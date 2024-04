El presidente del estudio de 'Naruto' y 'Bleach' piensa que los animes ahora son mucho más aburridos, y es culpa de los occidentales

Ahora vivimos en una nueva edad dorada del anime gracias a las plataformas de streaming, que han hecho los nuevos estrenos mucho más accesibles, y la cantidad de nuevos estudios que han nacido en la última década para traernos unas series de una calidad tremenda. El juego en la industria ha cambiado, pero no siempre para bien.

De hecho, según a quien le preguntes los animes se han vuelto más aburridos... Y la culpa precisamente es de que ahora sean tan populares fuera de Japón.

A nuestro rollo, y sin pensar en restricciones

Michiyuki Honma, el presidente de Studio Pierrot, recientemente nos ha dejado una entrevista interesantísima con el medio japonés Natalie en la que hablaba de los cambios por los que ha pasado el estudio a la hora de enfocar series como 'Bleach' o incluso 'Boruto'. Y también ha desvelado que cada vez es más difícil producir nuevos animes con la idea de que triunfe fuera de Japón.

"Es difícil planear un trabajo que sea popular internacionalmente, o que se convierta en una serie a largo plazo. Por supuesto, estás apuntando a lo grande pero si haces un anime solo con eso en mente se va a volver aburrido", dijo Honma. "No se puede fumar, porque entonces no se puede enseñar fuera. La violencia está rebajada. Tienes que evitar pasarte de sexy".

Por supuesto, Honma hace referencia a las censuras habituales que hemos visto en el anime emitido en televisiones occidentales. Como cuando 4Kids censuró el cigarrillo de Sanji en 'One Piece' cambiándolo por una chupachups, la violencia de 'Naruto' se editó tanto en la televisión alemana que era imposible seguir el context de cada escena, o en España se eliminaban las escenas subidas de tono de los animes.

Incluso en tiempos recientes, 'Kimetsu no Yaiba' fue prohibido en los cines de Arabia Saudí por la escena de baño del Pilar del Amor, y la película de 'Sword Art Online Progressive' llegó con una ligera censura a Crunchyroll. Pero sin irnos a Occidente, 'Shingeki no Kyojin' también tuvo una censura de lo más ridícula poniendo gayumbos a los titanes en Malasia. Así que para Honma, la clave debería ser que los estudios hiciesen los animes a su manera sin preocuparse de las restricciones, si no en hacer un buen producto.

"La gente de fuera no querría ver un anime japonés que se restringe tantas expresiones así. Los trabajos que son éxitos en Japón también triunfan internacionalmente", continuó Honma. "No creo que haya que tomar ese enfoque equivocado al crear anime".

