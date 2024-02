'Kimetsu no Yaiba' estrena su temporada 4 por todo lo alto. Los cazadores de demonios se ponen las pilas a lo grande luciendo lo mejor del anime en cines

Todavía tenemos que esperar un par de meses más para que 'Kimetsu no Yaiba', pero si no podemos esperar más ya tenemos un pequeño adelanto en cines con 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares'.

Ufotable le ha pillado el gustillo a eso de arrancar sus nuevas temporadas en cines, y en Japón la jugada le funciona de perlas, y en este caso tenemos un corte especial que une el final de la tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' con el primer episodio de la nueva temporada.

Los Pilares se despiertan

Como ya pasó con 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo a la Aldea de los Herreros', este corte especial nos da un aperitivito de lo que está por llegar en la temporada siguiente del anime. En este caso, 'Kimetsu no Yaiba' se adentra en el Arco de Entrenamiento de los Pilares... que la verdad es que describe muy bien lo que se nos viene encima.

Tras los eventos de la tercera temporada, el Cuerpo de Exterminio de Demonios tiene que ponerse las pilas a lo grande, y la solución es ponerse todos a entrenar como unos jabatos para desarrollar todavía más sus habilidades como cazadores de demonios. Este nuevo tramo de la historia tiene una sensación muy grande de urgencia y de que ya nos vamos acercando cada vez más al final, con las apuestas cada vez más altas y con el inevitable enfrentamiento entre Tanjiro y Muzan casi, casi a la vuelta de la esquina.

Sin duda el mejor gancho para ver 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' es la animación. Porque la animación de Ufotable es el punto más fuerte de toda la serie (a pesar de que han tenido sus altibajos), y luce de lo lindo en cines. Y si encima tenemos la oportunidad de verla en IMAX, eso ya es una fiesta completa.

Luce donde tiene que lucir

El final de la tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' es un espectáculo emocionante que te pone los pelos como escarpias, con una animación de lujo, drama para parar un tren y una banda sonora preciosa... Y desde luego esta es la parte que más merece la pena ver de la película solo por lo impresionante que resulta en pantalla grande.

Si no podemos esperar hasta que arranque la serie en sí, 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' nos da la oportunidad de disfrutar del primer capítulo de la cuarta temporada en pantalla grande. Es un capítulo especial de una hora de duración que nos va poniendo al día con todos los personajes, recupera a algunas caras conocidas a las que veníamos echando de menos y, sobre todo, da el punto de humor que veníamos necesitando.

Después de toda la intensidad con la que cerramos el Arco de la Aldea de los Herreros, tenemos unos momentos más relajados y cotidianos para poder desconectar y recordar por qué nos cae tan bien toda esta gente. Aunque no todo son risas y ya se va adelantando que la cuarta temporada del anime también va a ser durita, pero es un buen adelanto que pone a todas las piezas en el tablero y nos sirve de recapitulación de cara al futuro de la serie.

Y, obviamente y por ser un capítulo más relajadito, la animación de este tramo es mucho más normalita. Aunque sigue estando a la altura de lo que esperamos del anime y explota de maravilla los puntos de comedia.

Así que aunque en sí 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' tampoco ofrece nada del todo nuevo, nuevo ni es tan arrolladora como fue en su momento la película de 'Tren Infinito', merece la pena verse en cines solo por el espectáculo que ofrece. Además, Ufotable parece que se ha decidido a expandir un poco más ciertos momentos de la historia y ya ha dejado algunas escenas inéditas para el anime con los que darle más importancia a los Pilares.

Y, teniendo en cuenta que este arco del manga de Koyoharu Gotōge apenas cubre 9 episodios, podemos esperar que el anime incluya más escenas originales para poder rellenar ciertos vacíos... O se nos va a quedar una temporada tremendamente corta.

En principio esta última temporada adaptará el Arco de Entrenamiento de los Pilares, el último del manga, y luego nos meteríamos de lleno en el Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita. Porque como ya dije más arriba, 'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' deja ese regustillo de que ya nos vamos acercando al final, y los cazadores de demonios van a sudar de lo lindo durante todo este arquito de la historia.

'Kimetsu no Yaiba - Rumbo al Entrenamiento de los Pilares' se puede ver en los cines de España a partir de este 22 de febrero. Pero si preferimos esperar a que arranque la temporada del todo, a partir del próximo abril podremos seguirla semana a semana en Crunchyroll.

