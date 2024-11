Las 13 mejores series de comedia de 2024 (por ahora)

Ya lo decían en 'Cantando bajo la lluvia': "Haz reír, haz reír, todo el mundo se quiere reír". Durante años se ha hablado de la decadencia de la comedia en Hollywood y del poco interés que tiene el público por la carcajada más limpia y pura, pero la calidad de las series de risa actuales, que van mucho más allá de la clásica sitcom multicámara, indican exactamente lo contrario. Y para demostrarlo, os traigo un menú bien surtidito con los mejores jijís y jajás de la televisión en 2024.

Para dejarlo claro, he dejado fuera las series que no tienen la comedia como ingrediente principal (como 'The Bear', por más que en los Emmy se empeñen) y los programas especiales en un plató al estilo de 'John Mulaney presenta: Estamos todos en Los Ángeles' o monólogos de todo pelaje, por mucho que sean el germen de todo el género contemporáneo. ¿Preparados para la risa?

Smiling friends (temporada 3)

Dirección: Michael Cusack y Zach Hadel Reparto: Michael Cusack, Zach Hadel, Marc M.

Después de una temporada donde se convirtió en la serie revelación de Adult Swim (dejando a un lado la dañada 'Rick y Morty'), 'Smiling friends' enfocó su siguiente temporada con el humor llevado al paroxismo de lo absurdo, dando más y más cucharadas dentro de su extenso -y maleable- lore y permitiendo a los espectadores un pequeño gran lujo: que nunca sepas por dónde va a ir cada episodio porque siempre redobla la tontería, con chistes que pueden ir desde el gore más absurdo hasta la parodia más descarnada. Una auténtica maravilla que ha revolucionado la animación y que, desde luego, no deberíais perderos.

Hacks (temporada 3)

Dirección: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky Reparto: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, Megan Stalter, Paul W. Downs

Aquí no puedo ser imparcial: amo a Ava y Deborah, y lo llevo haciendo desde la temporada 1. Ahora, reconvertidas en amigas y compañeras que se respetan (quizá demasiado) encaran una tercera temporada donde el statu quo ha cambiado por completo... pero, en el fondo, siguen siendo las mismas. Además de ser una serie imprescindible, 'Hacks' es una de las pocas series sobre el mundo de la comedia que se preocupa en ser genuinamente divertida. Por lo visto, no es tan fácil como parece. Ojalá estas reinas sigan queriéndose y odiándose muchísimos años más.

Solo asesinatos en el edificio (temporada 4)

Dirección: Steve Martin y John Hoffman Reparto: Steve Martin, Martin Short, Selena Gómez, Meryl Streep, Paul Rudd, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Eugene Levy

Hay quien dice que a estas alturas se ha atascado, que ya no es lo mismo y que ha perdido el factor sorpresa. Todo ello puede ser cierto, pero el trío de Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez sigue dando no solo algunos de los mejores diálogos de la televisión actual, sino también una dinámica intachable y los cliffhangers más locos y acertados del mundo. 'Solo asesinatos en el edificio' es una serie sofisticada, inteligente, madura y un soplo de aire fresco. Con la temporada 5 confirmada, personalmente me niego a salir del Arconia.

Such brave girls

Dirección: Kat Sadler y Simon Bird Reparto: Kat Sadler, Louise Brealey, Lizzie Davidson

Una familia de perdedoras egoístas que tratan de salir adelante y hacerlo lo mejor que pueden dentro de sus miserables vidas. 'Such brave girls' es la serie más cabrona del año, con un humor seco y negrísimo no apto para todo el mundo... Pero si consigues entrar en ella vas a disfrutar como nunca entre las salvajadas más increíbles de la televisión de este año. Produce A24, solo dura seis episodios, su segunda temporada está confirmada y es el gran secreto que muchos aún no han descubierto (tristemente).

Big Boys (temporada 2)

Dirección: Jack Rooke Reparto: Dylan Llewellyn, Jon Pointing, Katy Wix, Camille Coduri, Izuka Hoyle

Es el 'Heartstopper' con mala leche que muchos estábamos deseando ver: la continuación de las desventuras de Jack, Danny y el resto de la pandilla es la versión mejorada de su primera tanda de episodios. Mucho más humor transgresor, más momentos de encogerse el corazón y un final fantástico sobre el que querrás saber más. Su tercera temporada está confirmadísima y si sigue por este camino estamos, sin duda, ante una de las grandes series de humor no solo de este año, sino de la década, que prioriza los personajes por encima de la comedia, pero sin dejarla nunca de lado. Perdérsela es un grave error.

Muertos SL

Dirección: Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre, Nando Abad, Araceli Álvarez de Sotomayor Reparto: Carlos Areces, Ascen López, Diego Martín, Amaia Salamanca, Salva Reina, Adriana Torrebejano

Cualquiera diría que los hermanos Caballero llevan décadas enganchados en su binomio 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', pero lo cierto es que hoy en día brillan más cuando más se alejan, con series como 'Machos alfa' o la fabulosa 'Muertos SL', en la que Carlos Areces es uno de los encargados (pero no el jefe) de una funeraria. Le falta, paradójicamente, ajustar un poco la falta de humor negro, pero esta especie de 'The Office' que cambia el mockumentary por la tanatopraxis es una joyita de la comedia patria de la que te comerás un episodio tras otro con mucho gusto.

Ranma 1/2

Dirección: Konosuke Uda

Había dudas sobre la re-adaptación de 'Ranma 1/2' más de treinta años después del final de su primer anime, pero el resultado ha sido exultante: una animación viva en perpetuo movimiento, unos golpes de humor con el tempo mucho mejor medido y, sorprendentemente, una fidelidad al manga que hará las delicias tanto de los nostálgicos con la mente abierta (no, la original no era mejor que esta, lo siento mucho) como de los recién llegados que quieran disfrutar de las confusiones sexuales, los triángulos amorosos y los personajes desquiciados de Rumiko Takahashi.

Bluey (temporada 3)

Dirección: Joe Brumm Reparto: David McCormack, Melanie Zanetti

No podía dejar de meter la serie para niños que me ha robado el corazón. 'Bluey' es una absoluta gozada, con un control férreo de sus personajes y que ha demostrado que su humor -y sus toques de drama- pueden ser trasladados perfectamente a un formato largo. Nadie sabe lo que le espera a la perrita azul favorita de padres, hijos y mucha más gente a la que le cuesta reconocerlo. ¿Una película? ¿Una cuarta temporada? El final que tenemos ahora sirve perfectamente como corolario, y dejaría tras de sí una serie prácticamente perfecta que se ha convertido por derecho propio en pura cultura pop.

Extraordinary (temporada 2)

Dirección: Emma Moran Reparto: Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna, Luke Rollason

Reconozco que la frescura de 'Extraordinary' se ha diluido en esta temporada 2 que no sabe muy bien lo que hacer con sus personajes, pero esta gamberrada superheroica sigue siendo uno de los lugares felices televisivos de este año. Una vez pasado el factor sorpresa, la pregunta es... ¿Tendrá algo más que ofrecer en la siguiente tanda de episodios o la sátira del género ya está gastada después de estos 16 episodios? Ojalá quede mucha más super-risa, porque la necesitamos.

Curb your enthusiasm (temporada 12)

Dirección: Larry David Reparto: Larry David, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Susie Essman

Y se acabó. Después de 12 temporadas de demostrar que es la persona más desagradablemente compleja del mundo, Larry David ha decidido aparcar su visión sobre el mundo que le rodea y terminar 'Curb your enthusiasm' con un final que arregla, a su manera, el último episodio de 'Seinfeld'. Por sus episodios han pasado decenas de cameos, preocupaciones de famoso, tribulaciones de clase alta y muchísimas risas. ¿La buena noticia? Si no empezaste a verla allá por el 2000, tienes 118 episodios de risas e incomodidad para ponerte al día.

Siguiendo a Conan O'Brien

Dirección: Conan O'Brien, Mike Sweeney

Conan O'Brien es, posiblemente, la persona más graciosa del mundo. Más o menos todos los que conocemos su carrera podemos estar de acuerdo en ello. Y, si no, siempre puedes echar un vistazo a su entrevista en 'Hot Ones' donde rompió el formato del programa al completo y puso en peligro su integridad solo para hacer reír. Ahora que no tiene late night que presentar, Conan se ha dedicado a viajar por el mundo. Concretamente, a Noruega, Argentina, Tailandia e Irlanda, donde trata de integrarse en la cultura del lugar. Si con este argumento no la has subrayado en tu lista de series pendientes, es que no conoces lo suficiente hasta qué punto se pueden torcer las cosas con Conan al mando.

En fin

Dirección: David Sainz, Enrique Lojo Reparto: José Manuel Poga, Malena Alterio, Irene Pérez, Raúl Cimas, Luisa Gavasa

El apocalipsis va a llegar, y todo el mundo se ha dedicado a darse a la buena vida. Sexo, drogas, robos y vicio de todo tipo... hasta que el asteroide que iba a matarnos ha decidido dar media vuelta. Y ahora toca hacerse cargo de las responsabilidades que dejamos de lado. 'En fin' es una serie española con un punto de partida tan fabuloso que no consigue nunca superarlo, pero al menos sí es capaz de crear un imaginario tan potente (con una Malena Alterio insuperable) que hace que acercarse a esta sitcom digna de un apocalipsis fallido merezca la pena.

Medina: el estafador de famosos

Dirección: Jorge Ponce Reparto: Jorge Ponce, Borja Glez. Santaolalla, Ángela Ranz, Percy Olmedo

Reconozco que me costó enterarme un par de episodios de lo que estaba pasando realmente, pero Jorge Ponce (co-director y colaborador de 'La revuelta') presenta aquí un mockumentary de true crime que tiene mucho de 'The office' pasado por el filtro de Encofrados Encofrasa, su productora, en la búsqueda de un tipo que ha timado unos euros a famosos de toda España. Nunca sabemos qué es verdad o qué es mentira en una serie en la que se nota que Ponce y todos los implicados, famosos o no, se lo han pasado pipa. Prime Video este año está marcando la pauta del neo-true crime, y ojalá continúe así mucho tiempo.

