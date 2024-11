Entre castores enfadados y rusos huyendo. Estas son las 12 mejores películas de comedia de 2024 (por ahora)

Es curioso lo que está pasando con lo de reír en el cine. Desde hace un tiempo, la comedia más pura se ha visto de manera altiva por parte de la gran masa de espectadores, como considerando que es un cine de segunda o, simplemente, material para el streaming. Y sin embargo, cada vez más y al mismo tiempo, las películas de acción y hasta los dramas han visto crecer su parte cómica, hasta llegar a la carcajada. Es posible que la comedia como género esté repudiada por el público general, pero su legado se extiende a lo largo del resto de géneros.

Quizá por eso esta lista de las mejores comedias incluyan algunas que lo son solo en parte, o que no se concibieron como tal pero no pueden evitar serlo. Fuera quedan aquellas en las que personalmente no he terminado de entrar, como 'Amigos Imaginarios', 'Padre no hay más que uno 4', 'Ricky Stanicky' o 'Gru 4' (es una lista personal, al fin y al cabo), o aquellas en las que la mezcla de géneros hace que la comedia no esté tan presente, como 'Del Revés 2', 'Volveréis' o 'Pobres criaturas'. Hechos los avisos pertinentes, coged los pañuelos para secaros las lágrimas de la risa: ¡He aquí las mejores películas de comedia en 2024!

Anora

Dirección: Sean Baker Reparto: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan

Podría ser un terrible drama sobre una stripper que acaba casándose con un hombre ruso después de que este la pague para tener sexo con él y conseguir la ciudadanía, pero Sean Baker le pasa una brocha de comedia muy agradecida, especialmente en un segundo acto donde la película se convierte en una hilarante persecución por Nueva York tan sensible como disparatada, con uno de los home invasion más chapuceros (para los personajes, no para 'Anora') de la historia. Ven por la sensibilidad y la compasión, quédate porque te lo estás pasando pipa.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Menudas piezas

Dirección: Nacho G. Velilla Reparto: Alexandra Jiménez, María Adánez, Francesc Orella, Luis Callejo, Miguel Rellán

Es un poco raro ver esta película en la lista después de 'Anora', pero solo quiero recordaros que no hay ningún orden en esta lista y ni lejanamente es mi segunda comedia favorita del año. Y sin embargo, tiene algo que la hace especial, sensible y personal dentro del mainstream. 'Menudas piezas' mira cara a cara a la comedia española actual y, sin dejar de tratar de ser popular, se aleja de las convenciones marcadas por Santiago Segura y Leo Harlem, de la "españolada" y de la "comedieta". Efectiva, graciosa, previsible, encantadora. Yo me veía la inevitable secuela mañana mismo.

Ver en Movistar Plus+

Robot salvaje

Dirección: Chris Sanders Reparto: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Stephanie Hsu

Al salir de 'Robot salvaje', y mientras te sigues limpiando las lágrimas de los ojos, recordarás también lo muchísimo que te has reído con la mejor película animada del año, tan tierna como tronchante. DreamWorks ha acertado de pleno con la unidad Rozzum 7134 (Roz para los amigos), todos los pequeños detalles que perlan el metraje y su capacidad para encontrar el humor incluso en las situaciones más trágicas. Una pequeña gran maravilla de 2024 que quizá algunos hayan pasado por alto. No pasa nada: tendrá una maravillosa segunda vida en el streaming.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Bitelchús Bitelchús

Dirección: Tim Burton Reparto: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O'Hara, Justin Theroux

Lo reconozco: no daba ni un duro por lo nuevo de Tim Burton después de decepcionarnos una y otra vez en los últimos años. Y sin embargo, 'Bitelchús Bitelchús', repleta de efectos prácticos y humor (más o menos) negro, es como volver a ver brillar a un amigo que estaba pasando un mal rato. Puede que tú no te lo estés pasando tan bien como él, pero es un gusto comprobar que puede volver a ser él mismo. Este es el retorno del director que nunca debió dejar de ser, con ideas visuales locas y un humor muy personal. Es una pena que a ratos se note muy atolondrada y poco macerada, pero poco importa cuando Burton demuestra que sigue teniendo su toque y los últimos años han sido un mero espejismo.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

¡Daaaaaalí!

Dirección: Quentin Dupieux Reparto: Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï

Lo bueno de Quentin Dupieux es que, acierte de pleno o se equivoque en su planteamiento, nunca te va a hacer pasar más de una hora y cuarto en la sala. No hay tiempo para aburrirse cuando erra, pero aún menos cuando da en el clavo. Es el caso de '¡Daaaaaalí!', su mejor película de los últimos años, una ruptura constante de la cuarta pared que abraza el absurdo del pintor, lo lleva a la máxima potencia y hace explotar para siempre el mundo de los biopics, siempre tratando de ir un poco más allá para sacarte una carcajada. Y vaya que si lo consigue.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Deadpool y Lobezno

Dirección: Shawn Levy Reparto: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Rob Delaney

Cuando salió 'Deadpool y Lobezno', muchos dijeron que esta era la clave para resucitar el Universo Marvel. No lo es. Nadie quiere que todas las películas de superhéroes sean como esta: si funciona es precisamente porque, por una vez, han dejado de lado las pretensiones de épica, de construcción de mundos y de gravedad para centrarse en la comedia que en otras cintas del estudio está subyacente (y no siempre acierta). La película de Ryan Reynolds -no nos engañemos, esté quien esté en la silla de director- es excesiva, absurda, metarreferencial, deslenguada, sangrienta y tremendamente divertida. No es el futuro de Marvel (por suerte), pero sí un islote en el que poder recortar, otra vez, que los superhéroes son muy disfrutables cuando se hacen con cariño.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Disney+

Hit Man

Dirección: Richard Linklater Reparto: Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta, Molly Bernard

Glen Powell aún no es una estrella, pero lleva camino de serlo. Entre otras cosas, porque se atreve a hacer cosas como 'Hit Man' (subtitulada en español 'Asesino por casualidad', por algún motivo), donde interpreta a un hombre que se disfraza para hacerse pasar por un asesino a sueldo y que la policía atrape a sus potenciales clientes. Al menos, hasta que se enamora. La película de Richard Linklater es una agradable concatenación de líos y casualidades con algunas set pieces perfectas. No pasará a la historia, pero el buen rato te lo llevas.

Crítica en Espinof por Jorge Loser | Ver en Prime Video

El especialista

Dirección: David Leitch Reparto: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke

Hollywood, de repente, se ha dado cuenta de que la comedia romántica también puede funcionar. Y más si está protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt, tiene secuencias de acción más que solventes y el guion acierta al narrar una historia de cine dentro del cine que, además, explora la masculinidad tradicional adaptada al siglo XXI. No es necesariamente brillante siempre, pero, cuando lo consigue, solo te queda aplaudir ante esta fabulosa mezcla de cine noir y mamarrachada con explosiones, acción y amor. ¿Qué más quieres?

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Cientos de castores

Dirección: Mike Cheslik Reparto: Ryland Brickson Cole Tews, Olivia Graves, Wes Tank, Doug Mancheski

Decía antes que la comedia pura ya no existía, y no es cierto: la muestra está en esta película estrenada en España directamente en Filmin y que recupera el humor de los Looney Tunes. O sea, el slapstick y el cartoon llevados a la máxima potencia. En 'Cientos de castores' hay humor visual continuo, running gags, topetazos, señores disfrazados de castor y nunca da el brazo a torcer en su propuesta. Es una película inconcebible, inimaginable, loca y, ante todo, única. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, de verdad, "Esto no lo he visto jamás"?

Crítica en Espinof por Miguel Solo | Ver en Filmin

Pequeñas cartas indiscretas

Dirección: Thea Sharrock Reparto: Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Timothy Spall, Joanna Scanlan

Tengo que confesar que me encantan las comedias de tacitas, de pequeños pueblecitos ingleses donde viven señoras que se hacen la puñeta entre ellas y en los que es inevitable decir "Oyoyoyoy". En este caso, Olivia Colman y Jessie Buckley se hacen la vida imposible con los envíos de varios anónimos repletos de palabrotas y de improperios, con un misterio bien llevado y una comedia sutil, británica, de esas de ver con el dedo meñique levantado mientras comes pastas y saboreas el té de las cinco. No todo va a ser la grosería de Deadpool, ¿no?

Ver en Movistar Plus+

Cualquiera menos tú

Dirección: Will Gluck Reparto: Sydney Sweeney, Glen Powell, Dermot Mulroney, Michelle Hurd, Alexandra Shipp

Si 'El especialista' era comedia romántica pasada por el filtro de la acción y 'Hit Man' por el del misterio, 'Cualquiera menos tú' es puro y sin filtrar. De hecho, se trata de una adaptación actualizada de 'Mucho ruido y pocas nueces' con las dos nuevas estrellas que Hollywood más quiere que nos suenen: Sydney Sweeney y Glen Powell. ¿Funcionan? Como un tiro. La química entre ambos es innegable, a lo que ayuda el no haberse quedado anclado en lo que funcionaba hace treinta años: la comedia se ha vuelto más explícita e hilarante que en el momento de éxito del género, y si las productoras tienen un poco de cabeza al ver los datos de público, en los próximos años deberíamos tener un renacimiento del mismo. Por favor.

Crítica en Espinof por Víctor López | Ver en Movistar Plus+

Chicas malas

Dirección: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr Reparto: Angourie Rice, Auli'i Cravalho, Reneé Rapp, Jaquel Spivey, Avantika Vandanapu

'Chicas malas' es un musical, y sí, no a todo el mundo le gustan los musicales. Creedme, como fan lo sé de sobra: lo que para algunos no tiene sentido porque cantan y bailan, para otros solo añade diversión a la película. En este caso, el remake de la obra original no tenía ningún sentido a no ser que se hiciera algo especial con ella: aunque el guion no innova en absoluto respecto a la cinta de hace dos décadas, con partes literalmente iguales, las canciones le aportan un tono aún más naíf y muy, muy fetch. Eso sí: si no soportas las coreografías y que los actores se pongan a entonar temazos cada dos por tres, aléjate de esta nueva versión. Por tu bien.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en SkyShowTime

