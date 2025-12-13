La película de terror más taquillera del año regresa con su versión definitiva. El final de una saga legendaria que ahora presenta su codiciado steelbook

Es muy raro que en Hollywood anuncien que una saga llegue a su fin, pero es que luego suele ser mentira cuando lo hacen. Un buen ejemplo de ello lo tenemos bien reciente con 'Expediente Warren: El último rito', pues se promocionó como la película final de los Warren solamente para que poco después se supiera que estaba en marcha una serie de televisión que continuará la historia. Que haya sido la película de terror más taquillera del año con casi 500 millones recaudados seguro que algo ha tenido que ver...

Sin embargo, lo que ahora nos interesa es que 'Expediente Warren: El último rito' ya está disponible en formato físico en nuestro país, incluyendo una edición en steelbook para coleccionistas que vamos a repasar a continuación. Por lo pronto, ya os adelanto que cuesta 34,95 euros y que todavía está disponible en tiendas, algo que no siempre sucede con estas ediciones limitadas en caja metálica.

Además, el apartado audiovisual resulta intachable, pues tanto la calidad de imagen como de sonido -buen detalles además que para el doblaje en castellano también se incluya una pista en Dolby Atmos para la versión en UHD, pues en el blu-ray se queda en un Dolby Digital 5.1- roza el sobresaliente. Es verdad que no llega a ser de referencia, pero dudo que haya nadie que quede decepcionado con lo que ha hecho Warner aquí. Dicho esto, pasemos con el steelbook.

El steelbook

Warner sorprende con un diseño sobrio en el que se intuye el rival al que han de enfrentarse los Warren pero sin mostrarlo abiertamente. El uso del rojo a modo de contraste con el negro dominante es muy acertado tanto en la parte frontal como en la trasera, creando una armonía bastante lograda.

Es verdad que visualmente no estamos ante una de esas cajas metálicas que deslumbra a la vista, pero sí se nota que hay un buen gusto detrás en su elaboración. Sí que quizá el uso del relieve para subrayar aún más la tenebrosa figura que aparece en portada habría sido una guinda perfecta, pero el diseño más limpio y minimalista también funciona bastante bien.

Si acaso, en el canto quizá la parte de 'Last Rites' se ve demasiado pequeña.

Lo mismo que mencionaba para la parte exterior aplica en la imagen utilizada para la decoración interior. Impecable.

Para el diseño de los discos también se ha optado por mantener únicamente el ojo del rojo y el negro. Algo simple pero efectivo, y buen detalle que los discos vengan serigrafiados con los títulos en castellano.

Los contenidos adicionales

Warner no se ha esmerado demasiado con los extras audiovisuales que ha incluido en la edición física de 'Expediente Warren: El último rito', ya que apenas se han incluido tres documentales breves sobre diferentes aspectos de la película:

'El último rito: El fin de una era' (8:45), que podéis ver online aquí, se centra en lo que supone la película como cierre de la historia de los Warren, contando para ello con declaraciones de muchos de los implicados, destacando sus dos protagonistas, el productor James Wan y el director Michael Chaves. Por su parte, 'Expediente Warren: Creando terror' (8:42) se centra en la identidad visual de la película y en cómo el verdadero triunfo sería tanto asustar como emocionar al espectador. Por último, 'Michael Chaves: Creyente' (7:05) hace hincapié en las aportaciones del director tanta al cine de terror en general como a la saga en particular.

Ninguno de estas tres featurettes aporta gran cosa, la verdad, por lo que aquí no encontraréis gran cosa para justificar su compra.

Un vistazo a… ENFOQUE PROFUNDO Y LENTES PARTIDAS

En resumidas cuentas

Si queréis disfrutar de esta película con la mejor calidad de imagen y sonido posible, este UHD es imprescindible, ya que, al menos actualmente, ninguna plataforma de streaming va a acercarse ni de lejos al nivel que ofrece el 4K en disco. A eso le añadimos una bonita presentación en caja metálica y lo que nos queda es una compra recomendable para los amantes de la saga. Para el resto quizá sea suficiente con verla una vez y olvidarse de ella, pues es la entrega más floja de la saga con diferencia.

En Espinof | De 'Expediente Warren: The Conjuring' a 'Expediente Warren: El último rito', todas las películas del Warrenverso ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

