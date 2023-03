"No tenía ningún sentido". Jenna Ortega critica 'Miércoles' con dureza y confiesa todos los problemas que tuvo durante el rodaje de la serie de Netflix

La carrera como actriz de Jenna Ortega ya cotizaba al alza antes del estreno de 'Miércoles', pero es evidente que ha sido la serie de Netflix la que le ha permitido alcanzar unos niveles de popularidad que nadie esperaba. Sin embargo, eso no ha impedido que haya criticado duramente la serie, hasta el punto de dejar bastante claro que no está precisamente orgullosa de ella.

"No quiero ser conocida por esto"

Ortega ha pasado por el podcast 'Armchair Expert With Dax Shepard', donde ha confesado que "no soy capaz de ver mis actuaciones, pero puedo volver a casa del plató y decir: 'La escena que hemos rodado hoy me ha gustado'. En 'Miércoles', no hubo ninguna escena en la que me fuera a casa y dijera: Vale, debería estar bien", añadiendo además lo siguiente sobre la reacción que ha tenido la serie:

Ahora mucha gente me conoce por eso. No es mi momento de mayor orgullo interno, lo que, creo, también añade un nivel extra de inseguridad y estrés. Porque es como, no, finalmente estoy recibiendo estas ofertas en estos lugares que quiero, pero no quiero ser conocida específicamente por eso.

La joven actriz también admitió que "cuando leí toda la serie, me di cuenta de que era para un público más joven. Cuando firmé por primera vez para la serie, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscura. No lo era... No sabía cuál era el tono, ni cómo sonaría la música". Tan disgustada estaba que ha sido su trabajo en el que más se inmiscuyó para acercarlo a su visión del personaje que interpretaba:

Creo que nunca he tenido que ponerme tan firme en un plató como en 'Miércoles'. Todo lo que hace Miércoles, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje. ¿Estar en un triángulo amoroso? No tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tenía que ponerse para un baile del colegio y ella decía: 'Dios mío, me encanta'. No puedo creer que haya dicho eso. Literalmente me odio". Tuve que decir: "No". Hubo momentos en el plató en los que me volví poco profesional y empecé a cambiar líneas. El supervisor del guión pensaba que yo iba a hacer algo y luego tenía que sentarme con los guionistas y ellos decían: "Espera, ¿qué ha pasado con la escena?". Y yo tenía que ir y explicar por qué no podía ir a hacer ciertas cosas.

Una de sus grandes preocupaciones es que Miércoles tuviese un arco emocional, pero también que el personaje no fuese soltando barbaridades sin ton ni son, ya que "es una adolescente. Cuando eres pequeño y dices cosas morbosas y ofensivas, es divertido y entrañable y, 'Aww, no sabes nada mejor'. Pero cuando te conviertes en adolescente, es: 'Ahora estás siendo desagradable y lo sabes'. Hay menos excusas".

Otro tema interesante es la escena del baile que acabó siendo la más famosa de toda la serie. Ya sabíamos que la coreografía de la misma había sido idea de Ortega, pero es que ella misma se negó a que un coreógrafo se encargase de ella y también tuvo que vetar la idea inicial:

Al principio, se suponía que iba a ser un flash mob, y que ella iba a empezar a bailar, y que todo el mundo se daría cuenta y empezaría a bailar con ella. Y eso lo veté porque ¿por qué iba a estar de acuerdo con eso?", dijo la estrella de "Scream". "Le dije: 'O lo cortas o haces que Miércoles noquee a alguien, y ya está'.

Sospecho que igual todo esto acabo teniendo su importancia a la hora de que Netflix tardase más de la cuenta en renovar la serie por una temporada 2, pero ahora que Ortega lo ha hecho público, veremos qué consecuencias tiene todo esto.

En Espinof: Las 22 mejores series de Netflix en 2022