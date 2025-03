'First Dates', una soltera de Canovelles se queda pasmada ante la insistencia de su cita. "El catalán no es un idioma"

Tal vez no sea la mejor estrategia para ligar en 'First Dates' utilizar de excusa la cita para quedarte a gusto desembuchando lo que opinas sobre un tema en concreto. Silvia y Elías no tuvieron un flechazo, lo que se dice, y no ayudó el hecho de que él insistiera tanto en debatir sobre política.

Cómo hablar

Silvia vive en Canovelles (Barcelona), tiene 49 años y trabaja como administrativa. Le contó a Laura Boado que era intensa en todos los ámbitos de su vida y venía buscando una relación seria con un "hombre 4x4". Su cita era con Elías, de 59 años, técnico de mantenimiento y residente en Madrid.

"A mí no me da miedo ni vergüenza nada" se jactó él, pero su seguridad no impactó en Silvia de buenas a primeras: "Lo veo por la calle y no me hubiera fijado nunca en la vida". A él tampoco le había gustado mucho ella: "No pega conmigo físicamente, la he visto muy seria".

A ella no le gustó saber que era de Madrid ("No me llama") y a él no le convenció su forma de vestir ("Me gustan las mujeres más modernas vistiendo"). Tampoco coincidieron en el tema de los coches, ya que a Elías le encantaba limpiarlos y a Silvia le daba bastante igual: "A mí los coches no me interesan".

Ella era más de actividades al aire libre y de bodegas: "Yo no soy un tío de vinos. Ella dice que busca un 4x4 pero creo que no llega ni a un uno por uno". En un momento dado, Elías le preguntó por el independentismo y ella se quedó descolocada: "No le encuentro el sentido a sacar el tema de política si vienes a buscar una pareja".

"Yo me siento catalana" comentó escuetamente, y Elías planteó con sorna qué pasaría "si nos independizáramos todo". "No me gusta que me señalen ni que me cuestionen, yo no cuestiono tu forma de pensar, así que no cuestiones la mía" reflexionó Silvia en las entrevistas.

"¿Y eso de que en los colegios catalanes obliguen a tener enseñanza catalana cómo lo ves? El catalán no es un idioma" continuó insistiendo él. "Difiero" cortó ella secamente para tener la fiesta en paz. "Yo no te tengo que convencer a ti ni tú a mí, cada uno tenemos nuestras ideas" resumió Silvia, que tuvo claro que "no encajaban en nada" y no quiso repetir en una segunda cita.

