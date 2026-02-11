La temporada 4 de 'Los Bridgerton' nos ha presentado a una madrastra despreciable a la que da gusto odiar. Aún así, no creo que sea la verdadera villana de la historia

Todavía nos quedan unas semanas hasta que llegue el desenlace de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton'. Con estos nuevos capítulos, la serie de Netflix ha vuelto a su fórmula clásica de presentar un romance entre dos perfectos desconocidos, y Sophie Baek se ha abierto camino rápidamente para convertirse en una de las heroínas más queridas de toda la serie.

Gran parte del mérito, además de la actuación de Yerin Ha, es una historia con la que se puede empatizar y que te atrapa desde el primer momento con su inspiración en la Cenicienta. Porque lo tiene todo: una criada convertida en dama por una noche, una prenda olvidada... Y una madrastra a la que da gusto odiar.

Mala con ganas, pero hay otro peor

Se trata de Araminta Gun, a quien encarna Katie Leung y que pronto se posiciona como uno de los personajes más despreciables de esta temporada. Gobierna con mano de hierro la casa de los Penwood y explota a Sophie que da gusto, ya que resulta que su hijastra hacía el trabajo de cuatro criadas.

Se nos ha mostrado a Araminta como una mujer calculadora, que sabe moverse en sociedad y que está dando los pasos correctos para situar a sus hijas (especialmente a Rosamund) lo mejor que pueda. Y como colofón, en el último capítulo emitido también descubrimos que es la culpable de la guerra de doncellas y que se ha estado encargando de "robar" a los miembros del servicio de otras casas mientras prepara su mudanza junto a la casa de los Bridgerton.

Vamos, que Araminta aún no ha soltado el bombazo final y promete crear problemas en la segunda parte de esta cuarta temporada. Pero aunque sea una villana tremenda, creo que hay alguien peor en la tragedia de Sophie: su propio padre.

No sabemos demasiado sobre Lord Penwood, aparte de que murió cuando Sophie era una adolescente. Pero por lo poquísimo que le hemos visto la verdad es que me parece un personaje soso, pusilánime y tremendamente cobarde que terminó causando la situación actual de Sophie.

No seré yo quien defienda a Araminta Gun, pero ya se puede decir que su primer encuentro con Sophie no empezó con el mejor pie. Sabemos que Sophie es la hija ilegítima de Lord Penwood, muy posiblemente con una criada o su amante, aunque para el resto del mundo Sophie era tan solo su protegida, una niña bajo su tutela.

El problema es que no todo el mundo sabe de la existencia de Sophie, y nos queda claro en su primer encuentro con su madrastra. Cuando Araminta llega con sus hijas Rosamund y Posey a la casa de Lord Penwood descubre por primera vez que su nuevo marido tiene una "protegida", y por la cara que pone parece que ata rápidamente cabos sobre Sophie. En su primer encuentro, Araminta pregunta quién es Sophie, pensando que es la hija de unos criados, pero su semblante cambia por completo cuando entiende del todo la situación.

Hasta ese momento, su marido no le había hablado en ningún momento de Sophie, y habría que ver si Araminta habría decidido casarse con Lord Penwood de saber que tenía una hija ilegítima y todo lo que ello conlleva socialmente. Vamos, que Penwood esperó hasta el último momento para presentarlas, cuando ya se habían casado y no había escapatoria para Araminta.

La siguiente vez que le vemos no mejora mucho la cosa. En un nuevo flashback de la historia de Sophie de niña, se queja de que su madrastra no ha permitido que tome lecciones de baile con Rosamund y Posey. Y Penwood, en lugar de intentar batallar y defender a Sophie... Pues simplemente acepta la situación y se conforma con lo que hay, no queriendo meterse en los temas de crianza para no tenerla con su señora.

La muerte de Lord Penwood cambia la vida de Sophie por completo. Según Araminta, su padre no la incluyó en el testamento así que su única opción fue convertirse en criada de la casa. Habrá que ver en qué queda esto, porque estoy segura de que las cosas no son tan simples y quizás haya alguna cláusula pendiente o alguna carta escondida que aparecerá en el último momento. Pero mientras estaba vivo, Lord Penwood no se encargó activamente de asegurar un futuro para Sophie cuando él no estuviera para protegerla.

Si, Araminta es mala y mezquina con ganas. Pero Lord Penwood demuestra que la pasividad ante la maldad tampoco es mucho mejor.

