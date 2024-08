Las 17 mejores secuelas de la historia del cine

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Que no hay manera de que un refrito sepa igual que el plato original. Que bajo ningún concepto una secuela puede igualar la magia de la película original. Sin embargo, el cine se ha empeñado desde sus inicios en continuar sus mejores historias. La primera secuela fue creada en 1918, cuando Thomas Dixon Jr continuó 'El nacimiento de una nación con 'La caída de una nación' y desde entonces la maquinaria nunca ha parado de imprimir billetes, aunque hayan ido pasando de la serie B al VHS y, finalmente, a copar el top 10 de taquilla de manera constante.

Pero, ¿hay secuelas que se libran de la quema y del simple estiramiento del chicle? ¿Hay algunas que pueden ir más allá de su propia condición? Hemos seleccionado unas cuantas entre las que notaréis un buen puñado de ausencias, bien por entenderse como un "todo" ('El retorno del rey', 'Antes del atardecer') o bien por seguir ampliando la lista en el futuro ('Top Gun: Maverick', 'La nueva pesadilla de Wes Craven'). ¡Ah! Y encontraréis, por supuesto, unas cuantas boutades que parecen imposibles pero intentaré justificar. Porque para qué leer una lista de este estilo que tenga exclusivamente lo mismo que podéis encontrar en cualquier otra, ¿no?

Terminator 2

Dirección: James Cameron Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick

La norma número uno de la industria en Hollywood es "no apuestes nunca contra James Cameron". El director debutó en el cine -exceptuando su olvidable 'Piraña 2'- con 'Terminator', redefiniendo las normas de la ciencia-ficción y coronó a Arnold Schwarzenegger como la mayor estrella de los 80. Tardó seis años en retomar la historia, y de qué manera. Ahora el villano de aquella primera parte era el bueno de la película, y Robert Patrick se convirtió en una nueva versión más poderosa. Más acción, más tiros, una historia con más matices, más momentazos para recordar. Fue la película más taquillera de 1991 y nadie se atrevió a tocar la saga hasta 12 años después. El resto del camino, tristemente, ya nos lo conocemos.

Crítica en Espinof de Alberto Abuín

Toy Story 3

Dirección: Lee Unkrich Reparto: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Don Rickles, Whoopi Goldberg

'Toy Story 2' fue la primera secuela de la historia de Pixar, y la mayoría la consideramos tan perfecta y tan inmejorable que la idea de continuar la franquicia nos daba nauseas. Sin embargo, 'Toy Story 3' se convirtió en la mejor de la trilogía con un retrato inesperado de la madurez, los juguetes a punto de morir en un plano digno de película de terror, el mejor villano del estudio (ese Lotso que, sorprendentemente, es un exitazo en China) y un final definitivo que causó ríos de lágrimas en todo el mundo. Todos hicimos las paces con Pixar y nos convencimos de su grandeza, sin saber que nueve años después tendríamos la inevitable cuarta parte, con la quinta ya en el horizonte. Si la vaca sigue dando dinero, ¿por qué van a dejar de ordeñarla?

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro | Ver en Disney+

El Padrino 2

Dirección: Francis Ford Coppola Reparto: Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro

Puede que para parte de las nuevas generaciones 'El Padrino' sea más un chiste de 'Barbie' que una obra maestra, pero lo cierto es que no son excluyentes. La primera parte descubrió al mundo a Francis Ford Coppola, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de hacer con su segunda parte, que ya en su momento conquistó a crítica y público con una historia dividida en dos líneas temporales, entre Michael y Vito Corleone, al mismo tiempo precuela y secuela que se regodea en la atmósfera, los silencios, la violencia, con una escena final que quitaría el hipo a cualquiera. Como Hollywood siempre tiene una oferta que nadie podrá rechazar, aún hubo una (mejor de lo que se dice) tercera parte. Con suerte, no llegaremos a ver la cuarta en otras manos.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet

Paddington 2

Dirección: Paul King Reparto: Hugh Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Jim Broadbent

Durante un tiempo fue la mejor película de la historia en Rotten Tomatoes, y pocas veces ha habido una unanimidad tan absoluta entre el mundo cinéfilo ante una boutade tan alarmante: sí, 'Ciudadano Kane' es indudablemente increíble, apasionante y forjó a fuego innovaciones vitales en la narrativa cinematográfica, pero 'Paddington 2' es una de las películas más cuidadas estéticamente de los últimos años. Una obra maestra de la cuquez que trae de vuelta al oso favorito de todo el mundo, esta vez con fabulosas set pieces en la cárcel y por las calles de Londres. ¡Ah! Si tenéis curiosidad, dos críticos suspendieron 'Paddington 2', en parte, para que Orson Welles recuperara su trono. Lo celebramos con un sándwich de mermelada.

Crítica en Espinof por Víctor López G | Ver en Movistar Plus+ y Max

La novia de Frankenstein

Dirección: James Whale Reparto: Boris Karloff, Colin Clive, Valerie Hobson, Ernest Thesiger, Elsa Lanchester

Después del éxito de 'Frankenstein' en 1931, en Universal empezaron a buscar una secuela como locos, pero todos los guiones que les llegaban eran pura serie B: 'Las nuevas aventuras de Frankenstein', 'El retorno de Frankenstein', etcétera. Costó años tocar, retocar, reescribir y mezclar hasta encontrar la perfección absoluta de 'La novia de Frankenstein', una secuela que explora aún más la compleja psique del monstruo y que, quizá vista con una mirada acostumbrada solo al cine actual, cueste un poco apreciar. Sin embargo, es imposible no aplaudir el logro técnico que supuso y la apasionante sutileza de la actuación de Karloff. Para mí, mucho mejor que la primera parte, y ya es decir. Por supuesto, la saga continuaría más allá, pero de 'El fantasma de Frankenstein' o 'La zíngara y los monstruos' solo se acuerdan ya los muy cafeteros.

Crítica en Espinof por Alberto Abuin

Aliens: el regreso

Dirección: James Cameron Reparto: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen, Carrie Henn, Bill Paxton

Cuentan las historias de Hollywood que para aprobar esta película, James Cameron se sentó delante de los ejecutivos, cogió un cartel de 'Alien' y al final le añadió el símbolo del dólar ($). Y, una vez más, apostar contra James Cameron era un error: consiguió mejorar la ya estupenda cinta de Ridley Scott sin traicionar su espíritu, gracias a una teniente Ripley con ansias protectoras que decide volver al infierno después de 57 años. Más terror, nuevas criaturas, una ambientación exquisita y un tono que ninguna otra entrega de la (larguísima) franquicia consiguió volver a igualar. Absolutamente fascinante.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Disney+

El imperio contraataca

Dirección: Irvin Keshner Reparto: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse

¿Qué puedo decir de 'El imperio contraataca' que no hayáis leído en mil sitios ya? Es difícil teniendo en cuenta que tiene, probablemente, el giro de guion más famoso de la historia del cine y una estructura perfecta, que lleva al máximo la space opera con la que soñaba George Lucas en 'Una nueva esperanza'. Una auténtica fantasía que confirma el carisma de sus personajes, les hace evolucionar y muestra unas set pieces de acción tan bien construidas como originales. Muchos dicen que 'Star Wars' se cimenta en su primera película, pero realmente lo hace en esta segunda (o quinta, según se mire) entrega que supo mostrar que no era un simple "one hit wonder" galáctico.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Disney+

La cenicienta 3

Dirección: Frank Nissen Reparto: Jennifer Hale, Lola Sanchez, Susanne Blakeslee, Corey Burton

Vale, vale, sí, ya sé lo que váis a decir, que cómo está esta película y no otras mucho mejores. Escuchadme un momento, por favor: 'La Cenicienta 3' es buenísima. Y lo es porque sabe reírse de sí misma y de su propia saga sin traicionarla, regatear tus expectativas, niquelar un timing cómico único y rubricar la mejor secuela Disney directa a vídeo que, por otro lado, no podría haberse lanzado de ninguna otra manera porque es puro kamikaze. Frente a una segunda parte que intenta ser continuísta sin éxito, el cierre de la trilogía es un absoluto dislate que es original, divertido y único. Obviamente no es 'Terminator 2' o 'Aliens' en términos de calidad, pero os va a dar una sonora sorpresa si os atrevéis.

Ver en Disney+

Misión Imposible: Protocolo fantasma

Dirección: Brad Bird Reparto: Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg, Jeremy Renner, Léa Sidoux

La idea original de la saga 'Misión imposible' era interesante: cada director aportaría su punto de vista a la saga. Brian DePalma hizo una historia de espías con corte clásico, John Woo se dedicó a la acción más pura, JJ Abrams continuó aquello que ya le estaba funcionando bien en la pequeña pantalla... y Brad Bird ofreció un espectáculo que bordea el cartoon, pone más énfasis en la espectacularidad y la comedia y termina por engrasar del todo la saga. La cuarta entrega de la franquicia es el epítome del entretenimiento: Ethan Hunt subiendo el Burj Khalifa con guantes electrónicos y la divertidísima infiltración en el Kremlin son los dos mejores ejemplos de por qué mereció la pena seguir a Tom Cruise durante este camino hasta encumbrarse como el héroe de acción definitivo.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Movistar Plus+ y SkyShowTime

Viernes 13, parte VI

Dirección: Tom McLoughlin Reparto: Thom Matthews, Jennifer Cooke, David Kagen, Renée Jones, Kerry Noonan

No suele ser común que una saga, y mucho menos un slasher, encuentre su mezcla perfecta en su sexta parte. Sin embargo, 'Viernes 13', que ya estaba en decadencia narrativa después de su horrible quinta parte (lanzada después de que la cuarta se anunciara como 'El final'), consigue cuadrar el círculo. Al saja-raja habitual se le une un humor muy físico poco habitual en Jason, personajes que se salen del arquetipo de "jovencito en el campamento con ganas de morir" e incluso rupturas de la cuarta pared auto-referenciales hilarantes. Tristemente, el resto de la franquicia desoyó sus cantos de sirena, pero podríamos haber tenido algo increíble.

Regreso al futuro II

Dirección: Robert Zemeckis Reparto: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson, Elizabeth Shue

Cuando de pequeño veía 'Regreso al futuro' siempre pensaba lo mismo: ¿Cuándo viajan al futuro, como promete el título? Tuvimos que esperar hasta la segunda parte, que perfecciona las paradojas y los líos espacio-temporales con una historia que transcurre entre varios periodos diferentes y que nos regaló la iconicidad del monopatín volador, las zapatillas que se ajustan solas y, por supuesto, el márketing agresivo de 'Tiburón 19'. Para mí, la mejor de la trilogía, mezclando a la perfección la angustia existencial, las paradojas narrativas y la comedia más loca. Nunca el DeLorean pareció más real.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Ver en Filmin y Prime Video

Indiana Jones y la última cruzada

Dirección: Steven Spielberg Reparto: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody, John Rhys-Davies

¿Cómo elegir una película de la trilogía original de 'Indiana Jones'? Es casi imposible. Sin embargo, todos tenemos un hueco en nuestro corazón para el dúo cómico de Sean Connery y Harrison Ford puliendo y mejorando todo lo que Steven Spielberg ya hizo en las entregas anteriores (que no fue poco precisamente). Es divertida, emocionante, con unos personajes interesantes e inteligentes, que culmina con uno de los momentos que más han marcado la saga: la elección correcta del Grial. La aventura definitiva.

Crítica en Espinof por Adrián Massanet | Ver en Disney+

El color del dinero

Dirección: Martin Scorsese Reparto: Paul Newman, Tom Cruise, Mary Elizabeth Mastrantonio, Helen Shaver

Fue una película de encargo para Martin Scorsese, y una de las primeras secuelas tardías de la historia del cine: habían pasado 25 años desde que Paul Newman deslumbrara al mundo con 'El buscavidas' y quería mostrar qué había pasado con "Fast Eddie" tanto tiempo después, en una América en la que los billares habían dejado de ser el centro de la diversión adolescente. El triplete de Cruise, Newman y Scorsese convirtió esta historia en algo más que una simple secuela: se convirtió en una dolorosa exploración de unos personajes con el ego herido y un mundo que se basa en una mesa, un palo, unas bolas, la fama y los billetes en la mano.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín

Capitán América: Civil war

Dirección: Anthony Russo, Joe Russo Reparto: Chris Evans, Robert Downey Jr, Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Anthony Mackie, Don Cheadle

Antes de que 'Vengadores: Infinity War' y 'Endgame' juntaran a todo el Universo Marvel de manera definitoria, ya hubo una película que hizo lo imposible: poner a luchar a nuestros superhéroes favoritos entre sí. Y además, presentó la primera aparición en pantalla del nuevo Spider-man en una adaptación muy -muy- libre del 'Civil War' de Mark Millar y Steve McNiven. Ocho años después de nacer, el UCM ya era tan poderoso que podía darse el lujo de crear un macro-crossover en la tercera película de uno de sus personajes. El resultado cambió para siempre las dinámicas entre ellos y ratificó que podían hacer, literalmente, lo que quisieran. Ojo: aquí podría estar perfectamente 'El soldado de invierno' también, porque, a falta de la cuarta entrega, la saga de 'Capitán América' vive casi impoluta.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Disney+

Los tomates asesinos se comen Francia

Dirección: John DeBello Reparto: John Astin, Steve Lundquist, Marc Price, Angela Visser

Sí, ya lo sé: ¿Qué demonios pinta la cuarta parte de 'El ataque de los tomates asesinos' en esta lista? Bueno, hay una explicación, y es que esta es una de las pocas sagas que va mejorando en cada nueva entrega, mientras encuentra su propia identidad. Si la primera parte se tomaba sorprendentemente en serio y la segunda no terminaba de afinar su sentido del humor, con la tercera dando pasos en la buena dirección, esta cuarta entrega se desboca por completo, dedicándose al humor más absurdo e incluyendo términos fabulosos como "el fantomate de la ópera". ¿Alguna vez os habéis planteado cómo debería hacerse una película sobre tomates asesinos? Pues esta es la respuesta.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Ver en Filmin

El Exorcista III

Dirección: William Peter Blatty Reparto: George C. Scott, Ed Flanders, Jason Miller, Scott Wilson, Nicol Williamson, Brad Dourif

¿Cuál es la mejor manera de continuar las desventuras de Regan en 'El Exorcista'? Simplemente, no haciéndolo. La tercera entrega de 'El Exorcista', dirigida y escrita por William Peter Blatty, autor de la novela original, es un atrevimiento técnico y argumental que va mucho más allá de lo que cualquiera hubiera esperado, aunque perfectamente se puede considerar una película aparte o un spin-off de la saga. Aunque en su día no fue bien recibida, esta cinta policiaca que giraba hacia el terror antes de que lo hicieran 'Seven' o 'Longlegs' ha ido ganando adeptos con los años. Y con razón: es una auténtica maravilla fascinante que ha demostrado con el tiempo que es mucho más incombustible que otras secuelas modernas como 'El exorcista: creyente'.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Psicosis II

Dirección: Richard Franklin Reparto: Anthony Perkins, Vera Miles, Robert Loggia, Meg Tilly

La primera parte de 'Psicosis' es imbatible. Ahí estamos todos de acuerdo: Alfred Hitchcock hizo uno de sus mejores (y más icónicos) trabajos con Norman Bates, su madre y ese sangriento motel rodado en sombrío blanco y negro. Casi parece un sacrilegio hacer una secuela. Y, sin embargo, 'Psicosis II', pudiendo ser un festival de gore y saja-raja de los Bates, es una película de terror psicológico donde el foco está puesto en Norman, 23 años después de los hechos de la película original, creando una nueva historia en torno a él y su aparente inocencia. Para ver con la mente abierta. Las otras dos secuelas, eso sí, son para dar de comer aparte.

Ver en Filmin

En Espinof | 11 secuelas que son mejores que las películas originales

En Espinof | Las 27 mejores comedias de la historia del cine