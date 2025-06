El primer papel de Glen Powell fue en un 'Supervivientes' infantil. "Enviaban a los niños a México y los enfrentaban entre sí"

Antes de pegarse con tornados en 'Twisters' o pilotar los aviones de 'Top Gun Maverick', Glen Powell debutó en el audiovisual en un reality que era la versión infantil de 'Supervivientes': el actor participó en 'Endurance', donde apenas duró un episodio antes de que le expulsaran.

Poco superviviente

Glen Powell se ha convertido en uno de los actores de moda en Hollywood en los últimos años, en los que ha alternado blockbusters como la secuela de 'Twister' y éxitos en taquilla como la comedia romántica 'Cualquiera menos tú' junto a Sydney Sweeney. Lo que quizá no es tan conocido de su carrera es que uno de sus primeros trabajos se remonta a 2003.

Tal como desveló Stephen Collbert en su programa cuando Powell fue a visitarlo, el actor comenzó a hacer sus pinitos en el panorama audiovisual cuando tenía solo 13 años, en el programa de supervivencia 'Endurance': "La verdad es que me cuesta hablar de esto... nunca lo había contado en público", confesó cuando le sacaron las imágenes del programa.

Glen Powell de pequeño en 'Endurance'

Este programa al estilo 'Supervivientes' se emitía en Discovery Kids y consistía en poner a varios niños a competir por parejas, formada por un chico y una chica, y ver si conseguían superar varias pruebas físicas y mentales para conseguir echarle el guante al premio: "Enviaban a los niños a México y los enfrentaban entre sí. El programa era malísimo y me echaron en el primer episodio", explicó Powell.

El actor apareció en la temporada 2 del programa, donde no duró ni un capítulo, ya que le expulsaron tras no poder superar una prueba en la que tenía que permanecer colgado de una barra de metal: "Cuando me di cuenta de que me tenía que volver a casa, me sentí fatal", declaró el Powell preadolescente en las entrevistas del reality, mientras se le veía soltarse de las barras y precipitarse al mar.

Por aquel entonces, la presentación que mandó para el show rezaba: "A Glen le encanta hacer sus propias películas y está trabajando para comprarse una cámara profesional cortando césped y actuando en anuncios. Le gusta bailar claqué y cantar en residencias de ancianos". Le debió de cundir, desde luego, porque ahora se codea con actores como Tom Cruise.

