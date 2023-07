Las 12 mejores películas de acción y thrillers de 2023... hasta ahora

Pocas cosas mejores se me ocurren que entrar a una sala de cine para recibir un chute de adrenalina durante un par de horas de esas que te dejan con la mandíbula dolorida de apretar inconscientemente durante la proyección. Cada año sólo hay un puñado de películas capaces de generar estas sensaciones —o acercarse a ellas—, y para que no tengas que buscar demasiado, hemos recopilado las mejores en la lista que puedes leer a continuación.

Tras haber superado el ecuador de 2023, ya podemos confeccionar una buena selección con los mejores thrillers y las mejores películas de acción que han pasado por la gran y pequeña pantalla en lo que llevamos de curso cinematográfico. La cosecha, desde luego, está siendo de lo más apetecible.

Los mejores thrillers y películas de acción del año

'Holy Spider (Araña sagrada)' ('Holy Spider', 2022)

Dirección: Ali Abbasi

Reparto: Zar Amir-Ebrahimi, Meddi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad

Arrancamos nuestra lista en clave internacional con esta producción danesa dirigida por Ali Abassi, responsable de la fantástica 'Border' y que ha vuelto a demostrar su talento en la fantástica 'The Last of Us'. El cineasta nos traslada hasta la Irán de principios de siglo en uno de los thrillers más tensos, crudos, desasosegantes y retorcidos que hemos visto en mucho, mucho tiempo. Si muchos hablan de ella como la 'Seven' de Oriente Miedo, no es por casualidad.

Crítica de 'Holy Spider' | Disponible en Movistar+ y Filmin

'John Wick 4' ('John Wick: Chapter 4', 2023)

Dirección: Chad Stahelski

Reparto: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Ian McShane, Lawrence Fishburne

No diga "acción", diga "John Wick". Después de tres magníficas entregas, parecía imposible que la saga protagonizada por Kenau Reeves pudiese aumentar aún más su nivel de calidad, pero con esta cuarta parte Chad Stahelski ha superado todas las expectativas con un espectáculo arrollador, ultraestilizado y épico que nos ha dejado algunas de las setpieces y escenas de combate más impresionantes de los últimos tiempos. Bendita autoconsciencia.

Crítica de 'John Wick 4': | Disponible en Amazon Prime Video

'Llaman a la puerta' ('Knock at the Cabin', 2023)

Dirección: M. Night Shyamalan

Reparto: Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Kristen Cui, Rupert Grint

Nadie como el bueno de M. Night Shyamalan para ponerte de los nervios y dejarte sentado al borde del asiento durante un par de horas sirviéndose sólo de atmósferas y personajes de primer nivel. Con 'Llaman a la puerta', el director ha adaptado la novela de Paul Tremblay moldeando un relato cien por cien marca de la casa que juega con el fin del mundo en un ejercicio digno de elogio en forma y fondo.

Crítica de 'Llaman a la puerta'

'El pacto (The Covenant)' ('Guy Ritchie's The Covenant', 2023)

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Anthony Starr, Emily Beecham, Alexander Ludwig

Guy Ritchie no falla. Ya sea en apuestas mucho más personales y lúcidas —atención a la siguiente película de la lista— o en títulos más convencionales, el británico sabe muy bien cómo energizar el patio de butacas, y el caso de 'El pacto' no es una excepción. Su thriller de acción en clave bélica no pasará a la historia como el título más personal de su filmografía, pero su trabajo de cámara y puesta en escena y la interpretación de Jake Gyllenhaal le hacen merecedor de un hueco en esta recopilación.

Crítica de 'El pacto': | Disponible en Amazon Prime Video

'Operación Fortune: El gran engaño' ('Operation Fortune: Ruse de guerre', 2023)

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Jason Statham, Josh Harnett, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Cary Elwes

Si en 'El pacto', la figura de Guy Ritchie estaba presente a medias, en la divertidísima 'Operación Fortune', la personalidad del director puede percibirse fotograma a fotograma. El de Hatfield ha vuelto a aliarse con Jason Statham y Hugh Grant para modelar una aventura de espías que da todo lo que se espera de un título made in Ritchie: acción de primera, una ejecución espectacular y un sentido del humor tan cafre como absurdo. Genial.

Crítica de 'Operación Fortune': | Disponible en Amazon Prime Video

'El maestro jardinero' ('Master Gardener', 2022)

Dirección: Paul Schrader

Reparto: Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell, Esai Morales, Victoria Hill

Como no podía ser menos, el último largometraje de la leyenda que escribió 'Taxi Driver' y que ha dirigido grandes títulos como 'Mishima', 'Posibilidad de escape' o 'El reverendo', tenía que formar parte de esta lista. En esta ocasión, el maestro insufla un extra de carga dramática a un estudio de personaje marcado por la culpa en el que el suspense y la sordidez tienen casi tanto peso como su aura triste y nostálgica. Imprescindible.

Crítica de 'El maestro jardinero'

'Tyler Rake 2' ('Extraction 2', 2022)

Dirección: Sam Hargrave

Reparto: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili

Después de que su primera entrega arrasara en Netflix, fue casi inevitable que el Tyler Rake de Chris Hemsworth volviese a la Gran N del streaming para dar forma a la que será la franquicia de acción de la plataforma. Sam Hargrave ha vuelto a ponerse tras las cámaras en una secuela más efectiva que su predecesora en la que sus efectismos formales cobran más sentido. La dupla Hargrave-Hemsworth ha venido a jugar, y el resultado es una ensalada de galletas y tiros para disfrutar sin preocupaciones que también trae un plano secuencia imposible bajo el brazo.

Crítica de 'Tyler Rake 2': | Disponible en Netflix

'Fast & Furious X' ('Fast X', 2023)

Dirección: Louis Leterrier

Reparto: Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel

A cada entrega que pasa, la saga 'Fast & Furious' se desquicia un poquito más, y el cambio de última hora que sufrió su décima entrega y que hizo aterrizar a Louis Leterrier en el asiento del director no ha impedido que se siga esta constante. Y es que 'Fast & Furious X' ha alcanzado tales niveles de delicioso y disparatado absurdo que es lo más parecido que podamos encontrar a una película de 'Los Vengadores' con cochazos, olor a gasolina y camiseta sin mangas. Una auténtica gozada cargada de autoconsciencia y sin miedo alguno al ridículo.

Crítica de 'Fast & Furious X'

'Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte 1' ('Mission: Impossible - Dead Reckoning. Part 1', 2023)

Dirección: Christopher McQuarrie

Reparto: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Simon Pegg, Ving Rhames, Hailey Atwell

Todo aquél que busque ver el cine de acción más elegante, preciso y rítmico disponible en la actualidad tiene una clara apuesta ganadora: la saga 'Misión: Imposible'. Desde su cuarta entrega, las aventuras de Ethan Hunt han ido elevando el listón hasta derivar en una 'Sentencia mortal' que puede no ser la mejor, pero que deja dos horas y media casi perfectas en las que el espionaje y las setpieces de infarto están al servicio de la pura y llana diversión.

Crítica de 'Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte 1'

'Sisu' (2022)

Dirección: Jalmari Helander

Reparto: Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Onni Tommila, Mimosa Willamo

Puede que 'Sisu' entre en el top 3 de grandes sorpresas que me dio la última edición del Festival de Sitges. La película de Jalmari Helander terminó convirtiéndose inesperadamente en la ganadora del premio a la mejor película del certamen, y es que su hora y media de metraje condensa una economía narrativa magnífica y una de las orgías de acción más burras, casi en clave cartoon, del año. Nunca ver a un supersoldado masacrando nazis fue tan satisfactorio y divertido. Y encima hay perrito precioso.

Crítica de 'Sisu': | Disponible en Movistar+

'Boksoon debe morir' ('Kill Bok-soon', 2023)

Dirección: Byun Sung-hyun

Reparto: Jeon Do-yeon, Sol Kyung-gu, Kim Si-a, Esom, Koo Kyo-whan

Como era de esperar en una lista confeccionada por un servidor, iba a haber hueco para la industria surcoreana. Mi primera seleccionada para la ocasión es 'Boksoon debe morir', con la que Byun Sung-hyn, que dirigió en 2017 la fantástica 'The Merciless', ha vuelto a confeccionar un thriller de acción que no inventa la rueda, pero que cuenta con una factura técnica, una forma y un estilo impecables. Jeon Do-yeon está magnífica en su papel protagonista.

Crítica de 'Boksoon debe morir': | Disponible en Netflix

'Declaración de emergencia' ('Bisang seoneonaka', 2021)

Dirección: Han Jae-rim

Reparto: Song Kang-ho, Lee Buyng-hun, Jeon Do-yeon, Kim Nam-gil, Park Hae-jun

Y, para terminar, otra de las grandes sorpresas de Sitges 2022 y un thriller surcoreano impecable... e implacable. Los abultados 150 minutos de 'Declaración de emergencia' vuelven a demostrar que Corea del Sur tiene una sensibilidad especial para este tipo de cine, y es que su orgía de acción e intriga a bordo de un avión consigue mantenerte clavado en la butaca prácticamente sin pestañear hasta que circulan los títulos de crédito. Lo que hace Han con la cámara en un espacio reducido es realmente impresionante.

Disponible en Movistar+

