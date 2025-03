'First Dates', una soltera de Murcia le pone cara de asco a su cita nada más verle. "Me gustaría uno que esté macizo"

Resulta especialmente violento cuando algún soltero de 'First Dates' tiene una mala primera impresión y no hace ningún esfuerzo para disimularla. A Carmen no le gustó físicamente Pedro y se pasó toda la cita poniéndole mala cara y respondiendo sin entusiasmo a sus preguntas.

Cara a cara

Pedro vive en Cehegín (Murcia), tiene 71 años y es un pluriempleado jubilado: "Soy muy cariñoso, cuando quiero a una persona se lo doy todo". Le contó a Carlos Sobera que había hecho trabajos de lo más variopintos: "He sido fotógrafo de chimpancés y culturista".

Carmen viene desde Murcia, tiene 72 años y es empleada doméstica jubilada. En cuanto llegó al restaurante y vio a Pedro, le cambió por completo la cara y se quedó muy seria: "¿Os conocéis? ¿Te ha pegado un tirón o algo?" le preguntó Sobera, al ver que su expresión se había endurecido de repente.

"Me he desilusionado. Cuando lo he visto, me han dado taquicardias" reflexionó ella en las entrevistas. Mientras él se presentaba, Carmen no disimulaba en absoluto su decepción y le contestaba con tono desganado. "Me he quedado muda. Yo esperaba un hombre más grandote" dijo ante las cámaras.

Carmen continuó poniéndole mala cara durante toda la cita y no le prestaba atención cuando él intentaba conversar: "Hablaba y me iba a otro mundo". Obviamente, Pedro terminó dándose cuenta porque era todo demasiado cantoso: "Si no te gusto, no hay ningún problema" le dejó claro.

Sin embargo, ella no quiso admitirlo y decidió echarle la culpa a algo que había comido para estar todo el rato de capa caída: "Si no me gusta, ¿qué hago? Me podían haber llamado otro día, con un hombre que estuviera mejor. Me gustaría uno que esté macizo".

La tensión en la mesa iba en aumento, Pedro ya estaba cansando de intentar mantener una conversación y ella se fue volando sola hacia la puerta en cuanto acabaron de comer. En la decisión final, ella lo achacó a la falta de química y él aprovechó para recriminarle que no había puesto nada de su parte. Carmen siguió poniendo la excusa de la tripa, pero Pedro zanjó la conversación porque tampoco se acaba el mundo por admitir de una vez que él no le gustaba.

