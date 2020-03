Feel Good Movies: las 17 mejores películas para sentirse bien en el peor momento

No corren buenos tiempos. Estamos atravesando una época rara, llena de desconfianza, donde nadie está a salvo y donde muchos empiezan ya a dejarse llevar por la preocupación en exceso y a llenar la despensa de víveres en caso de que las cosas no vayan a mejorar. Ya que en muchas partes empiezan a recomendar la cuarentena, qué menos que pasar esa cuarentena rodeado de buenas películas que nos ayuden a sentirnos un poco mejor.

El cine como supervivencia

Ahora que no resulta nada descabellada la posibilidad de encerrarse en casa un par de semanas y rezar para que todo esto termine de una vez, vamos a intentar pasar esas horas de incertidumbre rodeados de cine. Sí, ya sé que puede que el cuerpo te pida pandemias e infectados, pero vamos a intentar que, al menos en casa, solo tengamos buenas vibraciones.

Paddington

Dirección: Paul King

Reparto: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Madeleine Harris

'Paddington' es felicidad, sentirse vivo, emocionarse hora y media y tener razones para vivir. También es una muy elegante y vibrante adaptación de cuento popular que hace más grande aún su leyenda, además del verdadero acontecimiento cinematográfico del año. Una película extraordinaria donde nada sobra, todo aporta, una gran belleza animada de fuerza imparable llena de corazón.

Big

Dirección: Penny Marshall

Reparto: Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia, John Heard

Ahora que el miedo nos hace desear volver atrás en el tiempo, a los días en que éramos niños y no temíamos las consecuencias del adulto y desconocido (y peligroso) mundo exterior, nada mejor que el relato de un niño que quería ser mayor para arrepentirse rápidamente. O no. En fin, que es mejor que la vida. Al menos que la vida actual.

Little Miss Sunshine

Dirección: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Reparto: Abigail Breslin, Steve Carell, Toni Collette, Greg Kinnear, Alan Arkin, Paul Dano

Es así. Una feel good movie necesita tener un fondo triste para recompensar, y 'Pequeña Miss Sunshine' lo tiene de sobra. De todos modos, terminarás contento y agradecido por haber visto una película con un reparto estratosférico lanzando rayos láser de buen rollo.

Crítica en Espinof: 'Little Miss Sunshine'.

Sing Street

Dirección: John Carney

Reparto: Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, Aidan Gillen

Un niño con una vida familiar frenética, sin por las bandas más míticas de los años 80. Sí, tu adolescencia hecha película, pero tal vez con un gusto musical algo más refinado Pura vitamina para el alma.

Crítica en Espinof: 'Sing Street'.

Atrapado en el tiempo

Dirección: Harold Ramis

Reparto: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott, Stephen Tobolowsky

Se ha demostrado con los años que la película de Ramis funciona perfectamente como complemento a cualquier festividad para ver en familia. Por esa misma razón no hay mejor opción para ver en casa con los tuyos en unas fechas tan señaladas... por la muerte.

Crítica en Espinof: 'Atrapado en el tiempo'.

Paddington 2

Dirección: Paul King

Reparto: Hugh Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Jim Broadbent

Las películas de Paddington viven al margen del mundo real. O sea, como toda ficción, pero lo que quiero decir es que aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, cartón ahí, con unos pop ups de cine increíbles, y trampas también hay unas cuantas, sobre todo las de un villano disfrutable como los mejores. Otra obra maestra para vivir en ella y que nuestros hijos las disfruten.

Crítica en Espinof: 'Paddington 2'.

The Grand Budapest Hotel

Dirección: Wes Anderson

Reparto: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, Edward Norton, Jeff Goldblum, Jude Law

Aventuras trepidantes sin moverse del salón. Criminales, amor, humor y diferentes formatos. Luz y color, pero luces y sombras. El trabajo más completo del Anderson en imagen real es una película con el espíritu de Tintín y la sorna de los Marx. Planazo.

Crítica en Espinof: 'El gran hotel Budapest'.

Flipado sobre ruedas (Hot Rod)

Dirección: Akiva Schaffer

Reparto: Andy Samberg, Jorma Taccone, Isla Fisher, Bill Hader, Danny R. McBride

Pasan los años y parece que nadie se da cuenta de que 'Flipado sobre ruedas' es una de las mejores comedias de todos los tiempos. Y no solo porque sea divertida, es que además es buenísima y tiene un buen gusto alucinante. De alguna manera, el nuevo 'Wayne's World' que aún no has descubierto.

Tres amigos

Dirección: John Landis

Reparto: Steve Martin, Chevy Chase, Martin Short

Una obra maestra de John Landis es algo serio. Y tampoco tiene tantas. Pero aquí la palabra serio no viene a cuento. Apoyado en Lorne Michaels y en su inmejorable elenco, el director demostró que cuando se aplicaba, podía hacer buena comedia. Comedia de risas, no de las otras que hizo.

Napoleon Dynamite

Dirección: Jared Hess

Reparto: Jon Heder, Efren Ramirez, Jon Gries, Aaron Ruell

Con esta gente descubrimos un nuevo estilo de cine que no tardó en ponerse de moda. El post-humor USA pegó fuerte con esta encantadora comedia marciana de un autor que todavía hoy sigue dando alegrías cómicas. Heder y Ramirez son ya iconos del género.

Te quiero, tío (I Love You, Man)

Dirección: John Hamburg

Reparto: Paul Rudd, Jason Segel, Rashida Jones, Jaime Pressly, Jon Favreau

A veces, por las razones que sean, ciertas pelis se convierten en una fiesta de buenas vibraciones. 'Te quiero, tío' es un ejemplo perfecto de ese tipo de película. Terapia para el alma en forma de bromance que nunca para de crecer. Citas inolvidables, conciertos irrepetibles, vomitonas históricas.

Crítica en Espinof: 'Te quiero, tío'.

Stardust

Dirección: Matthew Vaughn

Reparto: Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller, Ricky Gervais

Antes de convertirse en el adalid del nuevo estilo moderno-agresivo necesario para revitalizar cada género que toca, Vaughn se marcó esta increíble adaptación con la dosis justa de azúcar pero una sobredosis de optimismo absolutamente desmedido. Una gozada.

Crítica en Espinof: 'Stardust'.

The Muppets

Dirección: James Bobin

Reparto: Los Muppets, Jason Segel, Amy Adams, Chris Cooper

Si alguien me pregunta por el musical que más me sube el ánimo de la última década, lo tengo claro. Bobin y el estupendo cancionero del oscarizado miembro de Flight of the Conchords, Bret McKenzie, funcionan con una precisión tan alucinante que su secuela, por muy divertida que fuera, nos dejó un poco más fríos de lo esperado. Así se capta y respeta la esencia de Jim Henson.

Crítica en Espinof: 'Los Muppets'.

Brigsby Bear

Dirección: Dave McCary

Reparto: Kyle Mooney, Matt Walsh, Michaela Watkins, Greg Kinnear, Claire Danes, Mark Hamill

Parece fácil, parece una tontería. Una peli sobre un chaval peculiar que tiene serios problemas para relacionarse con la gente. Otra comedia independiente sobre gente rarita con buen fondo y tal. Pero no, no lo es. Es mucho más.

Vías cruzadas (The Station Agent)

Dirección: Tom McCarthy

Reparto: Patricia Clarkson, Peter Dinklage, Bobby Cannavale

La película con la que Tom McCarthy se convirtió en uno de los cineastas más importantes del momento y el pistoletazo mundial para la conquista global que desde entonces ha realizado Peter Dinklage. Una peli grande en corazón con la sencillez del mejor cine pequeño.

Súper empollonas (Booksmart)

Dirección: Olivia Wilde

Reparto: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Lisa Kudrow, Jason Sudeikis

Un lujo mucho más elegante de lo que el paupérrimo título español pueda indicar. Dos actrices impresionantes que dan vida a nuestro mejor futuro posible en una agridulce historia de madurez sin lecciones pesadas y con alguna secuencia muy por encima de la media para ser una primera película. Excelente.

Crítica en Espinof: 'Súper empollonas'.

School of Rock

Dirección: Richard Linklater

Reparto: Jack Black, Joan Cusack, Mike White, Sarah Silverman

Aunque en España la sufrimos únicamente (horriblemente) doblada al castellano, no dudamos ni un segundo que esta escuela de rock es la academia a la que apuntaríamos a nuestros hijos... para luego tomarnos unas cervezas con su profesor. Humanidad y educación a través del mejor rock de todos los tiempos. Grandísima. Tanto como su protagonista.