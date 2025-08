La temporada 2 de 'Miércoles' es mejor y más entretenida. La serie de Netflix con Jenna Ortega recupera la chispa y potencia sus virtudes

La temporada 2 de 'Miércoles' al fin está disponible en Netflix. Bueno, al menos sus 4 primeros episodios, ya que alguien en la plataforma decidió que era buena idea dividirla en dos entregas. No será hasta el 3 de septiembre cuando veamos los capítulos finales, pero ahora no queda otra que celebrar que los casi 3 años de espera desde el lanzamiento de la temporada 1 han finalizado.

'Miércoles' se enfrenta ahora a muchos retos. El primero es intentar superar los sensacionales datos de visualizaciones que tuvo la primera temporada, pero para saberlo todavía tendremos que esperar. La respuesta que sí puedo daros es que la larga espera ha merecido la pena, ya que la temporada 2 de la serie de Netflix con Jenna Ortega es mejor y más entretenida que su predecesora.

Aprendiendo de sus errores

En su momento disfruté bastante con el arranque de 'Miércoles', pero luego la serie fue perdiendo interés hasta llegar a un punto en el que simplemente quería que se acabase ya. Eso me llevó incluso a celebrar de forma interna que la temporada 2 no llegue de golpe, pues crea una división que ayuda a llevar mejor uno de los problemas de esta serie y de otras de Netflix: a veces los episodios duran demasiado.

Aquí incluso nos encontramos con varios capítulos de 1 hora, pero el hecho de ser apenas cuatro lo hace todo más llevadero. Sin embargo, más importante que todo eso es el hecho de que los responsables de 'Miércoles' han aprendido de sus errores y han optado por potenciar sus virtudes.

¿Qué significa eso? Lo primero que eran verdad esas declaraciones de Ortega señalando que iban a eliminar cualquier rastro de interés romántico para su personaje. Todo eso fue un gran lunar de la primera entrega y algo que no encajaba demasiado con Miércoles. Por ello, aquí se ha optado por reorientar ese tipo de tramas hacia Enid, sin que sea nunca nada especialmente memorable, pero al menos sí resulta más natural en el personaje interpretado por Emma Myers.

Además, la familia Addams también gana presencia, y lo hace sin que se sienta como un pegote justificado únicamente porque gustaron mucho sus apariciones en la primera entrega. Es verdad que Pugsley sigue estando un poco desdibujado, pero da la sensación de que eso irá cambiando. A cambio, tanto Catherine Zeta-Jones como Luis Guzmán tienen más espacio para brillar.

La serie incluso se permite una escena en la que resulta imposible que uno no se acuerde de que uno de los papeles más memorables de Zeta-Jones fue el de Elena Montero en 'La máscara del Zorro'. Y es algo que se integra de forma coherente con la historia, como también esos minutos del primer episodio que son puro Tim Burton. Ahí sí que resulta inconfundible que quien está detrás de las cámaras es el autor de 'Eduardo Manostijeras'.

Sin embargo, 'Miércoles' no ha quedado reducida a chispazos puntuales, ya que los showrunners Alfred Gough y Miles Millar han creado una trama de suspense mucho más estimulante que la de la primera temporada. La parte de misterio funciona mucho mejor, como también ver cómo la protagonista va haciendo diferentes averiguaciones al respecto siendo siempre fiel a su peculiar y sádica personalidad.

Todo eso también se traslada a que la serie tiene un ritmo más conseguido, sin que llegue a hacerse nunca pesada su abultada duración. Y ahí hay otro detalle importante como la pequeña pérdida de peso de Ortega como eje central de la historia. No me entendáis mal, sigue siendo la protagonista absoluta, pero aquí se ha dado un poquito más de margen a todo lo que la rodea, lo cual incluso ha beneficiado al trabajo de la propia actriz.

Por ahora, 'Miércoles' ha recuperado esa chispa que había perdido en el tramo final de la primera temporada. La receta ha sido sencilla: mantener un enfoque similar, pero potenciando lo que más había gustado y quitando cosas que habían supuesto una carga. Ahora habrá que ver si no se trata de un ímpetu inicial para volver a llegar agonizante a la meta, pero lo que he visto me ha dejado con confianza de que no será el caso.

En Espinof | Las 8 mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2025