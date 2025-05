"Thunderbolts* es el primer y mejor ejemplo de lo que vendrá". Marvel pinta un futuro con menos series y películas, pero promete que se centrarán en la calidad

Consciente de los cambios que ha sufrido la industria cinematográfica en los últimos años, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger ha reconocido que ha sido necesario adoptar otro camino. Más concretamente, uno que se centre en la calidad de las producciones antes que en la cantidad.

Desde que se estrenó 'Vengadores: Endgame' en 2019 han pasado ya seis años y la franquicia no ha vuelto ser la misma. Es cierto que ha habido éxitos como 'Deadpool y Lobezno', 'Spider-Man: No Way Home' o 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', pero su evolución no ha sido lineal y la compañía no ha recuperado la esencia del principio. Ni tampoco ha obtenido unos resultados mínimamente similares.

O, al menos, hasta el estreno hace unos días de 'Thunderbolts*', que debutó en cines con una recaudación de 76 millones de dólares. Iger habló de ella como "el primer y mejor ejemplo" de lo que está por venir, diciendo que la prioridad del estudio será hacer mejores películas, aunque esto implique que haya menos estrenos al año.

Un punto de inflexión

Durante la conferencia con inversores que tuvo lugar el pasado miércoles, Iger decía que "todos sabemos que, en nuestro afán por inundar nuestra plataforma de streaming con más contenido, recurrimos a todos nuestros motores creativos, incluyendo a Marvel, y les pedimos que produzcan mucho más”.

Sin embargo, reconoció que han “aprendido con el tiempo que la cantidad no implica necesariamente calidad. Y, francamente, todos hemos admitido que perdimos un poco el enfoque al producir demasiado. Al consolidar un poco y que Marvel se centre mucho más en sus películas, creemos que el resultado será una mejor calidad. Creo que el primer y mejor ejemplo es 'Thunderbolts*'. Me siento muy satisfecho con eso”.

Aunque Disney ha sido el rey de la taquilla durante mucho tiempo, en los últimos años no ha logrado alcanzar sus propios estándares y ha llegado el momento de hacer algo para mejorar la situación. Iger cree que los próximos 18 meses de la compañía se asemejarán a 2019, un año en el que Disney ganó 11.120 millones de dólares a nivel mundial, siendo el mejor resultado de la historia para un solo estudio.

"Tengo mucha confianza en las próximas películas", admitía Iger, refiriéndose a películas como 'Lilo & Stitch', 'Zootopia 2', 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos' y 'Avatar: Fuego y Ceniza', que se estrenarán este mismo año. Unos títulos realmente prometedores que vendrán seguidos de otros como 'The Mandalorian y Grogu' 'Vengadores: Doomsday' o 'Toy Story 5', previstas para 2026.

