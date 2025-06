Patrick Schwarzenegger ha descubierto la parodia porno gay de 'The White Lotus'. Y, como cualquiera de nosotros, no sabe cómo reaccionar

Se cree que la primera parodia porno es de 1970, y el que sufrió el escarnio no fue otro que Batman en 'Bat Pussy', que se reía de la serie de los años 60. En su trama (por llamarla de alguna manera), Dora Dildo, la identidad secreta de Bat Pussy, utiliza sus super sentidos para ver que alguien está haciendo una película porno en Gotham sin ella, así que se marcha a hacer un trío. Si os parece muy malo, es normal: está considerada la peor película porno de la historia (algunos incluso la han calificado como "anti-porno"), que no es precisamente decir poco. Sin embargo, han pasado 55 años y, por suerte o por desgracia, las parodias XXX han mejorado notablemente.

The White LotuXXX

De hecho, hay un negocio muy lucrativo en las parodias pornográficas, hasta el punto en el que no hay saga de éxito sin su versión correspondiente riéndose de ella entre escena lúbrica y escena lúbrica... Y Patrick Schwarzenegger lo acaba de descubrir ahora, cuando le han contado que existía una versión gay de 'The White Lotus', tal y como informa Deadline.

La semana pasada estaba en el gimnasio con dos amigos, y un tío se me acerca y me dice "Me encanta tu trabajo, y tenía que venir a hablar contigo porque mi novio acaba de conseguir el papel de Saxon Ratliff en 'The Tight Lotus'. Yo dije, "¿Qué es eso?", y él, "¡Es una nueva porno que sale ahora!". Le respondí "¿Perdón?", y él, "¡Sí! Hace de ti". Yo solo pude reaccionar en plan "¡Oh, dios mío!".

Efectivamente, 'The Tight Lotus' es real, ha sido creada por la web Men.com y está disponible desde el 16 de mayo, hace algo más de un mes. En su sinopsis podemos leer "Lo que pasa en vacaciones... Un juego de Verdad o Reto se vuelve sexual cuando Ryan Orion y Seth Peterson retan a las chicas a besarse entre ellas. Poco después, es el turno de ellos, y les gusta tanto que asustan a una de las chicas. El cuarteto se vuelve un trío, pero...". La sinopsis sigue, pero para no convertir a Espinof en una web para mayores de 18 años, imaginároslo a partir de aquí, porque la cosa se vuelve más turbia de lo que creéis. Y sí, es normal que Schwarzenegger (hijo) no supiese cómo reaccionar, ¿qué harías tú en su lugar?

En Espinof | Antes de Tom Cruise y de Jesús Calleja, la primera película que se quiso rodar en el espacio fue una porno. Y fue un fracaso

En Espinof | Las mejores películas eróticas de todos los tiempos