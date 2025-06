No, Marge no ha muerto en 'Los Simpson'. 790 episodios después, aún hay gente que no entiende que la serie no tiene canon

Simpsonmaníacos, Marge Simpson no está muerta. Repito: no ha muerto. Seguramente a poco que sigas la actualidad habrás visto alguna que otra noticia y post en redes sociales afirmando que en el último capítulo de 'Los Simpson' la matriarca de la familia amarilla habría muerto. Y, bueno, sí pero no.

El caso es que la temporada 36 se despedía con un episodio de esos que nos muestran el futuro de la familia y en él (todavía no se ha estrenado en Disney+), veíamos cómo el punto de partida era el alejamiento entre Bart y Lisa con la muerte de Marge de fondo. Y como nos gusta más la muerte de un protagonista que cualquier otro giro posible, pues podéis imaginar que eso no pasó desapercibido.

Semanas después de la emisión de este episodio (fue a mediados de mayo en Estados Unidos) ha sido ahora cuando se han empezado a llenar las redes de reacciones ante esta muerte. Tal ha sido el revuelo que ha tenido que salir uno de los productores de la serie, Matt Selman, a explicar lo obvio: Marge Simpson está viva en la serie y que, de hecho, "Los Simpson ni siquiera tiene canon". En declaraciones para Variety:

"Evidentemente, debido a que los episodios del futuro de 'Los Simpson' son todos fantasías especulativas, todos son diferentes cada vez. Marge probablemente unca estará muerta de nuevo. El único sitio donde Marge está muerta es en un episodio del futuro que se emitió hace seis semanas."

They'll Never Kill Marge Simpson

A poco que uno siga la serie se dará cuenta de las innumerables incongruencias que se van acumulando a lo largo de 790 episodios de la serie y, el que no haya canon se ve claro cuando llevamos 36 años de emisión con sus tres docenas de episodios navideños y de Halloween... y nadie envejece, nadie crece. Es verdad que hay eventos que son recordados de vez en cuando y otros que se han quedado canónicos (la muerte de Maude o de la señorita Krabbappel) pero la línea general es que no están atados a una continuidad.

Eso hablando del presente, yendo mucho más por libre en cuanto se salen de la línea temporal. Tanto si hablamos de los episodios en los que rememoran el pasado (se gradúan del instituto en los 70, Marge va a la universidad en los 90, etc.) como de esas visiones del futuro (Lisa presidenta de Estados Unidos en uno, casada con Milhouse en otro, etc.) vemos que, efectivamente, no hay canon. Y esa muerte de Marge es una posible muerte de Marge. En el futuro. Especulativo.

