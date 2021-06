De 'Expediente Warren: The Conjuring' a 'Obligado por el demonio': todas las películas del Warrenverso ordenadas de peor a mejor

El Warrenverso llega a su octava entrega con el estreno de 'Expediente Warren: Obligado por el demonio' este viernes 4 de junio. Una saga muy popular que roza los 2.000 millones de recaudación mundial, cifra que a buen seguro superará en los próximos días.

En Espinof hemos querido aprovechar su estreno para repasar todo lo que nos ha dado esta saga hasta ahora. A continuación encontraréis ordenadas de peor a mejor todas las películas del Universo Expediente Warren realizadas por el momento.

'Annabelle'

No puedo decir tanto que llegue a ser un desastre como que toma un personaje muy jugoso como esta siniestra muñeca para dar vida a un espectáculo soporífiero. Hay ciertos intentos de John R. Leonetti de dotar a la película de cierto empaque visual, pero acaba por volverse redundante y aportar a que sea una película en la que nada funciona. Los personajes te dan igual, la trama no podía estar más sobada y la forma de abordarla se hace pesada y absurda por momentos.

'La llorona'

La primera palabra que me viene siempre a la cabeza pensando en esta película es sosa. No es que haga nada especialmente mal -incluso visualmente se perciben ciertos esfuerzos por no ser otro producto genérico-, pero es que tampoco aporta nada al mito, se esmera poco con las escenas de sustos y a todos los niveles es un gran ejemplo de películas que ves y te olvidas rápidamente de ella.

'La monja'

En lo narrativo roza el sinsentido a menudo, mostrando una despreocupación absoluta en que tenga sentido lo que está contando, pero aquí Corin Hardy sí que sabe sacar cierto provecho a un vistoso trabajo de diseño de producción, mientras que Taissa Farmiga y Demián Bechir aportan algo de credibilidad a una cinta que se caracteriza precisamente por lo contrario.

'Annabelle vuelve a casa'

Una digna tercera entrega que brillaba más cuando aparecía en pantalla el matrimonio Warren interpretado por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Sin embargo, el eje de la función es otro y ahí la película se siente más como un pasatiempo de terror ligero que como una cinta que se emplee a fondo para hacer pasar un buen mal rato al espectador.

'Annabelle: Creation'

No es que sea una gran película, pero sí está mucho más cerca de lo que debería haber sido la primera película dedicada a la siniestra muñeca Annabelle. Bien llevada por un David F. Sandberg que sabe dar con un ritmo relajado pero no moroso que sabe mantener la atención del espectador en una estimable historia de orígenes.

'Expediente Warren: Obligado por el demonio

La menos inspirada de la trilogía principal con bastante diferencia. Al menos no comete el error de querer ser lo más parecida posible a sus predecesoras -eso hubiese hecho más evidentes las limitaciones de su propuesta- y deja un puñado de escenas memorables. Además, saca buen partido a la implicación emocional de los seguidores de la franquicia con sus dos protagonistas, algo clave para sostener su tramo final.

'Expediente Warren: El caso Enfield'

El salto de calidad es brutal cuando ablamos de las dos películas dirigidas por James Wan respecto a los diferentes spin-offs a los que ha dado pie. Aquí corría el riesgo de repetirse y para evitarlo apuesta por un enfoque diferente, prestando mucha más atención a un trabajo de puesta en escena enérgico que te atrapa desde el arranque y no te suelta hasta que aparecen los títulos de crédito finales. Además, aborda el terror con honradez, no jugando al jumpscare gratuito, y creando una atmósfera subyugante.

'Expediente Warren: The Conjuring'

La primera y aún hoy la mejor. Una de las cumbres del cine de terror de la pasada década en la que Wan dota de una elegancia inusual en el género salido de Hollywood a un relato de corte más clásico, en el que es cierto que no hay novedades en lo puramente argumental, pero tiene varias escenas para el recuerdo, un gran trabajo de su reparto -menudo acierto la dupla formada por Farmiga y Wilson- y un impecable trabajo de Wan dentro de la línea que reclama la historia que está contando.

