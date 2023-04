Kimetsu no Yaiba arranca su temporada 3 con una nueva búsqueda: el anime por fin reúne a las Lunas Superiores en un capítulo visualmente impresionante

Si pudisteis ver en cines la película recopilatoria de 'Kimetsu no Yaiba' ya veníais con algo de ventaja, pero para el resto de los mortales el escopetazo de salida para la tercera temporada del anime por fin ha llegado este fin de semana en Crunchyroll.

Después de una segunda temporada fantástica que había subido bastante el listón había muchas ganas de ver cómo seguía la historia de Tanjiro, y este primer capítulo que nos lleva a la Aldea de los Herreros nos ha dejado uno de los momentos más impactantes del anime.

Un cambio en la balanza

Recapitulando hasta ahora... tras el incidente en el Tren Infinito llegamos al Arco del Distrito Rojo, en el que Tanjiro, Inosuke y Zenitsu se infiltraban en la zona en busca de varios demonios que estaban sembrando el caos. El final del arco nos dejó algunas de las escenas más impresionantes de toda la serie hasta ahora, y también nos dio una victoria que ya venía haciendo falta: nuestros cazadores de demonios favoritos por fin conseguían cargarse ellos solos a una Luna Superior.

Con esto ha habido un cambio muy, muy grande en la balanza porque llevaba demasiado tiempo sin que ocurriera algo así. Así que esto nos ha llevado a una de las escenas que más esperaban los fans del manga y una novedad bien gorda en el anime porque por fin se han reunido todos los demonios más importantes de 'Kimetsu no Yaiba' y hemos podido verles las caras.

Gran parte de este capítulo (que casi roza la hora con sus 49 minutos) está dedicado a las Lunas Superiores y Muzan, dándonos un poco más de contexto sobre su organización y los elementos que la forman. El anime de 'Kimetsu no Yaiba' ha ido dejando caer el lore y los detallitos importantes con cuentagotas, pero en ese sentido este inicio de temporada ha sido muy satisfactorio.

Y obviamente, no podíamos olvidarnos de Tanjiro, Nezuko y los demás, que han necesitado un pequeño descanso para recuperarse de los eventos del Distrito Rojo. La siguiente parada para Tanjiro es la Aldea de los Herreros, donde se esconde un arma muy poderosa, así que lo que ahora toca es tratar de encontrarla porque a Tanjiro le va haciendo falta una nueva espada y subir de nivel para lo que se le viene encima después de no parar de tocarle las narices a Muzan.

Shonen de manual, pero te quedas por Ufotable

Ya se ha dicho muchas veces, pero no duele decir que la mejor baza que tiene 'Kimetsu no Yaiba' es la animación de Ufotable. Aunque la historia tiene muchísimos momentos impactantes llenos de acción y también drama a borbotones, en muchos aspectos no ofrece nada rompedor que no hayamos visto en otras series como 'Naruto' o 'Bleach'.

Ahora bien, por mucho cariño que le cojas a los personajes y cómo se vaya hilando la trama, Ufotable ha conseguido elevar el anime con cada nueva temporada. Ya no solo solo es la excelente animación de los personajes, es que la integración de escenarios en CGI y la cinematografía de este primer episodio sigue siendo espectacular, en especial durante la reunión de las Lunas Superiores.

Si a esto le sumamos la banda sonora tan cuidada, se nos queda un resultado realmente bello que consigue que te quedes enganchado en los momentos en los que la historia flojea un poco más. Porque si la trama te decepciona en algún momento, siempre puedes contar con Ufotable.

Este inicio de temporada ha sido una buena recapitulación para 'Kimetsu no Yaiba', con un puente muy natural desde el anterior arco y que nos deja las bases sentadas para meternos de lleno en la Aldea de los Herreros y dejarnos ver un poco más de los Pilares.

