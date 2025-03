'First Dates', la extraña reacción de un soltero de Girona cuando su cita le dice que ha estado a punto de morir. "¿Has cumplido los 18?"

Si bien Cesc no le entró por los ojos a Sandra cuando se encontraron en 'First Dates', la cosa podría haber cambiado en cuanto se pusieran a hablar. Lamentablemente, no fue así, y menos cuando ella se abrió en canal sobre su enfermedad y él no mostró demasiado interés.

Háblame

Cesc es de Girona, trabaja como empresario e inversor y tiene 23 años, aunque Carlos Sobera no se lo podía creer: "¿Has cumplido los 18?". Le contó al presentador ha tenido que espabilarse por su cuenta, después de quedarse muy tocado cuando su padre murió delante de él mientras estaban en la montaña: "Me dijo: 'Cesc, me voy a morir'. Le dio un ataque al corazón".

Sandra vive en Madrid, tiene 18 años y estudia bachillerato. Contaba que ha tenido serios problemas por trastornos alimenticios: "Llegué a pesar 40 y pocos kilos, me ingresaron en urgencias". Al verla llegar, a Cesc le gustó lo que vio: "Es una chica muy mona".

A ella no le terminaba de cuadrar él: "Es parecido a mi primo y, sobre todo por la altura, me ha echado para atrás". A Cesc le gustó saber que no fumaba y Sandra se sorprendió mucho al enterarse de que ya era emprendedor e inversor en bolsa con su edad: "Eso me asusta. A los 20 te estás perdiendo la época de salir y disfrutar".

Además, "se acojonó" cuando Cesc le dijo no le gustaba salir por ahí y que incluso tenía ya una segunda residencia en Suiza. Aun así, quiso ser sincera y contarle lo mal que lo había pasado por sus problemas de TCA, a lo que Cesc le contestó asintiendo sin mucho interés.

"He estado a punto de morir" le confesó ella y él se quedó mirándola sin decir gran cosa para después continuar comiendo: "Me ha faltado diálogo. Ha habido momentos incómodos" reflexionó Sandra, que no entendía su reacción ante un tema así.

El ambiente decaía por momentos y Sandra terminó aburriéndose, por lo que tenía clara cuál iba a ser su respuesta. Si bien Cesc estaba encantado con ella y quería seguir conociéndola en una segunda cita, ella le rechazó por la falta de feeling y conversación, por lo que ambos se despidieron dándose dos besos incómodos.

