, tenemos tiempo de sobra para ponernos al día con los títulos que tengamos pendientes, así que os vamos a poner las cosas fáciles y a recopilar todas las nominadas que ya están disponibles en streaming para disfrutar desde el la comodidad de nuestro hogar.

Todas las películas nominadas disponibles en streaming

'Barbie'

A pesar de ser el gran fenómeno cinematográfico de 2023 y de haber cosechado 8 nominaciones, la película basada en la legendaria muñeca de Mattel se ha quedado fuera de algunas categorías principales como mejor dirección o mejor actriz —y, siendo justos, el Óscar a la mejor película le queda lejos a juzgar por la competencia—.

Crítica en Espinof | Disponible en en HBO Max y Movistar+

'Los asesinos de la luna'

Martin Scorsese no defrauda. Sus asesinos de la luna parte como una de las mejores posicionadas de los Óscar con 10 candidaturas, incluyendo mejor película, mejor dirección, y mejor actriz principal; este último para una Lily Gladstone que sigue rompiendo récords como la primera nativa americana nominada en su categoría.

Crítica en Espinof | Disponible en Apple TV+

'Maestro'

Bradley Cooper ha estado dando la tabarra con su 'Maestro' desde mucho antes de su estreno. Finalmente ha rascado nominaciones al mejor actor principal y a la mejor película —junto a otras cinco—, pero se ha quedado fuera de la competición en la categoría de mejor dirección. Algo me dice que no va a ser la noche de Cooper y su biopic de Leonard Bernstein.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Vidas pasadas'

Para ser la mejor película de 2023 —porque lo digo yo—, la maravillosa 'Vidas pasadas' de Celine Song se ha llevado muy poco reconocimiento en las nominaciones. Sólo opta a los premios al mejor guión original y la mejor película, así que alguien me tendrá que explicar dónde están las nominaciones de Song y Greta Lee a la mejor dirección y actriz principal respectivamente.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+

'Nyad'

No ha hecho demasiado ruido, pero 'Nyad' se ha convertido en la película con un dúo de actrices que valen su peso en nominaciones; concretamente a la mejor principal —Annette Bening— y a la mejor de reparto —Jodie Foster—. Está claro que los biopics siguen siendo material de primera para colarse en la gran cita de la temporada de premios.

Disponible en Netflix

'Rustin'

Lo mismo ha ocurrido con 'Rustin', el biopic centrado en la figura de Bayard Riston, el activista que orquestó la marcha de Washington de 1963, dirigido por George C. Wolfe —'Noches de tormenta'—. No ha roto moldes, pero el título le ha permitido a Colman Domingo cosechar una nominación al Óscar al mejor actor principal.

Disponible en Netflix

'La sociedad de la nieve'

Nuestro Juan Antonio Bayona —J.A. para los amigos— nos ha dado una de las dos alegrías made in Spain de la noche junto a la 'Robot Dreams' de Pablo Berger al colarse entre las candidatas al Óscar a la mejor película de habla no inglesa con 'La sociedad de la nieve'. La competencia es feroz, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'20 Days in Mariupol'

En la categoría de mejor película documental y representando a Ucrania encontramos el debut de Mstyslav Chernov, '20 Days in Mariupol'; una mirada a la invasión Rusa canalizada a través de un equipo de periodistas ucranianos atrapados en la ciudad sitiada que figura en el título. Mucho ojo con este largometraje.

Disponible en Filmin

'Elemental'

Obviamente, si ha habido un estreno de una película de Pixar a lo largo del curso cinematográfico, tiene un buen número de papeletas para, al menos, rascar una nominación al Óscar a la mejor película de animación. Por supuesto, la encantadora 'Elemental' no podría ser la excepción... a pesar de ser la enésima repetición de la fórmula del estudio.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

'Nimona'

Otro de los grandes sorpresones animados del año fue este descarte de Disney, que terminó aterrizando en Netflix después de que la Casa del ratón rechazase el proyecto. Probablemente estén tirándose de los pelos, porque el trabajazo de Annapurna y Blue Sky vale su peso en Óscar... o al menos, en nominación.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Spider-Man: Cruzando el multiverso'

Y para terminar este trío de ases, el gran espectáculo audiovisual animado del año: 'Spider-Man: Cruzando el multiverso'. Si 'Un nuevo universo' ya fue una auténtica barbaridad que jamás creí que verían mis ojos, esta segunda parte de las aventuras de Miles Morales en la gran pantalla elevó aún más la apuesta. ¿Logrará repetir hito en los Óscar?

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+)

'El Conde'

Que Pablo Larraín es uno de los directores más particulares e interesantes de los últimos años no es ninguna sorpresa, igual que tampoco debería serlo que su resurrección del tirano Augusto Pinochet reconvertido en vampiro sea una auténtica delicia en forma de sátira en clave fantástica. Sólo ha rascado nominación a la mejor fotografía, pero menos da una piedra.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Indiana Jones y el Dial del Destino Disney'

No diga "banda sonora", diga "John Williams". El legendario compositor ha vuelto a vestir una aventura del no menos mítico Indiana Jones bajo las órdenes de James Mangold, y como era de esperar, opta a hacerse con el sexto Óscar de su carrera gracias a su nominación número 54. Una locura sólo al alcance de los mejores.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

'The Creator'

'The Creator' es poco menos que un milagro. Lo que han logrado Gareth Edwards y su equipo con tan sólo 80 millones de dólares de presupuesto es, cuando menos, digno de elogio, y a pesar de haberse quedado injustamente fuera de la carrera a la mejor fotografía del año, guarda dos ases en la manga con la forma de candidaturas al mejor sonido y los mejores efectos visuales.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

'Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1'

Haciéndole la competencia directa a 'The Creator' en sonido y efectos visuales encontramos la última aventura del incansable Ethan Hunt en la séptima 'Misión: Imposible'. Está claro que es uno de los grandes espectáculos de 2023 y una muestra de que el combo McQuarrie-Cruise es infalible, y sólo queda por ver si recibe alguna merecida recompensa.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+

'Flamin' Hot: La historia de los Cheetos Picantes'

Quién nos iba a decir que llegarían a ver nuestros ojos un biopic sobre el presunto inventor de los Cheetos Picantes. Eva Longoria vio una historia tras semejante premisa, y le ha servido para que su película se haya llevado una nominación a la mejor canción original por 'The Fire Inside'.

Disponible en Disney+

'American Symphony'

Plantando cara a los Cheetos de Eva Longoria encontramos a 'American Symphony', el documental que explora la figura de Jon Batiste, el músico que lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico mientras su esposa batalla con la leucemia. Su canción 'It Never Went Away' opta al Óscar.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

Y, para terminar, no podía faltar una nominación para Marvel Studios, que en esta ocasión ha llegado bajo la forma de candidatura a los mejores efectos visuales por la divertidísima y entrañable 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'. ¿Se despedirá James Gunn de La casa de las ideas con una estatuilla dorada bajo el brazo?

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

