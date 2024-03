'Kimetsu no Yaiba', 'Kaiju No.8', 'Code Geass', el nuevo combate de Baki Hanma, y mucho más. Los mejores animes de primavera 2024 y dónde se pueden ver en streaming

El primer trimestre del año se ha pasado volando y ya estamos a puntito de meternos en una nueva temporada de anime. Y si enero comenzó fuerte, abril y la primavera no se quedan atrás porque están de regreso algunas de las series más grandes de los últimos años con nuevos capítulos.

Eso sí, también llegan unas cuantas novedades con muy buena pinta si lo que buscamos es engancharnos a un anime desde cero. Shonens de acción, deportes, isekais de fantasía... ¡y mucho más! Si no queremos perdernos los mayores estrenos de la temporada de anime de primavera 2024, aquí van la fechas que debemos apuntarnos y dónde podremos seguirlos en streaming.

Laid-Back Camp - Temporada 3

Van a pasar casi 3 años desde los últimos capítulos, pero 'Laid-Back Camp' ('Yuru Camp') está de regreso el próximo 4 de abril con su tercera temporada. Como las anteriores temporadas, 'Laid-Back Camp' se podrá seguir a través de Crunchyroll cada semana.

Si nos gustan los animes cozy y tranquilitos, este es una opción perfecta centrada en un grupo de adolescentes que aman la naturaleza y forman un club de acampada para viajar por todo Japón.

A Condition Called Love

Dentro de los animes románticos, 'A Condition Called Love' es sin duda uno de los peces gordos y de las series más anticipadas de la temporada. La trama sigue a Hotaru Hinase, una estudiante de instituto sin ninguna suerte en el amor. Pero un día tiene un detalle con Hanamoi, un compañero de clase al que le acaban de romper el corazón, y este la invita a salir.

'A Condition Called Love' arranca el próximo 4 de abril y podremos seguirla a través de Crunchyroll.

That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 3

Otro regreso que se ha hecho de rogar ha sido 'That Time I Got Reincarnated as a Slime', que estrena su tercera temporada el próximo 5 de abril. Por ahora Crunchyroll no ha confirmado del todo el simulcast, pero teniendo en cuenta que se ha encargado de las anteriores temporadas e incluso de su película, la distribución debería estar más o menos asegurada.

Este anime isekai arranca cuando un oficinista japonés es asesinado y despierta reencarnado en un limo en un mundo de fantasia. Sin embargo, tiene una habilidad única que le permite copiar las habilidades de sus oponentes, y cuando copia las de un poderoso dragón se convierte en uno de los seres más poderosos del mundo.

Grandpa and Grandma Turn Young Again

Otra novedad de la temporada es 'Grandpa and Grandma Turn Young Again' ('Jiisan Baasan Wakagaeru'), que sigue a dos abuelos que de repente un día despiertan con cincuenta años menos encima. Y aún así, siguen tan enamorados como siempre.

Esta comedia familiar con tintes de romance se estrena el próximo 7 de abril y podremos seguirla en Crunchyroll.

Oblivion Battery

MAPPA cambia de registro y se pasa a un anime de deporte con 'Oblivion Battery', que por fin se estrena tras años en un limbo de producción. En este spokon tenemos a un grupo de jugadores de baseball que fueron dejando el deporte por diferentes razones, pero cuando se reencuentran en la universidad deciden formar un equipo y retomar el deporte que tanto les gustaba.

'Oblivion Battery' llega a Crunchyroll el próximo 10 de abril.

KonoSuba! - Temporada 3

Aunque tuvo un spin-off centrado en Megumin, el anime principal de 'KonoSuba!' llevaba un buen tiempo desaparecido. El isekai regresa el próximo 10 de abril, pero todavía está en el aire el tema del simulcast. Anteriormente Jonu Media emitió las anteriores temporadas a través de JonuPlay, así que quizás podamos verlo en su plataforma.

'KonoSuba!' arranca con la muerte de su protagonita, Kazuma Sato. En ese momento conoce a una diosa llamada Aqua, quien le ofrece una nueva oportunidad si se reencarna en un mundo de fantasía y forma equipo con un grupo de aventureros.

Black Butler - Public School Arc -

Y hablando de regresos sonados y esperados, la cuarta temporada de 'Black Butler' llega después de 10 años. El próximo 13 de abril arranca y podremos seguirla cada semana a través de Crunchyroll.

En plena Inglaterra victoriana, el conde Ciel Phantomhive es una de las personas más poderosas del país aunque solo tiene 12 años. De su parte tiene a Sebastian, un mayordomo demoniaco salido directamente del infierno y que le ayudará a cumplir su misión de eliminar a cualquier malvado que se les cruce.

Kaiju No.8

'Kaiju No.8' se posiciona como otro de los grandes estrenos del año gracias a que su manga ya es una de las series más exitosas del momento. Con temas musicales de OneRepublic e Imagine Dragons, 'Kaiju No.8' arrancará el próximo 13 de abril y podremos seguirlo a través de Crunchyroll.

En 'Kaiju No.8', Japón ha sido invadido por monstruos gigantes y el pueblo de Kafka Hibino y Misa Ashiro fue destruido por uno de ellos. Años después, uno de estos kaijus se introduce en el cuerpo de Kafka y le permite convertirse en uno de estos monstruos aunque conserva su consciencia humana.

The Grimm Variations

'The Grimm Variations' es una nueva apuesta original de Netflix con una antología inspirada por los cuentos de los Hermanos Grimm. Además, cuenta con un equipo de ensueño: animación de Wit Studio ('Ranking of Kings','Spy x Family') y diseños de personajes de las CLAMP.

Sus seis capítulos llegan a Netflix el próximo 17 de abril.

Boku no Hero Academia - Temporada 7

Si lo nuestro son los superhéroes, 'Boku no Hero Academia' está de regreso con su séptima temporada y el anime ya se mete del todo en el Acto Final de la historia.

Esta temporada llegará con un poquito de retraso y arranca de lleno el próximo 4 de mayo. Aún no se ha confirmado el simulcast, pero ya que Crunchyroll ha ido emitiendo las últimas temporadas y las OVAs podemos esperar que se vea en la plataforma de anime.

Kimetsu no Yaiba: Arco de Entrenamiento de los Pilares

El otro gran anime que vuelve es 'Kimetsu no Yaiba', que arrancó en cines con 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' para mostrar su primer episodio y ya estrena del todo su cuarta temporada el próximo 12 de mayo. Y teniendo en cuenta que Crunchyroll ha distribuido las películas y temporadas más recientes, podemos asumir que también se encargará de la cuarta temporada del anime.

'Kimetsu no Yaiba' es la historia de Tanjiro Kamado, quien regresa a casa para descubrir que su familia ha sido asesinada y su hermana ha sido convertida en demonio. Para devolver a Nezuko a la normalidad, Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios y vengarse del demonio que destruyó su familia.

Baki Hanma VS Kengan Ashura

Netflix tiene dos grandes animes de peleas y artes marciales con 'Baki Hanma' y 'Kengan Ashura', y ahora el crossover entre ellos será una realidad. 'Baki Hanma VS Kengan Ashura' será una película directa a Netflix que enfrentará a los dos luchadores, y podremos verla el próximo 6 de junio.

Code Geass: Rozé of the Recapture

'Code Geass' tiene una secuela en marcha en forma de una tetralogía de películas para cines. Para el resto del mundo, la historia será reformulada en formato de serie de 12 episodios que podremos ver el próximo junio en Disney+, aunque todavía falta por concretar el día.

En este caso la historia se centra en Rozé, un mercenario, y su hermano mayor Ash, un piloto de Zi-Apollo Knightmare Frame, y abrirá una nueva era para la historia de 'Code Geass'.

