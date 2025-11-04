'Predator: Badlands' es un salvaje espectáculo de acción y ciencia ficción, pero como película apuesta demasiado sobre seguro

Hay películas que perfectamente podrían haberse quedado en eso, pero su éxito llevó a que Hollywood las convirtiese en el inicio de una saga. 'Depredador' forma parte de ese grupo, pues no habría pasado si la cosa no hubiese pasado de la excelente aventura protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, la franquicia ya va por su séptima entrega -novena si contamos los dos crossovers con Alien- con el inminente lanzamiento de 'Predator: Badlands'.

En su momento ya dije que 'Predator: La Presa' me parecía la segunda mejor película de la saga y que solamente la película original estaba por encima. Por ello, la idea de que Dan Trachtenberg siguiera explorando este universo resultaba bastante apetecible, pero ya 'Predator: Asesino de asesinos' fue un paso atrás y lo mismo puede decirse del gran estreno exclusivo en cines de este viernes 7 de noviembre de 2025.

Feroz en apariencia, mansa en contenido

Sobre el papel, 'Predator: Badlands' lo tenía todo para ser una revolución en la saga, ya que cedía el protagonismo a una de esas criaturas, apostando así por una película de antihéroes. Eso podría haber dado pie a que el guion de Patrick Aison y Brian Duffield explorase unos grises morales que también la alejasen de convertirse en un blockbuster más o menos al uso, pero a la hora de la verdad se siente como una jugada demasiado sobre seguro.

Lo cierto es que 'Predator: Badlands' es una película mucho más convencional de lo que aparenta. Sí que hay bastante violencia y un look más feísta de lo habitual en este tipo de producciones, pero la aventura sigue las líneas maestras que cualquier espectador un poco avispado esperaría y ni siquiera brilla demasiado en las escenas de acción.

¿Qué es entonces lo que hace bien la película? Que nunca llega a hacerse pesada. Poco importa que nunca exprima a fondo nada de lo que propone, como esa tibia conexión con la saga 'Alien' para ir testando la posibilidad de un nuevo crossover, porque impera la idea de que haya un movimiento constante para que el ritmo nunca decaiga.

Eso sí que Trachtenberg lo mide bien, y eso que podría haber un bajón claro tras ese potente arranque para asentar las motivaciones del protagonista, pero lo hace a costa de que 'Predator: Badlands' se sienta como un producto en lugar de una película. Aquí no importa tanto el manejo de la narrativa como que haya estímulos de forma más o menos constante para evitar que el público se aburra.

Supongo que al menos queda el consuelo de que no caiga en el recurso fácil de echar mano de los chascarrillos para animar más la función -porque en realidad es joven, pero en otro contexto no me habría extrañado oír a Dek diciendo que es demasiado viejo para esta mierda-. De hecho, otro acierto de la película es Elle Fanning, quien aporta esa dosis de ligereza para relativizarlo un poco todo de forma bastante natural, evitando así que todo acabe siendo una y otra vez lo mismo.

A cambio, Trachtenberg se muestra menos inspirado en las escenas de acción, tanto en su mera concepción como espectáculo como en su ejecución. No voy a decir que sean monótonas, pero sí que falta una idea detrás para distinguirlas, como si todo valiera con añadir buenas dosis de violencia para que todo mole. Hace falta más que eso para conseguirlo.

Tampoco voy a entrar mucho en el aspecto dramático, ya que ahí 'Predator: Badlands' se basa sin ningún rubor en un par de detalles sin ofrecer nada nuevo en su desarrollo. El problema es que eso ya sería evidente de por sí, pero lo es aún más en una película que a priori iba a ofrecer algo distinto y a la hora de la verdad se conforma con el riesgo cero. Por ello, para echar el rato puede valer, pero poco más.

