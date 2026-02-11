Estrenos (11 de febrero). 56 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin, Apple TV y Atresplayer

Vaya días se nos acercan en lo que los temporales parecen estar dando una tregua. Entre San Valentín y que estamos en fin de semana de Carnaval, vamos a estar muy ocuopados. Pero lo misto tenemos un ratito para sentarnos a ver algún estreno en streaming.

En esta semana, contamos nada menos que con 56 series, películas y documentales nuevos que llegan a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max, Atresplayer y Disney+. Vayamos a ello.

Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Justo a tiempo para San Valentín, tenemos la nueva antología de Ryan Murphy de la saga "American Story" pero sin el "american". Como podéis deducir por el título, vamos con la historia de amor entre el hijo del presidente Kennedy, considerado todo un soltero de oro y la famosa publicista.

Estreno el viernes en Disney+

Rafaela y su loco mundo

La nueva serie "chanante" viene de la mano de Aníbal Gómez, que adapta su propia historieta con las surrealistas aventuras de una muchacha adolescente y sus amigas.

Estreno el domingo en Atresplayer

Todos los estrenos

Netflix

After (viernes)

El arte de parecer Sarah (viernes)

El arte de vivir bajo la lluvia (domingo)

Los cantores rusos (viernes)

Castillos de cartón (viernes)

Cómo llegar al cielo desde Belfast (jueves)

La Crónica francesa (jueves)

En el barro T2 (viernes)

Los girasoles ciegos (viernes)

El Gran Hotel Budapest (jueves)

Hermandad: estado de terror (miércoles)

El investigador con millones de seguidores (jueves)

Love is Blind T10 (miércoles)

LXD. El inicio del levantamiento (viernes)

LXD. Los secretos del poder (viernes)

Mentiras y gordas (viernes)

Menudas piezas (viernes)

El museo de la inocencia (viernes)

Niebla de invierno T2 (miércoles)

Niños de plomo (miércoles)

Stargate SG-1 (domingo)

Los Tenenbaums (jueves)

El tour universitario con Joe (viernes)

Viaje a Darjeeling (jueves)

Prime Video

Cross T2 (miércoles)

Love Me Love Me (viernes)

HBO Max

Red Eye T2 (jueves)

Vecinos (sábado)

Disney+

Love Story: John F. Kennedy y Carolyn Bessette (viernes)

Predator: Badlands (jueves)

Movistar Plus+

La cena (viernes)

Días de ceniza (jueves)

El imperio romano: más allá del mito (jueves)

Köln 75 (miércoles)

Un 'Like' de Bob Trevino (domingo)

Taylor (sábado)

Filmin

La alta sociedad

La búsqueda de Martina

La carga

La chica dormida

La espera

La ley de Jenny Penn

Llenos de vida

Ninja Operation: Knight and Warrior

Ninja the Protector

Ninja Terminator

Pon tu alma en la mano y anda

La profesora de parvulario

Resurrección monstruosa

Royal Warriors: Ninja Operation 7

Sueños en Oslo

El último verano

La vida de mi madre

El viejo y el niño

Otros

Eternity (viernes en Apple TV+)

Rafaela y su loco mundo (domingo en Atresplayer)

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025.

