Acaba de estrenarse en streaming una singular película de fantasía que nadie en España vio en los cines

Incluso con la conexión mundial que ha crecido con la globalización e Internet, no se ha facilidad precisamente la distribución de muchas películas. Si acaso, nosotros como usuarios nos enteramos más fácilmente de la cantidad de películas que no llegan a nuestros territorios, o lo hacen de manera tan discreta como ha hecho ‘La muerte del unicornio’.

Adquirir el unicornio

Esta película de fantasía de A24, situada entre la sátira descarnada y los bordes oscuros del género de terror, está protagonizada por Jenna Ortega y Paul Rudd. Una original y descabellada propuesta que nadie vio en cines tras pasar directamente a estrenarse en plataformas de alquiler, pero ahora tiene una nueva oportunidad para llegar al público con su llegada al streaming a través de SkyShowtime.

Ridley Kintner es una adolescente obligada a estar con su padre durante un viaje de negocios hacia la casa su jefe para gestionar su patrimonio. Durante el viaje en coche atropellan a un equino de aspecto inusual, con un cuerno propio de la leyenda del unicornio. Al tocar el cuerno, Ridley experimenta visiones psicodélicas y cósmicas, así como una serie de cambios que llamarán la atención de la adinerada familia a la que se va a visitar.

Ortega intenta posicionarse aquí como estrella juvenil con aura molona más allá del fenómeno de ‘Miércoles’ al asociarse con varios proyectos distribuidos por A24. ‘La muerte del unicornio’ es incluso un ejemplo más evidente del efecto de la distribuidora guay del momento a la hora de crear pautas casi algorítmicas para el supuesto cine de autor o más libre.

Alex Scharfman escribe y dirige este proyecto, aunque su personalidad destaca por su ausencia como en otros tantos films de A24 que parecen sustentar imagen de marca que arriesgar. No es que sea precisamente una película complaciente, pero sí tremendamente fallida en sacar algo más allá de la ocurrencia de la premisa.

Su intento de hacer sátira anti-ricos mientras crean una retorcida fantasía de cuento con también dosis de dramón familiar acaba dejando más un cacao carente de armonía y encanto que un derroche de peculiaridad. Una cinta al final muy cómoda de un estudio que sigue dando voz a autores singulares, aunque también demasiado consciente de la reputación que debe mantener.

