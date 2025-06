El director de 'Rogue One' afirma que nunca volverá a Star Wars y cree que no es la mejor película de la saga hecha por Disney

Gareth Edwards vuelve a estar de actualidad por el inminente estreno de 'Jurassic World: El renacer', una película llamada a arrasar en taquilla. Como era de esperar, el director está concediendo multitud de entrevistas y en Business Insider ha asegurado que con 'Rogue One' tuvo suficiente y que nunca va a hacer otro largometraje de Star Wars: "Estoy muy feliz de pasar página".

Lo importante es cómo se verá en el futuro

Estrenada en 2016, 'Rogue One' tuvo un gran apoyo por parte de la crítica y además arrasó en taquilla con una recaudación mundial de 1.056. Además, su reputación ha ido mejorando aún más a lo largo de los años, algo vinculado en parte al lanzamiento de 'Andor', pero también a que las películas que se fueron estrenando después no tuvieron una recepción tan positiva.

De hecho, no son pocos los que consideran que la película protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk y Forest Whitaker es la mejor de todas las de la saga hechas por Disney. Sin embargo, Edwards piensa diferente: "No estoy de acuerdo, pero lo aprecio. Estoy muy agradecido de que la gente diga cosas amables".

Además, el también director de títulos como 'Godzilla' o 'The Creator' recuerda que "lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer otras películas es que no se trata de cómo se sienta la gente el día que se estrena, sino de cómo se sentirá dentro de 10 o 20 años" y que lo realmente importante "es el niño que se te acerca dentro de 20 años y te dice "¡Dios mío! ¡Me encantó la película". Esa es tu recompensa". Algo me dice que no es para nada casualidad que diga eso cuando justamente el año que viene se celebra el décimo aniversario del estreno de 'Rogue One'.

Por último, Edwards no quiso esquivar la pregunta sobre las dificultades que hubo durante la realización de la película y los rumores sobre cómo fue Tony Gilroy quien acabó salvando 'Rogue One' del desastre: "las cosas que se publicaron en Internet sobre lo que sucedió en la película... hay mucha información incorrecta. Tony Gilroy vino e hizo un gran trabajo, por supuesto. Nadie lo duda. Pero todos trabajamos juntos hasta el último minuto de película".

Gilroy volvería años después a ese universo con 'Andor', la mejor serie en acción real de Star Wars con bastante diferencia sobre el resto.

