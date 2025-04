Los mejores westerns de Netflix. 5 películas y series del oeste imprescindibles para ver en la plataforma

El western dominó Hollywood durante mucho tiempo, pero eso fue hace décadas. Ahora cuesta más que se estrenen historias del oeste que realmente merezcan la pena, pero aún las hay. Para demostrarlo voy a hacer un repaso a los 5 mejores westerns originales de Netflix, entre los que hay tantos películas como series de televisión.

Tal y como apuntaba antes, voy a centrarme solamente en títulos exclusivos de la plataforma para que la validez de esta lista no dependa de que Netflix haya decidido eliminar o incluir ciertos títulos cada mes. En el caso de que eso no os importe demasiado, ahora también tenéis disponibles en España obras como 'Django desencadenado', 'Silverado', 'Rápida y mortal', 'El renacido' o 'Yellowstone'. O 'Noticias del gran mundo', que aparece como un original de la plataforma cuando realmente no lo es.

Eso sí, todas esos títulos de catálogo están condenadas a desaparecer de Netflix más temprano que tarde, cosa que no sucede con los 5 títulos que repaso a continuación. Vamos ya con ellos.

'El poder del perro' ('The Power of the Dog', 2021)

Dirección: Jane Campion Reparto: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee

Seguro que ha sido el primer título en el que muchos han pensado a la hora de hablar de los mejores westerns de Netflix, y tampoco puedo culparles por ello, ya que esta cinta de Jane Campion es uno de los largometrajes más aclamados de la plataforma. En ella encontraréis una reconstrucción de este tipo de obras con una historia que rebosa violencia sin tener que recurrir a mostrarla de forma directa. Todo ello canalizado principalmente a través de la fascinante relación que surge entre los personajes de Benedict Cumberbatch y Kodi Smit-McPhee.

Crítica de 'El poder del perro' | Verla en Espinof

'Érase una vez el Oeste' ('American Primeval', 2025)

Creada por Mark L. Smith. Reparto: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan, Saura Lightfoot-Leon, Derek Hinkey, Joe Tippett, Jai Courtney, Preston Mota, Shawnee Pourier, Shea Whigham

El coguionista de 'El renacido' unió fuerzas con el director de 'Milla 22' para dar forma a una miniserie de apenas 6 episodios que explora los orígenes del salvaje oeste americano. Una propuesta brutal y que no deja títere con cabeza que quizá se centra más en los hechos que cuenta que en los personajes, pero sigue teniendo fuerza más que suficiente para mantenerte enganchado.

Crítica de 'Érase una vez el Oeste' | Verla en Netflix

'Godless' (2017)

Creada por Scott Frank. Reparto: Jack O'Connell, Michelle Dockery, Scoot McNairy, Merritt Wever, Thomas Brodie-Sangster, Tantoo Cardinal, Kim Coates, Sam Waterston, Jeff Daniels

Una miniserie de 7 episodios del creador de 'Gambito de dama' que lo único que tiene que envidiar a esa otra es el mayor éxito que tuvo. Aquí mezcló un contexto muy llamativo con una historia de venganzas bastante tradicional para dar forma a un título que merece más reconocimiento del que tuvo. Ojo especialmente al gran trabajo de su reparto y al exquisito trabajo de ambientación.

Crítica de 'Godless' | Verla en Netflix

'La balada de Buster Scruggs' ('The Ballad of Buster Scruggs', 2018)

Dirección: Joel y Ethan Coen. Reparto: Tyne Daly, James Franco, Brendan Gleeson, Bill Heck, Grainger Hines, Zoe Kazan, Harry Melling, Liam Neeson, Tim Blake Nelson, Jonjo O'Neill, Chelcie Ross, Saul Rubinek, Tom Waits

La última película hasta ahora dirigida en conjunto por los hermanos Coen es una antología de historias del oeste que sufre el problema habitual de este tipo de obras: no todas mantienen el mismo nivel. Por mi parte creo que la primera es un arranque sublime gracias a la genial interpretación de Tim Blake Nelson y que el resto merecen la pena, pero no tanto.

Crítica de 'La balada de Buster Scruggs' | Verla en Netflix

'Más dura será la caída' ('The Harder They Fall', 2021)

Dirección: Jeymes Samuel. Reparto: Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Regina King, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, RJ Cyler, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, Deon Cole

Una película que juega con lo anacrónico para dar el protagonismo casi absoluto a actores afroamericanos y que potencia lo estiloso por encima de lo más realista. Entiendo a quien pueda no conectar con ella por esos motivos, pero para mí estamos ante un western con clase a la hora de plantear un salvaje pasatiempo del oeste al servicio de un llamativo reparto bien liderado por el controvertido Jonathan Majors.

Crítica de 'Más dura será la caída' | Verla en Netflix

