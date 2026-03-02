El creador de 'Marshals' explica por qué ha matado a un personaje protagonista de 'Yellowstone': "La tragedia suele alcanzar a Kayce"

Por fin se ha estrenado 'Marshals: Una historia de Yellowstone', la primera secuela de la famosa serie protagonizada durante años por Kevin Costner. Y ha llegado con una sorpresa que muchos de sus fans ya temían, pues hay un personaje protagonista de 'Yellowstone' que ha fallecido en el tiempo transcurrido entre ambas series...

Cuidado con los spoilers de aquí en adelante

Spencer Hudnut, creador de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' tiene claro que el personaje interpretado por Luke Grimes tenía un final inmejorable en 'Yellowstone', por lo que no quedaba otra que agitar su existencia para que tuviera sentido volver con él. Y es ahí donde lo que tenía más sentido era perder a Monica, tal y como explica en TV Line:

"La vida real intervino"

Kayce tuvo un final perfecto en 'Yellowstone. Sus sueños por fin se habían hecho realidad. Mientras intentábamos descubrir cómo contar el siguiente capítulo de la historia de Kayce, sentíamos que realmente necesitaba que lo sacaran de esa situación. Por desgracia, la tragedia suele alcanzar a Kayce, así que algo malo iba a pasarle de una forma u otra. Simplemente, nos dimos cuenta de que iba a ser Monica.

Los seguidores de 'Yellowstone' ya habían comentado mucho la ausencia del personaje interpretado por Kelsey Asbille, temiéndose lo peor. En el primer episodio de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' es cuando se ha confirmado lo peor, ya que Monica acabó perdiendo la vida como consecuencia de un cáncer.

Obviamente, eso obliga a Kayce a encontrar un nuevo rumbo vital, pues él mismo llega a decir a su hijo Tate que ha perdido al progenitor equivocado. Además, la propia muerte de Monica resulta un catalizador clave para el arranque de la serie:

Para mí, Monica realmente guía a Kayce en este primer episodio, intentando ayudarlo a encontrar su nuevo camino. Y si lo analizamos en detalle, Tate está en ese mitin para honrar a su madre, y Kayce va allí para protegerlo. Así que, de no ser por Monica, Kayce nunca habría estado en esa posición y tal vez no habría encontrado este camino. Realmente queríamos ser respetuosos con la forma en que nos despedimos de ella. Tampoco quería perjudicar el final de 'Yellowstone', porque lo que tenían era un final hermoso. Desafortunadamente, la vida real intervino.

Con todo, una posible aparición de Asbille en la serie no está para nada descartada, ya que puede aparecer tanto en flashback como en una alucinación de Kayce, pero Hudnut tampoco ha querido prometer nada al respecto: "No quiero garantizar nada, pero definitivamente no está descartado. Creo que sería muy satisfactorio verlos juntos de nuevo".

Ahora solamente nos queda esperar, pues por ahora solamente hemos podido ver un episodio de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' y todavía quedan otros doce por delante en SkyShowtime, ya que la primera temporada de la serie consta de 13 episodios.

