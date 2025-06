Glen Powell fingió una relación con Sydney Sweeney para vender entradas. A su pareja no le hizo ninguna gracia: "Fue como si me hubieran echado a los perros"

En la Edad de Oro de Hollywood, donde todo era circo para un público ansioso de nuevas estrellas, lo de fingir un romance (bien por relanzar una carrera, bien por tapar un caso de homosexualidad) era el pan nuestro de cada día en la industria. Liz Taylor, Rock Hudson o Rodolfo Valentino son solo algunos de los nombres que acabaron metidos en matrimonios y romances falsos, pero la práctica aún continúa hasta nuestros días. Y si no, que se lo pregunten a Glen Powell... O, concretamente, a su ex novia.

Cualquiera, menos Glen

Volvamos atrás en el tiempo, hasta abril de 2023, cuando el rodaje de 'Cualquiera menos tú' estaba en proceso y en la prensa rosa había rumores de amor entre sus dos protagonistas, Glen Powell y Sydney Sweeney, lo que sirvió para promocionar la película sin necesidad de un solo tráiler. Era todo completamente falso, como ambos actores reconocieron después, pero acabó haciendo daño a la novia de Powell en aquel momento, Gigi Paris, que ha hablado sobre ello en el podcast Too Much.

Solo quería respeto, especialmente si va a ser público. No hagas como si fuera tonta, no te rías de alguien con quien llevas más de tres años hablando de vivir juntos para siempre. Tengo un poco de decencia, ¿sabes? Y al final del día, el trabajo estaba antes que yo. Si ese es el caso, me parece bien, esa es tu prioridad y yo tengo que alejarme. Lo peor fue cómo me trataron. Me sentí como si me hubieran echado a los perros... No era gaslighting. Era, simplemente, "Esto es lo que tengo que hacer por mi trabajo".

Ella, claro está, quiso ir a Australia a ver a su novio al set de rodaje y aclarar las cosas, pero pasó lo que no esperaba: "Llamó y me dijo 'Los productores y yo hemos hablado y creo que es mejor que no vengas a visitarme'... Y ahí es donde colgué. Ese hijo de puta estaba muerto para mí. Esa llamada fue lo que realmente me rompió. Creó que había esperanza, quizá cuando llegara allí las cosas mejorarían. Pero cuando recibí esa llamada, sabía que se había acabado. Había perdido a quien fuera esa persona que amaba". Creo que no hace falta preguntarle si acabó viendo la película con una caja de pañuelos en una mano y un bote de helado de chocolate gigante en la otra.

En Espinof | Las 24 mejores películas románticas de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de 2025