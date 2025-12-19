Malas noticias para los fans de 'NCIS': la serie protagonizada por Michael Weatherly y Cote de Pablo acaba de ser cancelada

El universo de 'NCIS' acaba de recibir un duro golpe, ya que Paramount+ acaba de cancelar la última serie de la saga apenas tres meses después de su estreno. De esta forma, el spin-off 'NCIS: Tony & Ziva' no tendrá temporada 2, quedando en el aire si volveremos a ver o no de alguna forma a los queridos personajes interpretados por Michael Weatherly y Cote de Pablo.

Es evidente que 'NCIS: Tony & Ziva' no ha estado a la altura de las expectativas depositadas en ella por Paramount, porque en ningún momento se dijo que la idea era que la serie se quedase en una sola temporada. Sí que se desconoce hasta qué punto lo ha sido, pero creo que nadie puede discutir que se ha ganado la etiqueta de ser un fracaso.

El mensaje de sus protagonistas

Tras saberse la noticia de su cancelación, Weatherly y De Pablo han lanzado un comunicado conjunto señalando que "nos sentimos increíblemente afortunados de haber tenido la oportunidad de interpretar a estos personajes una vez más y contar el siguiente capítulo de la historia de Tony y Ziva. Nuestro más sincero agradecimiento a nuestro extraordinario elenco, equipo, guionistas, directores y productores, y a nuestros socios de CBS Studios y Paramount+, quienes ayudaron a hacer realidad este sueño. Pero sobre todo, queremos agradecer a los fans de todo el mundo que nos acompañaron en esta aventura y finalmente pudieron ver a Tony y Ziva encontrar su felicidad para siempre".

Esto convierte a 'NCIS: Tony & Ziva' en la cuarta serie de la franquicia en ser cancelada, pero también en la que menos tiempo ha aguantado en activo. Recordemos que 'NCIS: Los Ángeles' duró 14 temporadas, mientras que 'NCIS: Nueva Orleans' aguantó siete temporadas en antena ye 'NCIS: Hawai'i' se despidió después de tres temporadas.

Esto deja a la saga con tres series en activo. Por un lado está 'NCIS', que ya va por su temporada 23, mientras que 'NCIS: Sydney' estrenó su temporada 3 el pasado mes de octubre, mismo mes en el que se pudo empezar a ver la segunda de 'NCIS: Origins'.

