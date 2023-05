Las 11 mejores películas de terror de 2023... hasta ahora

El año pasado, los amantes del cine de terror pudimos disfrutar de una cosecha de largometrajes realmente deliciosa con propuestas como 'Barbarian', 'X', 'Black Phone', 'Nope', 'Men' o 'El menú'; una ristra de títulos que han dejado el listón tremendamente alto de cara a un curso cinematográfico 2023 que ya nos ha dado unas cuantas alegrías.

Ahora que ya hemos tachado unos cuantos meses en el calendario, es el momento perfecto para empezar a recopilar las mejores películas de terror estrenadas desde el 1 de enero hasta la fecha. Una lista para todos los paladares en la que, como siempre, echamos de menos cintas que ya han circulado por el mercado internacional, como la fantástica 'Huesera' de Michelle Garza Cervera.

¡Vamos a ello!

'M3gan'

Arrancamos con el que, probablemente, sea el primer fenómeno viral del año en lo que respecta panorama cinematográfico y, más concretamente, al terror. La 'M3gan' de Gerard Johnstone y Blumhouse no sólo fue un taquillazo que lo petó en TikTok con los bailes de su protagonista; también ofreció un cóctel de horror, ciencia ficción y comedia negra como el carbón en un divertimento de poco más de hora y media que, con sus defectos, supo encandilar al respetable.

'Llaman a la puerta'

A estas alturas de la película no hace falta reivindicar a M. Night Shyamalan como un maestro de las atmósferas, el dominio del espacio y el tratamiento de personajes, pero en caso de que fuese necesario sólo tendríamos que echar un vistazo a su 'Llaman a la puerta'. Una adaptación de la novela de Paul Tremblay que coquetea con el fin del mundo y los tropos del home invasion mientras nos pone de los nervios con esa dosis de moralina marca de la casa. Una delicia en forma y en fondo.

'Scream VI'

El estreno de la 'Scream' del pasado 2022 pilló a buena parte del fandom desprevenida; y es que la recuela —que, recordemos, ni es reboot ni es secuela— de la saga creada por Wes Craven supo jugar muy bien sus cartas actualizando su universo en una fórmula que ha continuado con esta 'Scream VI'. Un whodunnit disfrazado de slasher que exprime su ambientación urbana en la ciudad de Nueva York y que se las apaña para divertir sin complejos... pero sin demasiados alardes.

'Posesión infernal: El despertar'

Diez años después de que Fede Álvarez diese un lavado de cara a la saga 'Posesión infernal' con su fantástico remake de 2013, Lee Cronin ha traído de vuelta a los Deadites en una 'El despertar' que recupera el tono y estilo crudo y salvaje de su predecesora en un espectáculo digno de elogio y cafre como él solo. Gore a espuertas, una ambientación urbana muy acertada y unas ganas de cachondeo increíbles para una secuela a la altura de la franquicia.

'Terrifier 2'

He de reconocer que 'Terrifier 2' no es santo de mi devoción. Sus dos horas y media son tremendamente excesivas para la escasísima profundidad de la propuesta, sus personajes no son nada del otro mundo y su narrativa no logra despuntar; pero si algo la hace merecedora de formar parte de esta lista es un festival de gore a la antigua usanza, digno de las estanterías más recónditas del videoclub, que logró revolucionar las redes sociales. Ojalá se hubiese condensado en hora y media...

'Project Wolf Hunting'

Que no nos falte nunca una buena dosis de cine coreano. Este año, por el momento, el país asiático nos ha regalado esta salvajada dirigida por Kim Hong-sun —curtido en el panorama televisivo—; una propuesta enfocada principalmente al thriller de acción pero con un giro sobrenatural que la sumerge en los terrenos del terror. Sólo necesita un barco lleno de personajes que son carne de cañón y una criatura para articular una de las salvajadas más grandes que hayan pasado recientemente por nuestros cines.

'Renfield'

Los géneros cinematográficos son mucho más fluidos de lo que se nos ha hecho creer, y otro ejemplo actual de esto es la tronchante 'Renfield'; una película que se vendió como "la de Nicolas Cage haciendo de Drácula" y que ha terminado siendo un divertimento con alma de serie B, pero de primera categoría, que combina acción, terror y comedia con una gran inteligencia. Diversión sin complejos, mucho corazón y una Awkwafina en su salsa. No podemos pedir más.

'Beau tiene miedo'

Si crees que 'Hereditary' y 'Midsommar' no son películas de terror, pensarás que 'Beau tiene miedo' tampoco lo es, pero lo nuevo de Ari Aster no sólo encaja perfectamente dentro de los cánones del género, sino que también es uno de los mejores ejercicios recientes dentro de su categoría. Y es que esta excesiva y delirante exploración de la mente de su protagonista es un retrato sobre los trastornos de ansiedad y las relaciones tóxicas que sólo podría haber salido de la retorcida mente de su máximo responsable. Increíble e imposible a partes iguales.

'El exorcista del papa'

Cincuenta años después del estreno de 'El exorcista', parece que poco —o nada— queda ya por aportar al subgénero de las posesiones demoníacas. Pero entre refritos y fórmulas, en ocasiones se estrenan sorpresas tan frescas y cachondas como 'El exorcista del papa'; un jolgorio de espíritu camp que arranca como otro exploitation del clásico de William Friedkin para desbarrar hasta transformar a su protagonista en una suerte de Indiana Jones vaticano. Serie B de la buena.

'Efecto nocebo'

En ocasiones no es necesario que una película sea una obra maestra y una revolución para merecer entrar en uno de estos rankings. El caso de 'Efecto nocebo' ilustra esto a la perfección, ya que dentro de sus carencias y sus clichés, Lorcan Finnegan, de la mano de una Eva Green tan fantástica como de costumbre, ha moldeado un sorprendente relato de espíritu folk con brujería filipina, venganzas imposibles y un mensaje de trasfondo social que pondría los pelos de punta a Amancio Ortega. Muy, pero que muy interesante.

'El club del odio'

Para cerrar —de momento— esta lista, regresamos a la casa Blumhouse con este debut de Beth Araújo que se ha estrenado directamente en streaming y que me ha dejado un mal cuerpo impresionante. Un thriller de hora y media rodado en plano secuencia que nos obliga a seguir a un grupo de mujeres del Alt-Right estadounidense para retratar la cara más repugnante del país de las barras y estrellas. 90 minutos en constante crescendo que te revuelven las tripas y te dejan lo suficientemente machacado como para perdonar sus efectismos e imperfecciones puntuales. Brutal e interesantísimo ejercicio de punto de vista.

