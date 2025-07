"Parecía sacrílego". El director de 'Jurassic World 4' no lo pasó demasiado bien emulando a Steven Spielberg en lo que define como "un número de karaoke"

Uno podría pensar que, después de abordar una propiedad intelectual de la talla de 'Star Wars' con la notable 'Rogue One' y tras poner la primera piedra del prolífico MonsterVerse con la no menos recomendable 'Godzilla', sumergirse en el universo de 'Parque Jurásico' con 'Jurassic World: El renacer' no iba a suponer ningún tipo de problema —al menos a nivel emocional— para un director como Gareth Edwards. Pues, contra todo tipo de lógica, trabajar en la séptima entrega de la franquicia sí que le dio algún dolor de cabeza.

La culpa, más allá de la envergadura de la producción, del infierno logístico que suelen ser este tipo de blockbusters y de la responsabilidad de capitanear un largometraje con aspiraciones a reventar la taquilla bajo el ala de un gran estudio, la tuvo una persona concreta. Como puedes intuir, este fue un Steven Spielberg cuya sombra se ha proyectado sobre la vida de Edwards desde hace una larga temporada.

Devoción y sacrilegios

Tal y como ha explicado en el próximo episodio del podcast Filmmaker Toolkit —vía Indiewire—, el cineasta ha estado fuertemente influenciado por la 'Jurassic Park' original desde su estreno en 1993, cuando comenzó sus estudios.

"Jurassic Park se estrenó el verano que empecé la escuela de cine. Llegamos a clase y el cine ya había cambiado, ¿sabes? Habían llegado los efectos digitales. Quedaba claro que ese sería el futuro del cine durante bastante tiempo".

Esta cadena de pensamiento llevó al bueno de Gareth a comprar un ordenador y pasar horas y horas intentando crear dinosaurios. Un proceso que, con el paso de los años, terminaría derivando en su debut como director bajo el título de 'Monsters': un drama romántico indie con criaturas gigantescas y una zona en cuarentena rodado con lo puesto y que no he olvidado desde que lo vi a ciegas en una proyección en el Festival de Sitges en 2010 —de hecho, por aquí tengo el Blu-ray importado—.

La influencia de Spielberg es más que evidente en la película. Después de todo, Edwards ha estado estudiando su obra desde hace décadas; algo que compara con intentar descifrar los trucos de un mago.

"Puedes ver su truco y, después de unos cuantos, dices: 'Creo que ya sé cómo lo hace. La moneda está en la manga, ¿no?'. Y entonces piensas: 'Vale, ya sé cómo hacerlo'. Pero Spielberg… él es alguien a quien puedes ver una y otra vez, observar sus decisiones de cámara, cómo se mueve, cómo fluye todo, cómo se conecta… Y tras verlo tres veces, y diez, y treinta veces, piensas: 'Creo que en realidad es un mago. Es magia. No tengo ni idea de cómo lo hace'".

Con esta devoción —como la que había por Faulkner en el pueblo de 'Amanece que no es poco'— es comprensible que ponerse manos a la obra con 'Jurassic World 4' despertase cierta tensión en el realizador, que define el resultado final como un "un número de karaoke que no está nada mal" en el que intenta hacer su mejor cover de Steven Spielberg.

"La gente me pregunta: '¿Cómo lograste introducir tu propia voz en la película?' Y yo estaba intentando desesperadamente no hacerlo. Estoy seguro de que a [Steven] no le haría ninguna gracia que yo lo viera así, pero básicamente estás intentando hacer tu mejor imitación de Spielberg. Es una tarea imposible, como mínimo".

Para Gareth, hacer referencias directas a la obra del Rey Midas de Hollywood era poco menos que un sacrilegio.

"Parecía sacrílego, como si no debiera estar haciendo esto. Si fuera otra película, si por alguna razón no tuviera a Steven involucrado o si tuviera otro nombre en el título, no lo habría hecho. ¿Sabes a lo que me refiero? Se siente demasiado personal, incluir todas esas películas con las que crecí… pero la verdad es que estuve todo el tiempo esperando que él me quitara el guion de las manos y dijera: 'Es broma, la voy a dirigir yo'".

A partir de ahora, en lo que a mí respecta, sería magnífico que hubiesen más 'The Creators' y menos 'Jurassic Worlds' en la filmografía de Gareth Edwards, pero ya sabemos cómo funciona la rueda de la Meca del cine.

