'NCIS' presenta el esperado regreso de Mark Harmon en el mayor crossover de toda la serie: "Gibbs ya no está solo"

El universo de 'NCIS' ha dado pie a múltiples crossovers a lo largo de los años. Hasta ahora, el más llamativo de todos fue el que unió a la serie madre con 'NCIS: Hawái' y 'NCIS: Los Ángeles', pero ahora toca el turno de uno aún más importante. De hecho, será ahí donde se produzca el esperado regreso de Mark Harmon como Gibbs.

"Espero que los fans la disfruten"

Desde la CBS ya habían anunciado este crossover entre 'NCIS' y 'NCIS: Origins' que se estrenará en Estados Unidos el próximo 11 de noviembre, aprovechando la celebración del Día del Veterano en dicho país. Su premisa será que el joven Gibbs y su equipo empiezan a investigar la muerte de un oficial naval en un pequeño pueblo en los años 90, y el caso se reabre por sorpresa muchos años después.

Los coproductores David J. North y Gina Lucita Monreal han afirmado en declaraciones recogidas por Variety que "hace cuatro años, Gibbs desapareció en Alaska para vivir en soledad. Sabemos cuánto extrañan los fans ver a Mark y se preguntan qué estará haciendo Gibbs hoy. Bueno, el 11 de noviembre, nos emociona anunciar que Mark Harmon regresará como Leroy Jethro Gibbs en la sección "Origins" del crossover "NCIS". No queremos revelar demasiado, pero digamos que Gibbs ya no está solo". ¿Querrá eso decir que el personaje de Harmon se ha echado novia o acabará siendo alguna especie de mascota?

Por su parte, Harmon destaca que "estoy muy orgulloso de la narrativa que David y Gina están creando en 'Origins'. Siguen desafiando los límites y profundizando en las historias de los personajes. Me propusieron una idea para Gibbs que me gustó, y me pareció un buen momento para hablar con él. Espero que los fans la disfruten”.

Teniendo en cuenta que la aparición de Harmon tiene lugar en el episodio situado en el pasado, todo apunta a que su aparición no será demasiado extensa. De hecho, no me sorprendería que se utilizase como principal vínculo para justificar el salto temporal necesario entre un episodio y otro. Con todo, seguro que sus fans están deseando volver a verle dando vida a Gibbs, que lo de ejercer como narrador en 'NCIS: Origins' no es lo mismo.

