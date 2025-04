'First Dates', la estrambótica teoría sobre los hombres de una soltera de Barcelona. "Cuanto más bajitos..."

Los solteros que más juego dan en 'First Dates' son los que no tienen pelos en la lengua. Virginia no se cortó a la hora de expresar sus impresiones sobre la cita con Francisco: desde sus habilidades en la cama a su teoría en relación a la altura de los hombres.

Pequeños detalles

Virginia es una cuidadora de 61 años de Barcelona: "Lo que más les gusta a los hombres de mí son los pechos". Le contó a Laura Boado que era de procedencia dominicana, que le gustaba bailar y divertirse, y ahora solo le faltaba el amor: "Cuando estoy sola, soy putona, cuando no, estoy tranquila".

Francisco es también barcelonés, trabaja como chófer de autobús y tiene 63 años: "No es que sea muy ligón, pero en mis tiempos...". Cuando entró en el restaurante, Virginia se alegró mucho de verle: "Está buenísimo, no tiene ningún desperdicio. Está comible".

Comenzaron hablando de que ninguno de los dos era muy deportista: "El deporte se hace en la cama" afirmó Virginia en las entrevistas, donde no paraba de soltar una perla tras otra: "Me gustan blanquitos, para que se vea un cafecito con leche". Mientras tanto, Francisco dejaba unas duras declaraciones para las cámaras: "No me ha gustado".

Cuando ella le preguntó en la cita qué le había parecido, él contestó: "Te doy más valor a la persona que al físico, bastante más". Lo que no había terminado de convencer a Francisco era, precisamente, el aspecto de Virginia: "Su físico es un poquito grueso".

Ella estaba encantadísima y se lanzó a compartir en las entrevistas su peculiar teoría sobre los hombres: "Cuanto más bajitos son, más grande la tienen". Así pues, puso todo su empeño en asegurarle que "no se iba a arrepentir si la elegía": "Soy una perra en la cama. Lo voy a apapachar mucho".

Se marcaron un bailecito en el reservado y pagaron cada uno su parte de la cuenta antes de tomar una decisión, que en el caso de Virginia estaba más que clara: "Es un hombre que merece una segunda oportunidad". Se le apagó un poco la expresión cuando finalmente Francisco dijo que él no quería, porque "no era no lo que estaba buscando".

En Espinof | 'First Dates', la extraña reacción de un soltero de Girona cuando su cita le dice que ha estado a punto de morir. "¿Has cumplido los 18?"

En Espinof | Las mejores películas originales de la historia de Netflix