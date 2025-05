Jenna Ortega cuenta su sufrimiento haciendo 'Miércoles' en Netflix. "Durante años estaré haciendo una serie donde interpreto a una colegiala"

No cabe duda de que Jenna Ortega se ha convertido, de la noche a la mañana, en una estrella. Pasó de ser una secundaria hilarante en 'Jane the virgin' a protagonizar dos de las franquicias más potentes de la actualidad, 'Scream' (de la que se marchó con viento fresco) y 'Miércoles'. A sus 22 años ya es productora ejecutiva, exige poder creativo y no tiene ningún pelo en la lengua sobre los proyectos que no le han gustado. Y sí, Netflix no sale aquí bien parada.

Era a-Jenna a la parte creativa

En su día, Ortega ya criticó fuertemente la primera temporada de 'Miércoles', afirmando que los guionistas no le ponían buenas lineas de diálogo y ella lo trataba de "mejorar" en el set de rodaje. Uno pensaría que tras la reacción furibunda de la industria, sobre todo durante la huelga de guionistas, la actriz bajaría un poco el nivel de crítica hacia la serie que le ha dado fama internacional y se ha convertido en la número 1 (en inglés) de todos los tiempos, pero ni mucho menos: de hecho, lo ha redoblado, tal y como le ha contado a Harper's Bazaar.

Para ser sincera, después de la serie y tratando de averiguar cómo funciona todo, fui una persona infeliz. Tras la presión, la atención... Como alguien que es muy introvertida, fue muy intenso y aterrador.

También tiene cosas buenas que decir sobre la experiencia, ojo. Bueno, más o menos: "Definitivamente siento que tengo más gusto por lo gótico que cuando era adolescente. Siempre me han gustado las cosas oscuras, pero era una niña Disney, y tenía que ser alegre, y amable y tremendamente feliz". Pero a cambio, y aquí hay que darle la razón, no puede evitar ver los contras: "Durante años estaré haciendo una serie donde interpreto a una colegiala. Pero también soy una mujer". Y es algo que también ha sentido en la industria, cuando trata de vender y mostrar sus trabajos más serios.

Es como si siempre estuvieras vestida con el traje de colegiala. Hay algo en ello que es muy condescendiente. Y, cuando eres bajita, la gente físicamente te mirará hacia abajo... Chicas, si no os quedáis con esa imagen perfecta del momento en el que os conocen, entonces es "Ah, algo va mal. Ha cambiado. Ha vendido su alma". Pero estás viendo a esas mujeres en el momento más fundamental de sus vidas: experimentan porque eso es lo que haces.

El 6 de agosto y el 3 de septiembre se estrenarán las dos partes de la temporada 2 de 'Miércoles' y ahí veremos si Jenna Ortega es capaz de mantener su estatus de hiper-estrella o ha sido todo una bonita ensoñación vestida de colegiala. Hasta entonces, solo nos queda chascar los dedos.

