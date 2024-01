'Predator', el mejor orden para ver la saga de terror y ciencia ficción que comenzaron Arnold Schwarzenegger y John McTiernan

'Predator' nació de una broma. Tal y como suena. Después de 'Rocky IV', se empezó a decir que Sylvester Stallone ya no tenía rivales humanos así que en la siguiente película iba a luchar contra un alienígena. Así nació 'Hunter', un guion que acabó convirtiéndose en 'Depredador' poco después. Era 1987 y acababa de nacer una nueva saga de ciencia-ficción que acabaría siendo objeto de crossovers, precuelas y secuelas tardías. En total hay siete películas de la saga, y es posible que te preguntes... ¿Cuál es el orden correcto para verlas? ¿Por dónde empezar? No te preocupes: te ayudamos.

El orden cronológico

Parece lógico pensar que hay que empezar con 'Predator' desde el inicio de los tiempos para dejarse de vaivenes: desde la primera caza de los bichos en la Tierra hasta su final (por ahora, al menos). Recordad, eso sí, que además de estas películas hay un buen montón de cómics que son canónicos e imposibles de colocar, pero muy recomendables para los fans de la saga.

1) 'Predator. La presa'

Dirección: Dan Trachtenberg Reparto: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Stormee Kipp, Michelle Thrush

La historia empieza en 1719, cuando un Depredador lucha contra una joven comanche al este de las Montañas Rocosas, en Estados Unidos. Naru no ha vuelto a salir en la saga, pero el final de esta película deja caer que su historia no ha acabado aquí y hay mucho que contar hasta el retorno de los malvados cazadores alienígenas.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

2) 'Depredador'

Dirección: John McTiernan Reparto: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Richard Chaves

Nos vamos dos siglos y medio hacia delante, porque los Depredadores no perdonan a un grupo de militares estadounidenses con una misión de rescate que acaban muriendo uno tras otro a manos del villano extraterrestre. Por suerte, Arnold Schwarzenegger está ahí para salvar la situación en una de las películas ochenteras de acción más icónicas de todos los tiempos.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

3) 'Depredador 2'

Dirección: Stephen Hopkins Reparto: Danny Glover, Gary Busey, Rubén Blades, María Conchita Alonso, Bill Paxton

Diez años después, en 1997, en Los Angeles, el Predator vuelve a la carga, por primera vez cazando en una gran ciudad. La película en su día no fue un éxito (a día de hoy sigue siendo la que menos ha recaudado de toda la franquicia) y la crítica no supo entenderla. Se ha convertido en cine de culto, pero dejó la saga vista para sentencia durante un tiempo.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez

4) 'Alien vs Predator'

Dirección: Paul W. S. Anderson Reparto: Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner, Colin Salmon

Nos vamos hasta 2004, cuando se hizo realidad uno de los crossovers más míticos de la historia del cómic: los personajes de la franquicia de James Cameron y los de John McTiernan se juntaban en una lucha sin cuartel que, francamente, no guarda ningún lugar dentro de este puzzle cronológico pero es entretenidísima.

Ver en Disney+

5) 'Alien vs Predator 2'

Dirección: Los hermanos Strause Reparto: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz, Johnny Lewis

Si algo funciona, dale fuerte. Esta secuela empieza justo donde lo dejó la anterior, y presenta el primer cruce entre las dos criaturas, el Predalien, que la va liando parda mientras continúa la lucha entre las dos razas alienígenas en la Tierra. Iba a haber una tercera secuela, pero prefirieron dejarlo así, y probablemente sea lo mejor.

Crítica en Espinof por Alberto Abuín

6) 'Predators'

Dirección: Nimród Antal Reparto: Adrien Brody, Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins, and Laurence Fishburne

Hay muchas dudas al respecto de dónde encaja 'Predators', dado que en ningún momento se dice un año concreto y transcurre en otro planeta, pero lo lógico es pensar que es alrededor del inicio de la última década, probablemente en 2010. Las armas de los protagonistas no están muy avanzadas, aunque es posible que hayan pasado décadas en criogenización. Sin nada por confirmar, vamos a ponerla antes de 'The Predator' a pesar de que se trata de una película a la que nunca se le vuelve a hacer referencia.

Crítica en Espinof por Juan Luis Caviaro

7) 'Predator'

Dirección: Shane Black Reparto: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn

Hasta ahora la última película de la saga transcurre en 2018, y aunque hay quien dice que va antes de 'Predators', la verdad es que no importa porque son historias aparte. En este caso volvemos a la Tierra, donde volvemos a tener una caza en condiciones. Originalmente estaba pensado que esta entrega hiciera un crossover más con 'Alien' pero al final se eliminaron los finales sorpresa que habían introducido con la idea de hacer una tercera parte de 'Alien vs Predator'. Así se ha acabado la cosa. Hasta ahora, al menos.

Crítica en Espinof por Víctor López G

Orden de estreno

Pero claro, si lo que quieres es vivir la experiencia completa tal y como se ha ido fabricando a lo largo de cuatro décadas no cambia tanto significativamente. El orden sería:

1) 'Depredador' (1987)

2) 'Depredador 2' (1990)

3) 'Alien vs Predator' (2004)

4) 'Alien vs Predator 2' (2007)

5) 'Predators' (2010)

6) 'Predator' (2018)

7) 'Predator. La presa' (2022)

También es cierto que, salvo las dos películas de 'Alien vs Predator', todas se tratan de entregas independientes que podéis ver sin preocuparos lo más mínimo de la continuidad. Si no os apetece, no os veáis obligados a pasar por 'Depredador 2' para entender bien 'Predators'. Y después, si seguís queriendo más, es el momento de pasar a los cómics y los videojuegos, que ahí hay muchísima más tela que cortar aún. ¡Buena suerte, marine!

