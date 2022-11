'Miércoles': una notable y divertida serie de Netflix con una sensacional Jenna Ortega dando vida a la inconfundible hija de la Familia Addams

La Familia Addams ha tenido varias adaptaciones a la pequeña y la gran pantalla a lo largo de los años. Muy míticas son tanto la serie de televisión de los años 60 como las dos películas protagonizadas por Anjelica Huston y Raúl Juliá, pero los famosos personajes creados por Charles Addams han seguido reapareciendo cada cierto tiempo con mayor o menor fortuna, pero siempre centrándose en toda la familia.

Eso cambia con la llegada a Netflix de 'Miércoles' este próximo 23 de noviembre. Aquí el peso recae por completo en el característico personaje que muchos espectadores asocian de forma irremediable a la actriz Christina Ricci. Ella también aparece aquí, pero con otro personaje, ya que la hija de los Addams cuenta aquí con el rostro de una sensacional Jenna Ortega.

El toquecito de Tim Burton

Otro de los ganchos de 'Miércoles' es que se trata de la primera serie en la que Tim Burton está implicado de forma tan directa, pues se ha encargado de la dirección de 4 de los 8 episodios de su primera temporada, ejerciendo además como productor ejecutivo. Aquí no voy a engañaros y deciros que se recupera la mejor versión del mítico director, pero sí que demuestra ser alguien que entiende muy bien la sensibilidad especial de su protagonista, dando así un toque extra de energía los elementos visuales llamados a reforzar su personalidad.

Más allá de eso sí que se nota que los responsables de 'Miércoles' querían a Burton, pero más como la guinda del pastel que como uno de los elementos principales de la serie. Por el momento he podido ver tres episodios y sin duda el primero es en el que el director de 'Eduardo Manostijeras' se siente más a gusto, pues es también donde mayor hincapié se hace en el humor negro -impagable el momento en la piscina- y en la propia familia Addams, hasta el punto de dejarte con muchas ganas de una serie dedicada a ellos.

Y es que 'Miércoles' es la historia de cómo el personaje protagonista acaba en una Academia bastante particular tras haber demostrado en reiteradas ocasiones que no encaja en un Instituto tradicional. Eso no supone que se pierda el divertido recurso del pez fuera del agua, pero sí que lo matiza bastante, ya que todos los estudiantes del lugar tienen alguna curiosa particularidad.

El primer episodio hace muy bien su trabajo jugando con los contrastes con el resto, en especial con su nueva compañera de habitación. Esto se mantiene en episodios posteriores, pero la serie introduce una subtrama de suspense muy importante que lleva a su protagonista a convertirse en una improvisada investigadora. Curiosamente, ahí es donde la serie se siente algo más convencional. No tanto como para perder el interés, pero sí para dar un poco la sensación de estar intentando ganar tiempo.

Bastantes más virtudes que pegas

Por suerte, el humor negro nunca desaparece por completo, ni siquiera cuando ciertas situaciones a las que se enfrenta Miércoles llevan a que la serie coquetee abiertamente con ser una serie juvenil algo más al uso. Entiendo que es para llegar a una mayor cantidad de público, pero espero que no sea algo que acabe canibalizando todo lo demás, pues según iban pasando los episodios sí notaba que, por así decirlo, se iba normalizando cada vez un poco más.

Con eso no quiero decir que 'Miércoles' tenga un arranque fulgurante para luego ir perdiendo gas a marchas forzadas, ya que Alfred Gough y Miles Millar -el mismo dúo detrás de 'Smallville'-, creadores y showrunners de la serie, demuestran entender muy bien a su protagonista y dan en la diana a la hora de captar esa personalidad entre lo cortante y lo hiriente que todos asociamos a la hija de los Addams.

Además, Ortega demuestra ser un triunfo absoluto del casting. Ya en las primeras imágenes transmitía ser una elección perfecta, pero es que en movimiento lo es aún más, y ni siquiera la presencia de Ricci recordándonos de forma inevitable su encarnación del mismo personaje elimina la idea de que la también protagonista de 'The Fallout' brilla con luz propia.

También el resto del reparto está muy bien escogido, en especial los personajes adultos. Obviamente estoy deseando ver más a Catherine Zeta-Jones como Morticia y a Luis Guzmán como Gomez, pero Gewndoline Christie, Ricki Lindhome o la propia Ricci cumplen con holgura. Algo menos estimulante es el resto del reparto juvenil, donde la que mejor funciona es Emma Myers como la compañera de habitación de Miércoles diametralmente opuesta a ella.

Por último, a 'Miércoles' le habría venido de lujo una presencia más elevada del humor negro con toques macabros, pues hay momentos en los que queda reducido a frases cortantes para salir del paso antes de encauzarlo todo por senderos más tradicionales, pero al menos lo hacen sin traicionar la personalidad de su protagonista y volviendo a potenciarlo cuando les encaja en lo que proponen en esa situación.

En resumidas cuentas

'Miércoles' lo tiene todo para convertirse en el nuevo bombazo de Netflix. Quizá no sea la mejor versión posible de la serie que podría ser, pero sí es un acercamiento notable a la figura del personaje encarnado por Ortega. Sin ella sería una propuesta curiosa y entretenida, pero con la hija de los Addams pasa a ser un notable pasatiempo que deja con ganas de más.

