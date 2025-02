Arnold Schwarzenegger no se ha sorprendido al ver a su hijo desnudo en 'The White Lotus'. "De tal palo, tal astilla"

¿Quién le iba a decir a Mike White cuando concursó en 'The Amazing Race' (dos veces) y 'Survivor' que iba a convertirse en uno de los showrunners más famosos de la actualidad? La culpa es, claro, de 'The White Lotus', que desde 2021 es un buque insignia de HBO y ahora presenta, por fin, su tercera temporada, mucho más ambiciosa, cara y, según dicen, emocionante. Han tardado dos años en prepararla, así que este domingo veremos si la espera ha valido la pena.

Sería una pene no verles juntos en una película

Uno de los actores que aparece en esta tercera entrega es Patrick Schwarzenegger, aunque en un papel que, a priori, no será protagonista. Hasta ahora, el hijo de Arnold había aparecido en series como 'Gen V' o 'American Sports Story' y películas como 'Moxie', pero en ninguna tan "auténtico" como en esta temporada 3 de 'The White Lotus', en la que tiene un desnudo integral. Y su padre, con sorna, no lo ha dejado pasar al hablar del estreno en Instagram.

"Me emocionó tomar un descanso de rodar para celebrar la premiere de la temporada 3 de 'The White Lotus' con Patrick. ¡Vaya serie! Puedo asegurar que me sorprendí al encontrar que tiene una escena de desnudo, pero qué puedo decir: de tal palo, tal astilla. No os la perdáis este domingo, ¡creedme!"

Arnold Schwarzenegger, tras un descanso del cine de seis años, ha vuelto a ponerse delante de las cámaras y ahora mismo rueda 'The man with the bag', donde interpretará al mismísimo Santa Claus. Su hijo, mientras tanto, trata de labrarse un futuro en Hollywood por si mismo, pero, después de ver todo lo que tiene en su interior (ejem), ¿es el momento de que ambos tengan un proyectito juntos? Así, como idea.

