Qué ver en HBO Max: un turbulento drama que refleja la dura realidad tras los tiroteos masivos en los colegios de Estados Unidos

Es inevitable sentirse desolado viendo las noticias que llegan del otro lado del charco, donde cada pocas semanas nos tenemos que encontrar con otro tiroteo masivo en un colegio de Estados Unidos. Trágicas noticias que deberían servir para replantearse de una vez por todas la restricción de armas en el país, por mera cuestión de empatía con los supervivientes de las víctimas y todos los estudiantes que tienen que estar periódicamente recibiendo charlas de cómo evitar ser asesinados en un lugar tan corriente como es el colegio.

Pero incluso eso parece ser insuficiente para remover conciencias y tomar decisiones significativas. Parece difícil que la ficción pueda alcanzar lo que la realidad no consigue, pero sin duda puede acercar vivencias tan intensas que no se pueda torcer la mirada.

Y puede ser muy duro acercarse a un tema de este calado, pero pueden extraerse interesantes detalles de una perspectiva que nos puede parecer lejana. En ese aspecto, uno de los mejores acercamientos ha llegado este mismo año a streaming: 'The Fallout', en HBO Max.

Cómo ser víctima

La película de Megan Park nos acerca a una joven adolescente, interpretada por Jenna Ortega, que estaba teniendo un día de instituto como otro cualquiera hasta que, mientras se encuentra en el baño, irrumpe en el recinto un estudiante con un arma y comienza una masacre. Consigue reaccionar y esconderse del peligro, pero varios estudiantes fallecen en el tiroteo.

La película va siguiendo la perspectiva de alguien que, incluso sin ser una víctima directa -no fue herida ni ningún familiar o amigo cercano falleció en la masacre-, claramente sufre secuelas post-traumáticas que intenta reprimir y negar. Incluso con la buena disposición de su entorno cercano, sólo siente que puede establecer cercanía con la otra estudiante que se ocultó con ella en el baño, incluso aunque la relación previa al incidente fuese prácticamente inexistente.

La mayor virtud de Park a la hora de presentarnos esta historia, enfocada desde las limitaciones propias del cine independiente y un minimalismo dominado por planos cercanos y empáticos, es cómo la realiza sin esquivar terrenos oscuros. Y lo hace sin juzgar, permitiéndonos la posibilidad de acercarnos a ella sin pretensión y quizá poder comprender esa sensación tan compleja de sentirse sin derecho a ser una víctima aunque claramente se sea una.

'The Fallout': demoledor drama

No estamos ante una película que vaya a reclamar mucha presencia o atención, ya que se estrenó este mismo año un poco de tapadillo. Por desgracia, lo que 'The Fallout' cuenta era relevante en su momento y lo es aún más ahora, y va a seguir siéndolo mientras no se resuelva la situación. Lo más demoledor es cómo la propia película es consciente de ello y lo señala.

Por motivos como este estamos ante una película que no va a ser sencilla de ver o apreciar, porque es necesario tener el estómago preparado para ella. No por grafismo explícito, que la película evita mayormente, sino por cómo toca aspectos muy profundos y dolorosos. Pero esos mismos aspectos que la hacen un visionado complicado lo convierten en uno muy valioso. Por eso mismo, 'The Fallout' debería estar en vuestro radar.