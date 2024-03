Esta divertidísima y gamberra comedia familiar se acaba de estrenar y ya es candidata a ser una de las mejores series de 2024

El subgénero del "cringe", de la comedia de la vergüenza (ajena), el trauma y un poco de autocrítica es siempre algo delicado porque pronto se puede torcer. Afortunadamente no es el caso de 'Such Brave Girls', cuya primera temporada completa (de seis episodios) acaba de aterrizar esta semana en Filmin como seria candidata a los listados de lo mejor del año.

Creada y coprotagonizada por Kat Sadler (habitual guionista de programas de BBC), la serie nos lleva por la historia de dos hermanas (Sadler y Lizzie Davidson), su madre (Louise Brealey) y sus respectivos traumas en lo que navegan con la vida con tanto humor como malas decisiones e insensatez. Un poco como 'Fleabag' (de hecho se vende así), pero en familiar.

Ni 'Fleabag' ni 'Girls', otra cosa

Y es que, al igual que el personaje de Phoebe Waller-Bridge, tenemos un trío de protagonistas narcisistas y algo desesperadas por recibir afecto... de quien no les conviene. Una madre que intenta tener todo bajo control, una hermana indecisa e insegura con su sexualidad y la otra que es vanidosa y obsesionada con su exnovio. Y, las tres, tienen ese vacío de la figura ausente del padre que intentan rellenar.

De hecho, cuando te paras a pensarlo, el trasfondo de lo que hay en 'Such Brave Girls', más allá del chiste, es muy duro. Sobre todo cuando sabes que la serie nace de las experiencias reales de las hermanas (la propia Sadler estuvo un tiempo en el psiquiátrico al igual que su personaje). Los personajes son ficticios, pero los traumas, la depresión, las inseguridades de estas muchachas son reales como la vida misma. Lo han experimentado en sus propias carnes.

Es por eso que, dentro de la exageración propia de la comedia, de las situaciones ridículas que llegan a vivir, todo se nota tan a flor de piel. Con honestidad y ganas de contar sus problemas. De hecho, el ritmo de humor, de gags (y de veces que dicen la palabra trauma) es frenético y logra, aun así, no tapar del todo lo que estamos viendo.

Es, en cierto sentido, una comedia que puede no convencer a todos (e incluso tiene momentos algo de "mal gusto" como el hecho de que su rótulo de título sean pelos púbicos) por su tono tan irreverente con temas tan profundamente serios. Pero es algo, incido, bastante buscado por su guionista, que no quería convertir 'Such Brave Girls' en una de tantas "dramedias" que pululan por la televisión.

Más allá de esto, creo que lo que más destaca de esta comedia es su escritura brillante que, desde el principio y sin que se note sobre expositiva, se presenta a sí misma sin paños calientes. La primera secuencia, de hecho, vemos ya cómo son tanto hermanas como madre y la relación entre ellas. Con precisión de bisturí (y una actuación afinada) esos primeros minutos logran convencerte de subirte en el coche (a punto de ser embargado) con ellas.

Y vaya viaje. En definitiva, 'Such Brave Girls' es una comedia francamente desternillante (todavía me estoy riendo recordando escenas) que ya apunta maneras para acabar siendo una de las mejores series de este 2024. Tan desagradable como disfrutona y divertida.

