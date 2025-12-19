El fenómeno Labubu dará el salto a la gran pantalla de la mano del director de 'Wonka' y 'Paddington'

Paul King está a punto de dar un giro curioso de guion en su filmografía. El cineasta que convirtió a un oso amante de la mermelada en uno de los personajes más queridos del cine familiar contemporáneo con la saga de 'Paddington' se prepara ahora para llevar a la gran pantalla a Labubu, una criatura tan adorable como inquietante que ha pasado de ser un objeto de coleccionista a un fenómeno global.

Sony ha puesto el proyecto en marcha apenas un mes después de hacerse con los derechos cinematográficos del personaje, confiando en que el tono entre lo tierno y lo extraño que define a King sea el vehículo perfecto para trasladar la peculiaridad de estas figuras al cine.

De un oso a un peluche raro

El proyecto se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo. Paul King dirigirá la película y ejercerá también como productor, acompañado por Department M y por la productora Wenxin She, mientras Sony colabora directamente con Pop Mart, la compañía china responsable de la comercialización de los Labubu. Por ahora, la adaptación aún no cuenta con guionista, lo que indica que el enfoque creativo está todavía en una fase muy prematura.

Labubu nació de la imaginación del artista Kasing Lung, nacido en Hong Kong y afincado en Europa, y empezó su recorrido como parte de una línea de figuras de monstruos fabricadas por How2 Work. Sin embargo, todo cambió cuando Pop Mart asumió su producción y distribución en 2019. A partir de ahí, el muñeco se transformó en un objeto global, especialmente gracias a su venta en cajas sorpresa, un sistema que alimenta tanto el coleccionismo compulsivo como un mercado secundario en el que se manejan cifras de dinero astronómicas.

Dentro de este universo, Labubu es el personaje principal, acompañado por figuras como Zimomo, Mokoko y Tycoco, que amplían un imaginario a medio camino entre el cuento infantil y lo monstruoso. Un terreno que encaja sorprendentemente bien con la sensibilidad de King, cuya carrera ha demostrado una habilidad especial para humanizar criaturas improbables y dotarlas de emoción sin perder su punto de rareza.

Además, el fichaje de Paul King no es casual. Tras conquistar a la crítica y el público con las dos primeras entregas de 'Paddington' -y ejercer como coguionista y productor ejecutivo de 'Paddington: Aventura en la selva'-, el director reafirmó su capacidad para crear un gran espectáculo con 'Wonka', protagonizada por Timothée Chalamet, que se convirtió en un éxito global con más de 600 millones de dólares acumulados en su recaudación.

