Cómo ver 'Bleach' sin relleno: qué capítulos del anime original nos podemos saltar y no perdernos nada de la historia de Ichigo

Ha tardado, pero por fin podemos ver 'Bleach: Thousand-Year Blood War' en streaming desde España. La serie de anime original también ha llegado a Disney+, así que si todavía nos falta por ver uno de los anime estrella de principios de siglo o queremos recordar sus mejores momentos... Pues la verdad es que ahora tenemos la oportunidad perfecta.

'Bleach' adapta el manga de Tite Kubo y sigue a Ichigo Kurasaki, un adolescente aparentemente normal pero que puede ver a los espíritus. Cuando una shinigami llamada Rukia Kuchiki es herida al intentar protegerle de un monstruo conocido como Hollow y sin querer le traspasa sus poderes. Como Ichigo absorbe todas sus habilidades, debe tomar el relevo como segador para defender las almas buenas de los Hollow y guiarlas hacia la Sociedad de Almas.

En su momento fue considerada una de las Big Three del anime junto con 'One Piece' y 'Naruto', y en 2022 volvió con fuerza con 'Bleach: Thousand-Year Blood War', una nueva serie que adapta su arco final. El anime original se emitió entre 2004 y 2012, mientras el manga todavía estaba en publicación. Y como suele pasar con las series de esta época, se emitía de manera ininterrumpida y con cuidado de no alcanzar demasiado al material original... así que el anime entró muy rápidamente en el terreno del temido Relleno.

Por desgracia, el relleno de 'Bleach' ronda el 40% de la serie, como pasa con 'Naruto Shippuden', y de los 366 capítulos de la serie original solo 217 serían estrictamente canon. También hay algunos capítulos que adaptan los extras del manga y otros que mezclan contenido de relleno con canon, pero solo vamos a señalar los episodios que son completamente de relleno.

Así que si queremos aligerar un poco nuestro visionado, aquí va nuestra guía con qué capítulos de 'Bleach' nos podemos saltar sin miedo.

Temporada 4: Los Bounts

Capítulos 64 a 91

Temporada 5: El Asalto

Capítulos 92 a 109

Temporada 6: Arrancar - La llegada

Capítulos 128 a 131

Temporada 7: Arrancar Parte 2 - La entrada furtiva al Hueco Mundo

Capítulos 132 a 137

Capítulos 147 a 149

Temporada 9: El nuevo capitán, Shūsuke Amagai

Capítulos 168 a 189

Temporada 10: Arrancar Parte 4 - Arrancar vs Shinigami

Capítulos 204 a 205

Temporada 12: Arrancar Parte 5 - Batalla en Karakura

Capítulo 229

Temporada 13: El cuento de la Zanpakutō desconocida

Capítulos 230 a 238

El capítulo 239 incluye el pasado de Toshiro Hitsugaya, así que quizás merece la pena ver esta parte.

Capítulo 240 a 265

Temporada 14: Arrancar Parte 6 - La caída de Espada

Capítulo 287

Capítulo 298

Capítulos 303 a 305

Capítulos 311 a 316

Temporada 15: El ejército invasor de Gotei 13

Capítulos 317 a 341

Temporada 16: El agente perdido

Capítulo 355

La serie original de 'Bleach' concluye en el episodio 366 y a partir de aquí podemos saltar sin problema a 'Bleach: Thousand-Yearh Blood War', que por ahora cuenta con 13 episodios y no incluye relleno. Tenemos ambas series disponibles en el catálogo de Disney+.