"Esto es peor de lo que imaginaba". La animación de 'Kimetsu no Yaiba' ha vuelto a hacerse viral... pero no por un buen motivo

Desde que se estrenó 'Kimetsu no Yaiba', la constante a la hora de alabar el anime siempre ha sido la espectacular animación de Ufotable. Porque incluso si la historia de Tanjiro no te termina de enganchar del todo, no se puede negar que visualmente la serie es una auténtica gozada.

La película de 'Kimetsu no Yaiba: Tren Infinito'' subió el nivel un poco más, y el estudio ya ha terminado de salirse del pellejo con el inicio de la temporada... Pero quizás ha estado poniendo el nivel demasiado alto para los fans.

¡A partir de aquí van spoilers de la tercera temporada del anime!

Cumplir las expectativas no es fácil

Aunque la tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' está luciendo espectacular, el capítulo más reciente ha dado mucho que hablar en redes por el "mal CGI" de una escena concreta. Durante el capítulo podemos ver un enfrentamiento contra un demonio-pez gigante, y a muchos fans no les ha gustado el acabado.

"Hostia puta, esto es peor de lo que imaginaba", reaccionaba un fan en Twitter, con otros comentando cosas en la línea de "esta es la primera vez que veo a Ufotable animar algo tan mal" o "por esto nunca se debería usar CGI en un anime".

Tampoco es que sea la primera vez que el estudio utiliza CGI, y de hecho lo usa bastante a menudo en escenarios como la Fortaleza Dimensional Infinita de Muzan. Y la verdad, es que este demonio-pez tampoco se diferencia tanto de otros personajes CGI que hemos visto (como la forma final de Enmu en el Arco del Tren Infinito), con el tipo de sombreado y un filtro a juego que ya se ha usado varias veces en el anime.

El problema, como señalan otros fans, es que el CGI parece fuera de lugar en una escena realizada en animación 2D... aunque definitivamente pinta mejor que otros animes recientes que hemos visto y que no salen tan bien parados. "Si pensáis que esto es mal CGI en un anime 2D, estás fatal", decía otro fan para defender al estudio.

También parte de las quejas han venido porque el resto del capítulo sí que ha sido una maravilla y Ufotable se está luciendo cada vez más con la animación... así que las partes reguleras por desgracia quizás se notan más si nos ponemos a comparar.

Personalmente, a mi me parece que el CGI queda un poco desentonado porque contrasta demasiado con el estilo 2D. Pero aún así, ni la animación CGI es mala, ni es tan desastrosa como para que te arruine la secuencia. Hasta ahora el consenso siempre había sido que la animación de Ufotable era sobresaliente y el mayor impulsor de 'Kimetsu no Yaiba' pero quizás ha puesto el listón demasiado alto para sus fans, o que estos tienen que sacarle punta a todo cuando se trata de su anime favorito.

En Espinof | Todas las series de anime con doblaje en castellano que se pueden ver en Crunchyroll