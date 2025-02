'The White Lotus' triunfa gracias a su excelente reparto. La temporada 3 de la antología de HBO es más grande e introspectiva pero le falta frescura

Nuevas vacaciones de ricachones. Poco más de dos años del final de la temporada 2, 'The White Lotus' regresa a Max con su temporada 3, un nuevo reparto y alguna cara ya conocida. De Hawaii pasamos a Sicilia y ahora toca recibir nuevos huéspedes en Tailandia con unos nuevos episodios que pondrán nuestra paciencia algo más a prueba que en otras entregas.

Lo cual no es malo. Creo que el creador, guionista y director Mike White tiene la serie en el punto que quiere y a partir de ahí va jugando con los tiempos y con los pequeños giros. Sin embargo, sí que juega bastante con esquemas que ya nos son muy familiares a los espectadores y eso puede jugar, valga la redundancia, a la contra.

Como las temporadas precedentes, la tercera empieza igual: hay un cadáver sin identificar y saltamos a una semana antes a la llegada de un dispar grupo de huéspedes con los que no hace falta ser muy observador para darse cuenta de las fisuras internas y los secretos y mentiras que ocultan algunos.

Lo que más destaca en este sentido respecto a temporadas anteriores no es cómo continúan la saga que White lleva diseminando desde los inicios (tenemos una sorpresa grande al final del primer episodio), sino ver que algún que otro huésped ha venido, aparentemente, con una investigación en marcha que atañe a uno de los dueños de la cadena hotelera.

La misma droga vacacional de siempre

Por lo demás y como es habitual, hay tramas más interesantes que otras y 'The White Lotus' deja a criterio del espectador con cual quedarse en lo que navega por conceptos como espiritualidad y las aspiraciones profundas del alma. Puede que interese más la trama de escándalo financiero de unos, o los baches y matices de una relación entre amigas, pero en el centro está este puente entre lo material y lo inmaterial.

Como he mencionado, Mike White decide en este tercer año tomarse su tiempo. Tiene un episodio más que el año anterior (y dos más que el primero) y lo quiere aprovechar. Esto es un arma de doble filo. Si bien en teoría esto permite más margen de maniobra para seguir profundizando en los personajes, no sé hasta qué punto está bien aprovechado.

El problema viene, sobre todo, no por los ritmos sino por la sensación de que estamos repitiendo los mismos esquemas y que ya hemos visto lo mismo más veces. No me malinterpretéis, White sigue siendo un dramaturgo excelente, pero no logra insuflar frescura a la propuesta. Afortunadamente, el reparto sí.

Tampoco debería ser demasiada sorpresa ya que este año tenemos a Walton Goggins, Parker Posey, Carrie Coon, Jason Isaacs y compañía. Actores y actrices que suelen ser sinónimo, al menos, de una actuación llamativa y que se unen a un pabellón ya extenso de protagonistas de 'The White Lotus'. Son estos los responsables de insuflar esos aires renovados a la serie.

No creo que esta temporada 3 sea un paso atrás... pero tampoco es un paso hacia adelante. 'The White Lotus' sigue funcionando muy bien pero en lo que veía los primeros episodios de la tanda me han venido algunas de las mismas dudas que tuve con el arranque de la serie allá por verano de 2021. Nada demasiado grave, eso sí, pero quizás algo decepcionante.

La verdad sea dicha: aun quejándome de naderías, podría pasarme horas viendo a tres amigas de la infancia cotillear entre ellas (y sobre ellas) o viendo cómo una familia de ricachones intenta sobrevivir sin que se les caigan las caretas en un tono entre la sátira, la comedia y el drama. Estas son algunas de las señas de identidad de la serie y por mí que me den 30 episodios más. ¿Es más de lo mismo? Sí. ¿Lo necesito? Obviamente.

En Espinof | Las mejores series de la historia de HBO

En Espinof | El creador de 'The White Lotus' ya hizo otra serie digna del Globo de Oro