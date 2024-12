'Los Simpson' adelanta su posible cambio radical en el nuevo episodio que acaban de estrenar en Disney Plus... Y no tiene nada que ver con el argumento

Desde el 17 de diciembre de 1989 hasta ahora, 'Los Simpson' ha emitido 777 episodios en Fox, fieles a su cita semanal. La propia serie ha hecho mil y una bromas con el canal en cuestión, y nada parecía indicar que la relación entre ambos fuera a cambiar tras la compra del conglomerado mediático por parte de Disney. De hecho, aunque la temporada 37 no se ha confirmado todavía, todo parece indicar que tendremos muchas más aventuras de la familia amarilla en televisión. Pero la pregunta inevitable es "¿Hasta cuándo? ¿Cuándo pasará a emitirse exclusivamente en Disney+?", y la respuesta de esta semana ha sido "Puede que hasta dentro de muy poco".

D'oh!sney Plus

Y es que el episodio doble de esta semana, equivalente al 778 y 779, ha tenido una importancia absolutamente inédita. Por primera vez, Fox no ha sido quien lo ha emitido: '¡Ho ho ho! Santa Homer' se ha lanzado directamente en Disney+ mostrando que el futuro de la serie ya no depende de la audiencia cada vez más avejentada del canal: el servicio de streaming se vale y se sobra por sí mismo para continuar con su popularidad.

Puede que muchos de vosotros os preguntéis con media sonrisa, casi irónicamente, si alguien sigue viendo 'Los Simpson', o qué tipo de importancia cultural tienen hoy en día. Y tendréis cierta razón, pero no tanta como pueda parecer. Aunque, casi como cualquier programa que no sea de infotainment, han perdido gran parte de su atractivo en la emisión lineal (la temporada pasada, de media fue vista por casi 2 millones de personas, catastrófico teniendo en cuenta que en su momento de mayor auge llegó a rozar los 28 millones), sigue siendo uno de los programas más recuperados después en streaming. Y en Disney los están exprimiendo tanto como pueden.

La familia amarilla se ha convertido en algo así como una mascota para Disney, algo que dispara directamente contra el propio espíritu underground inicial de Matt Groening (por si quedaba alguna duda a estas alturas) pero que debe funcionar muy bien en audiencias, a tenor de la insistencia con la que Disney+ lanza terribles cortometrajes protagonizados por Homer y compañía. ¿Sale una nueva serie de 'Star Wars'? ¿Tienen que promocionar 'Loki'? ¿Quieren hacer un crossover de Lisa con Billie Eilish? Todo entra, todo vale, ninguno es siquiera decente. Y en el momento que 'Los Simpson' parecían relegados a la simple mercadotecnia, Disney+ se ha sacado de la manga uno de los mejores episodios de los últimos años y ha hecho que nos planteemos qué va a pasar en el futuro cercano.

Adiosito, diosito

Lo peor de '¡Ho, ho, ho! Santa Homer' es, precisamente, la trama que da título al episodio y en la que Homer Simpson se cree Santa Claus por un programa de televisión que le hipnotiza. Es una herencia de los tiempos más oscuros de 'Los Simpson', donde los guiones caían continuamente en argumentos fantasiosos y locos tratando de engatusar a un nuevo público. Sin embargo, el protagonismo real se lo lleva Ned Flanders y su búsqueda de sentido vital, en un episodio sorprendentemente serio y atrevido para 2024 que en lugar de hablar de las fiestas o de la Navidad, habla sobre dios, religión y fe.

Cierto, no es tan bueno como los episodios clásicos, pero ya llevan unas cuantas temporadas donde han aceptado esa imposibilidad y tratan de ser otro tipo de serie, quizá con menos chistes pero más madura. Tras 36 temporadas, se han ganado una cierta estabilidad. Ni una calidad exacerbada, ni una calidad pésima. Pero claro, obligados a sacar 24 capítulos por temporada, no siempre aciertan y caen más de lo que deberían en argumentos repetitivos (¡Marge y Homer se separan! ¡Bart tiene una nueva novia! ¡Nadie entiende a Lisa!) y gags fallidos. Entonces es lógico preguntarse... ¿Es el futuro esta puerta que acaba de abrir Disney+?

'¡Ho, ho, ho! Santa Homer' es solo el primero de cuatro episodios creados en exclusiva esta temporada para Disney+, que claramente les considera parte imprescindible de su catálogo. Y, si el experimento funciona bien (ganando más visionados que los episodios habituales), a nadie debería extrañarle si deciden que una temporada 37 acortada (y quizá más pulida) vaya directa a Disney+, sin pasar por una Fox a estas alturas tan dañada como el resto de canales lineales. Desde luego, no es casualidad y el cambio es algo que se están planteando seriamente, porque también 'Padre de familia' ha emitido este mismo año dos episodios exclusivos para Hulu.

'Los Simpson' no son una simple serie: son un icono cultural que ha sobrevivido a las décadas. Y como tal, ha pasado por todos los cambios televisivos posibles: el paso a los 20 minutos, los cambios de día para competir contra otras apuestas, la alta definición, la película de turno, el DVD, la animación por ordenador... Y, por supuesto, tenía que llegar el streaming para dar el golpe definitivo a un mercado lineal moribundo y que a muy pocos interesa ya. Este episodio doble no solo es un capítulo modélico de la serie actual: además, es un experimento para algo que tiene todas las de llegar en el futuro. Y esto sí que 'Los Simpson' no lo predijeron.

En Espinof | Las 13 mejores series de Disney+ en 2024

En Espinof | Las mejores series de 2024